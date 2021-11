Kroatien vs. Russland: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der WM-Qualifikation

In Gruppe H kommt es am Sonntag, 14. November 2021, zum Top-Spiel zwischen Kroatien und Russland um das begehrte Ticket für die direkte WM-Qualifikation. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr im Stadion Poljud in Split. Goal fasst für Euch nachfolgend die wichtigsten Informationen rund um die Übertragung der Partie zusammen und erklärt, ob sie im Free-TV zu sehen ist, welche LIVE-STREAMS zur Verfügung stehen und wo die Highlights zu finden sind.

Nach neun Spieltagen führt die Nationalmannschaft Russlands die Tabelle in Gruppe H an. Auf die bislang einzige Niederlage am dritten Spieltag gegen die Slowakei folgte ein 0:0 gegen den kommenden Gegner aus Kroatien. Im Anschluss wurden fünf Partien in Folge gewonnen, zudem kassierte die Mannschaft des noch ungeschlagenen Trainers Valeriy Karpin in diesen Aufeinandertreffen nur ein Gegentor. Hält die starke Abwehr auch beim Gastspiel in Kroatien?

Ein russischer Sieg dürfte alles andere als ein leichtes Unterfangen werden. Die hochkarätig besetzte kroatische Elf um die Bundesligaprofis Andrej Kramaric, Josko Gvardiol und Josip Stanisic schielt noch immer auf den ersten Platz, der das direkte Ticket für das Turnier im Winter 2022 in Katar bringt. Landet die Mannschaft vom Balkan nur auf dem zweiten Rang, müsste sie den Umweg über die Play-offs gehen. Ob die zusätzliche Qualifikationsrunde vermieden werden kann, entscheidet sich spätestens im Duell mit Russland am 14. November.

Mit Kroatien und Russland treffen zwei talentierte Mannschaften aufeinander, die beide noch Chancen auf den ersten Platz in WM-Quali-Gruppe H haben. Wie könnt Ihr live im TV oder im LIVE-STREAM dabei sein? Goal klärt auf.

Kroatien vs. Russland: Welcher Sender überträgt die WM-Qualifikation live?

Bei den Übertragungsrechten zur Bundesliga oder Champions League ist es manchmal schwierig, den Überblick zu behalten. Überträgt Sky oder doch DAZN die Wettbewerbe und läuft möglicherweise sogar eine Partie im Free-TV?

Bei der WM-Qualifikation ist die Frage nach dem übertragenden Sender nicht ganz so verwirrend. Der deutsche Pay-TV-Sender Sky ist nicht an den Live-Übertragungen von WM-Quali-Spielen beteiligt. Daher wird auch kein Sky-Abonnement benötigt, um Kroatien gegen Russland live verfolgen zu können.

Kroatien vs. Russland: Läuft die Partie des 10. Spieltags der WM-Quali im Free-TV?

Im Free-TV wird das Aufeinandertreffen zwischen dem Erst- und dem Zweitplatzierten allerdings nicht zu sehen sein. Nur die wenigsten WM-Quali-Begegnungen sind im Free-TV verfügbar - nämlich die mit Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft.

Um ein Abonnement werdet Ihr also nicht herumkommen, wenn Ihr Kroatien gegen Russland live und in voller Länge sehen wollt.

Kroatien vs. Russland: Wo läuft die Partie im LIVE-STREAM?

Es ist das entscheidende Duell um den Gruppensieg, wenn Kroatien die russische Auswahl empfängt. Wollt Ihr das Top-Spiel in Gruppe H nicht verpassen, solltet Ihr am Sonntag um 15 Uhr DAZN einschalten - dort könnt Ihr Kroatien gegen Russland im LIVE-STREAM verfolgen und mitfiebern.

Auf welchen Geräten Ihr das Spiel verfolgen könnt, wie Ihr Euch für ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement registriert und zwischen welchen Abo-Möglichkeiten Ihr Euch entscheiden könnt, verraten wir Euch in den nachfolgenden Abschnitten.

Kroatien vs. Russland: Die WM-Qualifikation im LIVE-STREAM auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN hat sich nahezu alle Rechte an den WM-Qualifkationsspielen gesichert und überträgt demzufolge auch Kroatien gegen Russland live und exklusiv. Damit Ihr das Spiel in voller Länge genießen könnt, müsst Ihr Euch für ein Abonnement registrieren - dabei habt Ihr die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten.

Einerseits könnt Ihr Euch für die monatlich kündbare Variante entscheiden, dort zahlt Ihr 14,99 Euro im Monat. Das Jahresabo ist mit 149,99 Euro ein wenig günstiger, lässt sich aber auch nicht monatlich kündigen. Habt Ihr Eure Registrierung abgeschlossen, steht einem entspannten Fußballnachmittag nichts mehr im Wege.

Kroatien vs. Russland: Das komplette Sportpaket inklusive WM-Quali mit dem DAZN-Abo

Der Streamingdienst DAZN bietet Euch allerdings nicht nur die Möglichkeit, die WM-Quali hautnah mitzuerleben. Auch Champions League, Bundesliga und internationale Meisterschaften wie die Serie A, LaLiga und die Ligue 1 sind im Abonnement enthalten.

Darüber hinaus überträgt der Sender auch Kampfsport und amerikanische Top-Ligen wie die NBA und die NFL - eine Auswahl, die das Herz eines jeden Sportfans höher schlagen lässt. Und die LIVE-STREAMS sind dazu noch ganz einfach auf dem Gerät Eurer Wahl abrufbar. Loggt Euch einfach in der DAZN-App auf Handy oder Tablet, im Browser oder im Smart-TV ein, lehnt Euch zurück und genießt die Partie Kroatien vs. Russland am Sonntag ab 15 Uhr sowie viele weitere Events live auf DAZN.

Kroatien vs. Russland: Wo gibt es die Highlights und einen LIVE-TICKER zur WM-Quali?

Ihr seid am Sonntagnachmittag bereits verplant und habt keine Möglichkeit, Russlands Gastspiel in Kroatien live zu verfolgen? Kein Problem! Werft einfach einen Blick in die Highlights, die ebenfalls auf DAZN zu sehen sind.

Solltet Ihr stets auf dem Laufenden bleiben wollen, legen wir Euch zudem unseren LIVE-TICKER von Goal ans Herz. Nahezu in Echtzeit liefern wir Euch die Schlüsselszenen der Partie, Ihr verpasst keine entscheidende Aktion und seid stets auf dem Laufenden, wer beim Top-Spiel in Gruppe H die Oberhand behält.

Kroatien vs. Russland: Die Aufstellungen

Wie schicken die beiden Trainer ihre Mannschaften ins Rennen? Rund eine Stunde vor Anpfiff wissen wir mehr und liefern Euch an dieser Stelle die Aufstellungen der Teams, sobald diese bekanntgegeben wurden.