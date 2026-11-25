So seht ihr Kroatien U17 gegen Kuba U17 mit einem VPN

Ihr möchtet euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo möglicherweise geografische Sperren gelten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN Schweiz DAZN

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Kroatien U17 trifft in Gruppe F der U17-WM auf Kuba U17. Einzelheiten zum Austragungsort der Partie stehen noch nicht fest.

Kroatien geht als Gruppenzweiter und in guter Angriffsform in die Partie. Am 23. November gewann das Team mit 4:0 gegen Tadschikistan U17, nachdem es drei Tage zuvor 1:1 gegen Senegal U17 gespielt hatte.

Mit dem Sieg setzte Kroatien seinen guten Lauf fort. Anfang des Monats erzielte das Team in der EM-Qualifikation vier Tore gegen Kosovo U17 und blieb in zwei seiner letzten fünf Spiele ohne Gegentor.

Kuba hatte einen deutlich schwierigeren Start. Nach zwei Niederlagen in Folge bei diesem Turnier steht das Team in Gruppe F auf Platz vier.

Zunächst verlor Kuba am 20. November mit 3:5 gegen Tadschikistan U17. Am 23. November folgte eine 0:9-Niederlage gegen Senegal U17. Damit kassierte Kuba in zwei Spielen 14 Gegentore.

Von Kroatien wird erwartet, dass das Team an seine jüngsten Erfolge anknüpft. Kuba muss schnell eine Antwort finden, um die dritte Niederlage in Folge zu vermeiden. Hier erfahrt ihr, was über die Übertragung und den Zeitpunkt des Spiels bekannt ist.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Kroatien U17 gegen Kuba U17, einschließlich TV-Sender und Livestream-Optionen, liegen derzeit nicht vor. Wir aktualisieren diese Seite, sobald die Rechteinhaber die Übertragung bestätigen.

Teamnews und Kader