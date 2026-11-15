So seht ihr Kroatien gegen Tschechien mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Sender auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 14:45 Opus Arena

Kroatien empfängt Tschechien in der Opus Arena in Osijek in Gruppe 3 der Liga A der UEFA Nations League. Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, wenn auch an entgegengesetzten Enden der Tabelle.

Das Kroatien von Slaven Bilic hat in dieser Nations-League-Saison vier Spiele in Folge verloren, darunter eine 0:7-Klatsche gegen England und eine 1:4-Niederlage gegen Spanien. Der Verbleib in Liga A ist nun ernsthaft gefährdet. Ein Heimsieg gegen das Gruppenschlusslicht ist das Mindeste, was Kroatien braucht, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten.

Besonders bitter war das Ergebnis gegen England am Donnerstag im Wembley-Stadion. Kroatien glich in der 59. Minute durch Petar Sucic aus, bevor Harry Kane fünf Minuten später einen entscheidenden Elfmeter verwandelte und damit jede Hoffnung auf eine Wende zunichtemachte. Bilic' Mannschaft war in der Schlussphase die gefährlichere, fand aber keinen zweiten Treffer.

Tschechien reist nach Osijek, nachdem es alle fünf Gruppenspiele verloren, dabei zehn Gegentore kassiert und selbst nur ein Tor erzielt hat. Die Mannschaft von Santi Denia unterlag Spanien am Donnerstag in Prag mit 0:2 und brachte trotz einer stark veränderten spanischen Mannschaft keinen einzigen Schuss aufs Tor zustande.

Die Tschechen waren in dieser Gruppe durchweg unterlegen. England besiegte sie in den bisherigen Begegnungen mit 3:0 und 2:0, und Spanien holte gegen sie mit wenig Gegenwehr die vollen sechs Punkte.

Da der Gruppensieg vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag in Madrid nur noch zwischen England und Spanien entschieden wird, geht es in dieser Partie tatsächlich um den Abstieg. Kroatien braucht einen Sieg, um sich die Chance auf den Klassenerhalt zu bewahren; Tschechien benötigt ein Ergebnis, um die Gruppenphase nicht ohne einen einzigen Punkt zu beenden.

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