Kroatien vs. Ungarn: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights und Co. - Alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

In der EM-Qualifikation empfängt Kroatien die Mannschaft aus Ungarn. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

EM-Qualifikation, Spieltag 7 von 10: In der Gruppe E trifft Kroatien vor heimischem Publikum in Split auf Ungarn. Das Duell steigt am Donnerstagabend um 20.45 Uhr.

Wer holt sich die so wichtigen drei Punkte im Kampf um das Ticket zur Teilnahme an der Europameisterschaft 2020? Die Gruppe E ist äußerst spannend. Gleich vier Mannschaften befinden sich auf Augenhöhe. führt dabei die Gruppe mit zehn Punkten an. Dahinter folgen die punktgleichen Teams aus der Slowakei und Ungarn mit jeweils neun Zählern sowie Wales mit einem Spiel weniger und sechs Punkten.

Kroatien und Ungarn trafen bereits im Hinspiel aufeinander. Das Duell endete mit 2:1 für die Ungarn. In der letzten Länderspielpause holten die Kroaten nur ein Unentschieden (1:1) gegen Schlusslicht Aserbaidschan. Dagegen mussten sich die Ungarn mit 1:2 gegen die Slowakei geschlagen geben.

Kroatien oder Ungarn - Wer gewinnt das so wichtige Duell in der EM-Quali? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Highlights bei DAZN und die Aufstellungen beider Teams.

Kroatien vs. Ungarn: Das Duell in der EM-Qualifikation im Detail

Duell KROATIEN vs. UNGARN (Link zum LIVE-TICKER) Typ EM-Qualifikation, Gruppe E Datum Donnerstag, 10. Oktober | 20.45 Uhr Ort Stadion Poljud (Split, Kroatien) Zuschauer 30.198 Plätze

Kroatien vs. Ungarn heute im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Ihr habt Lust, das EM-Qualifikationsspiel zwischen Kroatien und Ungarn heute live und in voller Länge zu verfolgen - und das ganze sogar kostenlos? Dann seid Ihr bei DAZN genau an der richtigen Adresse. Nur der Streamingdienst zeigt das Duell beider Teams heute live. Alle Infos zur Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN erhaltet Ihr in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Kroatien vs. Ungarn heute im LIVE-STREAM

Handelt es sich um ein EM-Qualifikationsspiel ohne deutsche Beteiligung, seid Ihr bei DAZN genau richtig. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele der EM-Quali - außer die Partien des DFB-Teams - in voller Länge im LIVE-STREAM - so auch das heutige Duell Kroatien vs. Ungarn.

Nur bei DAZN seht Ihr Kroatien vs. Ungarn heute im LIVE-STREAM. Los geht's mit der Übertragung pünktlich, wenige Minuten vor dem Anpfiff, um 20.45 Uhr. Für das Aufeinandertreffen ist folgender DAZN-Reporter im Einsatz:

DAZN zeigt / überträgt Kroatien vs. Ungarn heute kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Ja, Ihr habt richtig gelesen. Ihr könnt Kroatien vs. Ungarn heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben. Wie geht das? Wir verraten es Euch. DAZN schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Sichert Euch dafür schnell und einfach einen kostenlosen Probemonat! Mit diesem erlebt Ihr sowohl Kroatien vs. Ungarn als auch die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis.

Doch damit längst nicht genug: Der Streamingdienst zeigt pro Jahr über 8.000 Livesport-Events in voller Länge im LIVE-STREAM. Seid Ihr absolute Fußballfans? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig! Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A mit Cristiano Ronaldo, LaLiga mit Lionel Messi oder die Ligue 1 mit Neymar: All das und noch zahlreiche weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe seht Ihr live bei DAZN!

Habt Ihr Bock, das Duell Kroatien vs. Ungarn kostenlos bei DAZN zu erleben? Dann holt Euch hier die kostenlose App des Streamingdienstes:

Noch Fragen zu DAZN? Dann klickt Euch doch mal durch unseren zahlreichen Übersichtsartikel:

Kroatien vs. Ungarn heute live im TV verfolgen - Geht das?

