Kroatien vs. Tunesien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights - so wird das Testspiel übertragen

Kroatien testet nach der EM-Qualifikationspartie gegen Wales nun gegen Tunesien. Goal verrät, wie das Spiel in TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Nach der EM-Qualifikation ist vor der Testphase: Vizeweltmeister trifft am Dienstagabend auf Tunesien, eine der stärksten Nationen Afrikas. Der Anpfiff zum Spiel ertönt um 20.45 Uhr in Varazdin.

Kroatien spielt in Gruppe E mit Aserbaidschan, der , und Ungarn. Die Mannschaft von Nationaltrainer Zlatko Dalic will sich dort als Gruppensieger für das anstehende Großereignis qualifizieren. Zwischendrin soll Tunesien ein Gradmesser für die anstehenden Duelle ab September sein.

Auch für die Tunesier ist das Spiel in Kroatien ein guter Test, um für den Ende Juni vorbereitet zu sein. Dort trifft das Land in der Gruppenphase auf Angola, Mauretanien und Mali.

Kroatien vs. Tunesien im Freundschaftsspiel: Goal sagt Euch, wie Ihr die Partie live im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Kroatien vs. Tunesien: Das Testspiel im Überblick

Duell Kroatien vs. Tunesien Datum Dienstag, 11. Juni 2019 || 20.45 Uhr Ort Stadion Andelko Herjavec, Varazdin (Kroatien) Zuschauer 10.800 Plätze

Kroatien vs. Tunesien live im TV erleben - geht das?

Für alle Fans von Kroatien und Tunesien, die das Testspiel am Dienstag live im TV sehen wollen, gibt es eine schlechte Nachricht: Keiner der in etablierten Sendern hat sich die Übertragungsrechte an der Partie gesichert.

Weder im Free-TV (ARD, ZDF, RTL) noch im Pay-TV werden also Bilder der Begegnung aus Varazdin zu sehen sein.

Dennoch gibt es eine Option, Kroatien vs. Tunesien live zu sehen: ein LIVE-STREAM. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Kroatien vs. Tunesien im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Wie bereits oben erwähnt, ist die Lösung für alle, die Kroatien vs. Tunesien live sehen wollen, ein LIVE-STREAM. Diesen gibt es bei DAZN.

Der Internet-Sportsender, der eine Art "Netflix des Sports" darstellt, besitzt zahlreiche Rechte an Länderspielen, darunter eben auch am Duell der Kroaten mit der Nation aus Afrika.

Die Übertragung beginnt am Dienstag wenige Minuten vor dem Anpfiff, der um 20.45 Uhr erfolgen soll. Als Kommentator der Partie wird Ruben Zimmermann fungieren.

Um das Spiel zu sehen, ist also nichts weiter nötig als eine gültige Mitgliedschaft bei DAZN. Die kostet Euch nur 9,99 Euro im Monat und ist dabei jederzeit mit nur wenigen Klicks kündbar. Ein Abo muss nicht abgeschlossen werden. Und das Beste ist: Für den ersten Monat bezahlt Ihr überhaupt nichts, er ist komplett kostenlos. So könnt Ihr das Programm von DAZN und die diversen Apps für Android oder Apple-Geräte sowie SmartTV-Geräte oder Spielekonsolen wie die Playstation 4 ausführlich testen. Zahlen kann man via PayPal.

Handy, Tablet, Laptop? Ganz egal. Zusätzlich lässt sich die DAZN-App auch auf den meisten Smart-TV-Geräten installieren. Holt Euch DAZN jetzt im App-Store Eurer Wahl!

Kroatien vs. Tunesien im live im Ergebnis-TICKER verfolgen

Kroatien vs. Tunesien schaut Ihr also live und in voller Länge auf DAZN. Klappt das nicht, solltet Ihr einen LIVE-TICKER bemühen.

Mit dem Ergebnis-TICKER von Goal verpasst Ihr keine nennenswerte Szene der Partie. Hier geht es direkt zum Duell zwischen Kroatien und Tunesien.

Bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff versorgen wir Euch in unserem LIVE-TICKER mit den relevantesten und spannendsten Fakten rund um die Partie. Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos.

Kroatien vs. Tunesien: So seht Ihr die Highlights

Nach dem Schlusspfiff des Freundschaftsspiels Kroatien vs. Tunesien ist der wohl schnellste und einfachste Weg, die Highlights der Partie zu sehen, DAZN. Der Streamingdienst, der seit dieser Spielzeit auch die und überträgt, zeigt die Höhepunkte der Partie.

Die Begegnung heute live im TV und LIVE-STREAM verpasst? Hier geht's direkt zu DAZN und den Highlights.

Kroatien vs. Tunesien: Die Aufstellungen

Kroatien vs. Tunesien: Wir sagen Euch um 19.45 Uhr, wer von Beginn an auf dem Platz steht und wer nicht.