Kroatien vs. Frankreich heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - Die Übertragung der Nations League

In der Nations League treffen Frankreich und Kroatien aufeinander. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am heutigen Montagabend (06. Juni 2022) kommt es in der Nations League zur Neuauflage des Endspiels der WM 2018. Um 20:45 Uhr wird die Partie zwischen Kroatien und Frankreich im Stadion Poljud in Split angepfiffen.

Im Finale 2018 gewann damals Frankreich mit 4:2 und krönte sich zum Weltmeister. Nach dem Endspiel trafen beide Teams 2020 noch einmal aufeinander, auch hier konnte sich allerdings beide Male Frankreich durchsetzen. Ob Kroatien also heute der erste Sieg gegen Frankreich in der Nations League gelingt, erfahren wir dann ab 20:45 Uhr.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Kroatien vs. Frankreich heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung Kroatien vs. Frankreich Wettbewerb Nations League Anpfiff 06.06 - 20:45 Uhr Spielort Stadion Poljud (Split)

Kroatien vs. Frankreich heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Was eine TV-Übertragung für die Partie zwischen Kroatien und Frankreich angeht, haben wir leider schlechte Nachrichten. Im deutschen Fernsehen werden nur die vollen 90 Minuten der Spiele der deutschen Elf gezeigt. Eine Liveübertragung der heutigen Partie gibt es also leider nicht.

Trotzdem gibt es die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen, im nächsten Abschnitt verraten wir Euch mehr dazu.

Kroatien vs. Frankreich heute live: Die LIVE-STREAM-Übertragung bei DAZN

Der größte Sport-Streamingdienst der Welt zeigt die kompletten 90 Minuten der Partie im LIVE-STREAM. Was genau zeigt DAZN aber eigentlich noch und was kostet Euch das Zuschauen dort? Wir klären Euch auf.

Neben der Nations League hat DAZN noch ein riesiges Angebot an Livesportevents. Alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga laufen beispielsweise nur bei DAZN, genauso wie der überwiegende Teil der Champions-League-Partien. Außerdem bekommt Ihr bei DAZN die Serie A, LaLiga und die Ligue 1 zu sehen. Dazu kommen noch Übertragungen der NBA, NFL u.v.m.

Allerdings ist das Zusehen bei DAZN nicht kostenlos möglich. Für ein Monatsabo zahlt Ihr 29,99 Euro monatlich, für ein Jahresabo werden 24,99 Euro monatlich oder einmalig 274,99 Euro fällig.

Habt Ihr aber dann ein gültiges Abo, und verfügt über ein internetfähiges Gerät, könnt Ihr den LIVE-STREAM bei DAZN ab 20:45 Uhr verfolgen, und somit die Partie zwischen Kroatien und Frankreich sehen.

Kroatien vs. Frankreich heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

GOAL hat auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert. Egal ob Tor, Auswechslung oder gelbe Karte, Ihr bleibt immer up to date.

Kroatien vs. Frankreich heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.