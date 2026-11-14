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UEFA Nations League A
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Kroatien gegen Tschechien heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Kroatien - Tschechien
Kroatien
Tschechien
UEFA Nations League A

Alles Wissenswerte dazu, wie man heute Kroatien gegen Tschechien in der UEFA Nations League A live verfolgen kann.

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Spielvorschau

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UEFA Nations League A - Spielwoche 6
Opus Arena

Kroatien empfängt Tschechien in der Opus Arena in Osijek in Gruppe 3 der Liga A der UEFA Nations League. Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, wenn auch an entgegengesetzten Enden der Tabelle.

Das Kroatien von Slaven Bilic hat in dieser Nations-League-Saison vier Spiele in Folge verloren, darunter ein 0:7 gegen England und eine 1:4-Niederlage gegen Spanien. Der Verbleib in Liga A ist nun ernsthaft gefährdet. Ein Heimsieg gegen das Schlusslicht der Gruppe ist das Mindeste, was nötig ist, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten.

Besonders bitter war das Ergebnis gegen England am Donnerstag in Wembley. Kroatien glich in der 59. Minute durch Petar Sucic aus, ehe Harry Kane fünf Minuten später einen entscheidenden Elfmeter verwandelte und damit alle Hoffnungen auf eine erneute Aufholjagd zunichtemachte. Die Mannschaft von Bilic war in der Schlussphase gefährlicher, fand aber kein zweites Tor.

Tschechien reist nach Osijek, nachdem es alle fünf Gruppenspiele verloren hat. Dabei kassierte die Mannschaft zehn Gegentore und erzielte selbst nur einen Treffer. Das Team von Santi Denia unterlag Spanien am Donnerstag in Prag mit 0:2 und brachte gegen eine stark rotierte spanische Mannschaft keinen einzigen Schuss aufs Tor zustande.

Die Tschechen waren in dieser Gruppe durchweg unterlegen. England besiegte sie in den bisherigen Duellen mit 3:0 und 2:0, und Spanien holte gegen sie ohne nennenswerte Gegenwehr sechs von sechs möglichen Punkten.

Da der Gruppensieg vor dem Duell am Sonntag in Madrid nur noch zwischen England und Spanien entschieden wird, steht in dieser Partie der Klassenerhalt auf dem Spiel. Kroatien braucht einen Sieg, um sich eine Chance auf den Verbleib in Liga A zu bewahren. Tschechien benötigt ein Ergebnis, um die Gruppenphase nicht ohne einen einzigen Punkt abzuschließen.

Personal und Kader

Kroatien vs Tschechien Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Kroatien crest
Kroatien
CRO
Aufstellung
Tschechien crest
Tschechien
CZE
4-2-3-1
D. LivakovicD. LivakovicI. SmolcicI. SmolcicL. VuskovicL. VuskovicJ. GvardiolJ. GvardiolJ. StanisicJ. StanisicL. ModricL. ModricP. SucicP. SucicN. VlasicN. VlasicM. KovacicM. KovacicM. BaturinaM. BaturinaA. BudimirA. BudimirA. KinskyA. KinskyD. JurasekD. JurasekT. VlcekT. VlcekV. CoufalV. CoufalD. ZimaD. Zimateam-logoM. SubertL. AmbrosL. AmbrosA. HlozekA. HlozekL. CervL. CervA. KralA. KralR. NaderiR. Naderi
Tschechien crest
Tschechien
CZE
4-2-3-1
Kroatien

Startelf

Tschechien

Trainer

  • S. Bilic
  • S. Denia

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