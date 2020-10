Kroatien empfängt Frankreich in der Nations League: Alles rund um TV, LIVE-STREAM und Co.

Die Nations League bietet heute eine besonders spannende Begegnung: Kroatien gegen Frankreich. Goal zeigt, wie das Spiel heute LIVE übertragen wird.

Der vierte Spieltag der findet aktuell statt, und eine bessere Partie kann man sich kaum vorstellen: Weltranglisten-Zweiter muss zum Achten . Anpfiff im Stadion Maksimir in Zagreb ist heute um 20:45 Uhr.

Kroatien und Frankreich gegeneinander - da war doch was? Im Juli 2018 standen sich diese beiden Mannschaften im Finale der Weltmeisterschaft gegenüber, das bessere Ende hatten damals die Franzosen dank Toren von Antoine Griezmann, Paul Pogba und Kylian Mbappe, dazu kam noch ein Eigentor von Mario Mandzukic, für sich. 4:2 war der Endstand im Olympiastadion Luschniki in Moskau, damals.

Vor einem guten Monat gab es dann bereits ein Aufeinandertreffen der beiden Nationalmannschaften, auch hier endete die Begegnung 4:2. Heute wollen sich die Kroaten für die beiden Niederlagen revanchieren und auf Sieg spielen.

Die Nations League Liga A, Gruppe 3, in der sich die beiden Mannschaften befinden, sieht wie folgt aus: An Platz Eins und zwei befinden sich punktgleich und Frankreich mit sieben Punkten, auf Rang drei folgt Kroatien mit drei Zählern vor .

Die Tabelle der Nations League : So läuft die Saison von Kroatien, Frankreich und Portugal

Rang Nationalmannschaft Torverhältnis Punkte 1 Portugal +5 7 2 Frankreich +3 7 3 Kroatien -4 3 4 Schweden -4 0

Kroatien will die Chance nutzen, mit einem Sieg gegen Frankreich wieder zur Spitze aufschließen zu können, allerdings wird auch der Weltmeister sein Bestes versuchen. Goal erklärt, wie das Spiel heute übertragen wird.

Kroatien gegen Frankreich: Die Partie der Nations League im Überblick

Anpfiff : 20:45 Uhr

Wettbewerb : 4. Spieltag der Nations League

Ort : Stadion Maksimir i n Zagreb, Kroatien

Schiedsrichter: Björn Kuipers ,

Kroatien vs. Frankreich im TV: So wird das Spiel LIVE übertragen

Die Länderspielpause ist für viele Fans frustrierend. Kaum hat die Bundesligasaison begonnen muss man wieder eine Woche länger auf seinen Verein warten. Diese Wartezeit lässt sich mit Spitzenfußball wie der Partie zwischen Frankreich und Kroatien zwar überbrücken, aber wird das Spiel überhaupt im TV übertragen ?

Die schlechte Nachricht vorab: Kein Sender überträgt die Begegnungen der Nations League: Außer den Spielen mit deutscher Beteiligung (ARD) zeigt kein Kanal im Pay-TV oder Free-TV den jungen UEFA-Wettbewerb.

Die Nations League LIVE dank DAZN verfolgen - auch auf dem Smart-TV

Das heißt allerdings noch lange nicht, dass ihr den Kopf in den Sand stecken sollt: Es gibt nämlich eine praktische Möglichkeit, das Spiel auf dem Fernseher zu verfolgen: DAZN.

Mit der DAZN - App auf eurem Smart - TV und einem gültigen Abonnement verpasst ihr keine Sekunde von Kroatien - Frankreich. Was es mit DAZN auf sich hat und wie ihr das Programm kostenlos zum Laufen bringt, steht im nächsten Abschnitt.

Bild: Getty Images

Kroatien - Frankreich: Das Spiel im LIVE-STREAM von DAZN verfolgen

DAZN ist eine Streamingplattform aus Ismaning bei München, die sich auf LIVE-Sport spezialisiert hat. Obwohl es DAZN erst seit wenigen Jahren gibt befindet sich das junge Unternehmen jetzt schon an der Spitze der deutschen Streamingdienste.

