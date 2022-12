Kroatien vs. Brasilien heute im TV und LIVE STREAM: ARD, ZDF oder MagentaTV?

Brasilien ringt heute mit Kroatien um das Weiterkommen bei der WM. Die Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Heute Nachmittag treffen im ersten Viertelfinale der WM 2022 Kroatien und Brasilien aufeinander. Die Partie wird um 16 Uhr im Education-City-Stadion in Al-Rayyan angepfiffen.

Brasilien konnte das Halbfinale letztmals 2014 erreichen. Dort setzte es dann allerdings auch die berüchtigte 1:7-Niederlage gegen Deutschland. Kroatien konnte bei der letzten WM bis ins Finale vorstoßen, bevor man sich dort dann Frankreich geschlagen geben musste. Auch dieses Mal will das Team rund um Kapitän Luka Modric natürlich wieder so weit wie möglich kommen. Mit Brasilien wartet im Viertelfinale heute allerdings der absolute Top-Favorit auf die Kroaten. Auch Neymar und Co. wollen nach 20 Jahren endlich wieder den ersten WM-Titel nach Brasilien holen.

Alle Infos dazu, wann und bei welchem Sender die Partie übertragen wird, könnt Ihr hier bei GOAL nachlesen.

Kroatien vs. Brasilien heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Kroatien vs. Brasilien Wettbewerb WM-Viertelfinale Anpfiff 9. Dezember - 16 Uhr Spielort Education-City-Stadion (Al-Rayyan)

Kroatien vs. Brasilien heute im TV: ARD, ZDF oder MagentaTV?

Wer die WM bisher aufmerksam verfolgt hat, dem wird schon aufgefallen sein, dass nicht alle Spiele im Free-TV zu sehen waren. Und das ist auch kein Übertragungsfehler, bei dieser WM liefen erstmals nicht alle Spiele im frei empfangbaren Fernsehen.

Das war schon bei der letzten Europameisterschaft der Fall, dort waren alle Spiele nur beim Pay-TV-Sender MagentaTV zu sehen. Auch dieses Jahr verhält es sich so. Der Bezahlsender der Telekom ist der einzige Sender, der ausnahmslos alle Partien aus Katar überträgt.

Insgesamt 16 Spiele waren bzw. sind nicht im Free-TV zu sehen. Darunter fallen einige Gruppenspiele, zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz 3. Und tatsächlich ist genau die heutige Partie zwischen Kroatien und Brasilien das Viertelfinale, das nur bei MagentaTV zu sehen ist.

Eine Free-TV-Übertragung zum Spiel gibt es also nicht. Wie der Begriff Pay-TV schon verrät, müsst Ihr bezahlen, um das Spiel bei MagentaTV sehen zu können. Dabei bietet der Bezahlsender Euch aktuell einen Deal an, bei dem Ihr das erste halbe Jahr MagentaTV geschenkt bekommt. Danach müsst Ihr zehn Euro pro Monat bezahlen, seid allerdings auch zwei Jahre vertraglich an dieses Abo gebunden.

Wenn Ihr also ein Abo abschließt oder bereits über eines verfügt, dann könnt Ihr heute ab 16 Uhr einfach das ganze Spiel live bei MagentaTV sehen. Kommentiert wird die Begegnung von Marco Hagemann. Mehr Infos zu MagentaTV findet Ihr übrigens hier.

Kroatien vs. Brasilien heute per LIVE-STRAM sehen: Der STREAM bei MagentaTV

Neben der Übertragung im Pay-TV bietet MagentaTV Euch auch einen LIVE-STREAM an. Wer sich jetzt allerdings denkt, dass er dort kostenlos zusehen kann, den müssen wir leider enttäuschen.

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM von MagentaTV zu bekommen, müsst Ihr ebenfalls wieder ein Abo abschließen und bezahlen. Wer dann ein Abo hat, der kann sich einfach mit seinen Zugangsdaten auf der MagentaTV-Website anmelden. Dort findet Ihr dann auch den LIVE-STREAM zum Spiel.

Kroatien vs. Brasilien heute live: Der LIVE-TICKER bei GOAL

Bisher haben wir bei GOAL für jedes WM-Spiel einen LIVE-TICKER bereitgestellt, und damit hören wir natürlich nicht auf. Alles Wichtige, was im Spiel zwischen Kroatien und Brasilien passiert, könnt Ihr bei uns im LIVE-TICKER nachlesen. Damit verpasst Ihr keine Tor, keine Karte oder Auswechslung.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für die Begegnung Kroatien vs. Brasilien.

Kroatien vs. Brasilien heute live: Die Aufstellungen des Viertelfinales

Die Aufstellungen der beiden Teams findet Ihr hier ab einer Stunde vor Anpfiff.