DAZN ist am Donnerstagabend Eure einzige Möglichkeit, wenn Ihr Kroatien vs. Ungarn live erleben wollt. Nur der Streamingdienst zeigt das Duell in der EM-Qualifikation heute Abend live und in voller Länge. Doch könnt Ihr Kroatien vs. Ungarn bei DAZN auch live im TV anschauen?

Sicher ist: Kein deutscher TV-Sender besitzt die Rechte an der Spielen der EM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung. Weder die ARD oder das ZDF noch andere deutsche Sportsender wie RTL, Sport 1, Eurosport oder Sky übertragen Kroatien vs. Ungarn live im TV - nicht im Free- und auch nicht im Pay-TV. RTL zeigt dagegen nur die Duelle der deutschen Nationalmannschaft live im Free-TV.

DAZN zeigt / überträgt Kroatien vs. Ungarn im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

Ihr liebt es, Fußball auf Eurem Fernseher zu schauen? Wird Kroatien vs. Ungarn live im TV gezeigt? Nein, das ist nicht der Fall. Nur DAZN ist für die Übertragung der Partie zuständig. Allerdings ist DAZN ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Doch aufgepasst. Ihr müsst dennoch nicht darauf verzichten, die EM-Quali live auf Eurem Fernseher genießen zu können.

DAZN bringt Euch Kroatien vs. Ungarn im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Wie ist das möglich? Ganz einfach. Sofern Ihr im Besitz eines modernen TV-Gerätes mit Internetzugang seid, könnt Ihr Euch die kostenlose DAZN-App ganz einfach auf Euren Fernseher herunterladen und das Spiel im LIVE-STREAM bei DAZN erleben.

Habt Ihr Lust auf Kroatien vs. Ungarn im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Dann bitte:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Kroatien vs. Ungarn im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem SMART-TV!

Kroatien vs. Ungarn: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt das Duell im LIVE-STREAM bei DAZN verpasst? Macht nichts. Wenn Ihr trotzdem mitreden und kein Tor sowie keine wichtige Szene verpassen wollt, empfehlen wir Euch:

Die Highlights zu Kroatien vs. Ungarn bei DAZN!

Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung auf die Plattform. Somit verpasst Ihr keinen Treffer, keine kritische Szene und erst recht keine Entscheidung.

Reicht Euch die Zusammenfassung nicht aus? Kein Problem. Dann aufgepasst: DAZN zeigt Euch das komplette Spiel zwischen Kroatien und Ungarn komplett im Re-Live. Der Streamingdienst macht es damit möglich, dass Ihr die vollen 90 Minuten noch einmal in voller Länge genießen könnt.

Damit aber nicht genug: Die Highlights zu Kroatien vs. Ungarn sind längst nicht alles, was DAZN zu bieten hat. Der Streamingdienst zeigt alle Highlights zu allen Spiele der EM-Qualifikation. Außerdem könnt Ihr Euch jedes Duell noch einmal im Re-Live anschauen.

DAZN liefert Euch zudem die Highlights und das Re-Live zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Klickt Euch mal rein!

Kroatien vs. Ungarn: Die Aufstellungen

Luka Modric, Ivan Perisic und Co.: Wer steht für die kroatische Nationalmannschaft in der Startelf? Welche elf Spieler stehen für Ungarn von Beginn an auf dem Feld? Knapp eine Stunde vor Spielbeginn - also gegen 19.45 Uhr - erfahrt Ihr die Aufstellungen beider Teams an dieser Stelle.

Kroatien vs. Ungarn: Die Bilanz

KROATIEN (insgesamt bislang 10 Duelle) UNGARN 3 Siege 2 5 Unentschieden 5 2 Niederlagen 3 15 Tore 9

Kroatien vs. Ungarn: Die Tabelle der Gruppe E in der EM-Qualifikation

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. Kroatien 5 10:5 10 2. Slowakei 5 9:7 9 3. Ungarn 5 7:6 9 4. Wales 4 4:4 6 5. Aserbaidschan 5 5:13 1

Wer zeigt / überträgt Kroatien vs. Ungarn heute live? Die Übertragung der EM-Qualifikation im Überblick