Mehr als nur Nations League: Das überträgt DAZN exklusiv

Neben der Nations League werden noch unzählige weitere Fußballwettbewerbe übertragen. Sei es die , , , europäische Top-Ligen und viel mehr: Allein beim Fußball ist DAZN einsame Spitze .

Dazu kommen noch weitere Sportarten wie American Football, Basketball, Tennis, Boxen, Motorsport, Leichtathletik, Eishockey, Radsport und das gesamte Programm von Eurosport .

Für wenig bis kein Geld: Die DAZN-Abonnements

Dabei ist DAZN günstiger als die Konkurrenz: Für gerade einmal 10 Euro im Monat im Jahresabo oder 11,99 Euro monatlich im Monatsabo könnt ihr auf das gesamte Angebot zugreifen. Die Seite DAZN News hat euch Übersichten zu den unterschiedlichen Abos und den Zahlungsmöglichkeiten verfasst.

Ihr seid noch nicht überzeugt? Dann präsentieren wir euch jetzt das beste Feature von DAZN: Der Probemonat. Kostenlos könnt ihr 30 Tage lang auf alles zugreifen! Hier wird der unverbindliche Gratismonat genauer erklärt.

Kroatien - Frankreich auf nahezu jedem Gerät verfolgen: So funktioniert DAZN

DAZN hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass das Programm so einfach wie möglich abrufbar ist. Immer mehr Geräte sind in den letzten Jahren dazugekommen.

So könnt ihr nicht nur mit dem Smart TV auf das DAZN-Angebot zugreifen: Handy, Tablet, PC/Notebook dank Browser, Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Google Chromecast, Spielekonsolen ... Die Liste an DAZN-tauglichen Geräten ist lang.

Alles was ihr dafür braucht ist eine (stabile) Internetverbindung und die kostenlose DAZN-App , und schon steht dem Fußballabend auf der Couch vor Kroatien - Frankreich nichts mehr im Wege.

Kroatien empfängt Frankreich: Mit dem LIVE-TICKER von Goal nichts verpassen

Ihr habt kein DAZN-Abo oder könnt das Spiel nicht im LIVE-STREAM verfolgen, wollt aber trotzdem nichts verpassen? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal perfekt für euch geeignet:

In Echtzeit wird hier jedes Tor, jede Torchance und ausreichend Hintergrundwissen vorgestellt, so dass ihr kein Detail verpasst. Hier entlang!

Weltmeister Frankreich zu Gast in Kroatien: Die Highlights der Nations League

Ihr habt das Spiel verpasst und wollt euch die besten Szenen trotzdem anschauen? Kein Problem! Dafür gibt es dank DAZN gleich mehrere Möglichkeiten.

Einerseits könnt ihr euch mehrere Tage nach dem Spiel noch das Re-Live der Begegnung anschauen. Das heißt, dass ihr das Spiel über die gesamte Dauer mit dem Originalkommentar verfolgen könnt.

Wenn ihr nicht so viel Zeit habt reichen wohl die Highlights : Hier werden in wenigen Minuten die besten Szenen zusammengeschnitten. Den Zusammenschnitt könnt ihr euch kurz nach Abpfiff in der DAZN-App anschauen, oder ihr wartet eine Nacht. Am nächsten Tag werden die Highlights auf YouTube hochgeladen - natürlich kostenlos.

Quelle : Getty Images

Die Übertragungen von Kroatien gegen Frankreich im Überblick

Das Spiel zwischen Kroatien und Frankreich verfolge ich heute...

...im Smart-TV... bei DAZN . ...im LIVE-STREAM... bei DAZN . ...im Re-Live... bei DAZN . ...im LIVE-TICKER... bei Goal.com. ...mit den Highlights... bei DAZN oder auf YouTube .

Kroatien gegen Frankreich: Das sind die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Anpfiff gibt es hier die Aufstellungen. Schaut also rechtzeitig vorbei!