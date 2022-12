Kroatien: Luka Modric will mindestens bis 2023 für Nationalelf spielen

Luka Modric macht klar, dass das Spiel um Platz drei bei der WM nicht sein letzter Auftritt im Nationaltrikot Kroatiens gewesen ist.

WAS IST PASSIERT? Der frühere Weltfußballer Luka Modric möchte seine Nationalmannschaftskarriere mindestens noch bis zum Finalturnier der Nations League im Sommer 2023 fortsetzen. Dies erklärte der 37-Jährige von Real Madrid nach Kroatiens 2:1-Sieg über Marokko im Spiel um Platz drei bei der Weltmeisterschaft.

WAS WURDE GESAGT? "Ich weiß noch nicht, ob ich bei der EURO 2024 in Deutschland dabei sein werde", sagte Modric am Mikrofon von beIN Sports: "Ich möchte aber mindestens noch die Nations League spielen. Danach werde ich über die EURO nachdenken."

WAS IST DER HINTERGRUND? Vor dem letzten kroatischen Spiel bei der WM in Katar war darüber spekuliert worden, ob Modric seine Karriere im Nationalteam nun beendet.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Modric spielt seit März 2006 für Kroatien. Er hat am Samstag gegen Marokko sein 162. Länderspiel absolviert. Mit Kroatien wurde er bei der WM 2018 in Russland Zweiter, nun in Katar Dritter.