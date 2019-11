Kroatien vs. Georgien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung - alle Infos zur Testspiel-Übertragung heute

Im Rahmen eines Testspiels trifft auf Georgien. Anstoß der Begegnung ist am Dienstag, den 19. November, um 18 Uhr.

Der Vizeweltmeister aus Kroatien hat sich bereits für die qualifiziert. Im letzten Gruppenspiel setzte sich das Team am vergangenen Wochenende gegen die durch (3:0) und beendete die Gruppe E als Spitzenreiter.

Die Gäste aus Georgien werden derweil nicht bei der EM dabei sein. In der Gruppe D reichte es am Ende nur für den vierten Platz hinter Irland, der und .

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Testspiel zwischen Kroatien und Georgien live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem erfahrt Ihr bei uns, wie beide Teams personell in die Partie gehen.

Kroatien vs. Georgien

Zunächst die schlechte Botschaft für alle Anhänger von Kroatien und Georgien: Das heutige Freundschaftsspiel wird leider nicht live im frei empfangbaren TV übertragen.

Das liegt daran, dass sich hierzulande kein TV-Sender die Übertragungsrechte für das Testspiel gesichert hat. Folglich sind weder Free-TV-Sender wie ARD oder ZDF noch der Bezahlsender Sky oder die Sportsender Sport1 und Eurosport mit von der Partie.

Trotzdem gibt es natürlich eine Möglichkeit, das Kräftemessen zwischen der kroatischen und der georgischen Nationalmannschaft live zu verfolgen - und zwar per LIVE-STREAM.

Sämtliche Informationen zum LIVE-STREAM und was für den Zugang benötigt wird, erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt.

Da die heutige Begegnung nicht im TV gezeigt wird, müsst Ihr auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen, um bei Kroatien vs. Georgien trotzdem live dabei zu sein. Beim Streamingdienst DAZN seid Ihr dabei an der richtigen Stelle.

DAZN hat das Testspiel zwischen Kroatien und Georgien in voller Länge via LIVE-STREAM im Programm. Die Übertragung beginnt pünktlich zum Anpfiff, welcher um 18 Uhr erfolgen wird.

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu bekommen, benötigt Ihr ein Abonnement bei DAZN. Bevor dieses jedoch beginnt, könnt Ihr den kompletten Service im Rahmen eines kostenlosen Probemonats zunächst bequem ausprobieren.

Im Anschluss an den Gratismonat kostet die Mitgliedschaft bei DAZN 11,99 Euro im Monat. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo für 119,99 Euro abzuschließen und somit knapp 24 Euro zu sparen.

Neben dem Testspiel zwischen Kroatien und Georgien hat DAZN noch zahlreiche weitere Übertragungen im Angebot: Der Streamingdienst zeigt die Bundesliga, die Champions League und Europa League sowie die Serie A, LaLiga und vieles mehr im LIVE-STREAM.

Kalinic - Bartolec, Jedvaj, Skoric, Melnjak - Badelj, Pasalic, Kovacic - Rebic, Perisic, Orsic

Makaridze - Kakabadze, Khotcholava, Kashia, Lobjanidze, Aburjania, Papunashvili, Jighauri, Qazaishvili, Navalovski, Gvilia

