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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Oliver Maywurm

Kritischer Vergleich zu Cristiano Ronaldo: Kylian Mbappe wird mit Blick auf den Ballon d'Or falsche Strategie vorgeworfen

Kylian Mbappé
La Liga
Real Madrid

Rein sportlich betrachtet sieht Papin Mbappe bestens aufgestellt für den Gewinn des Ballon d'Or. Doch die Außendarstellung ist ihm ein Dorn im Auge.

Der ehemalige französische Nationalspieler Jean-Pierre Papin hat Kylian Mbappe für dessen Äußerungen im Vorfeld der Vergabe des Ballon d'Or scharf kritisiert.

"Mbappes Kommunikationsstrategie hat ihm sehr geschadet. Sie zeigt, was für ein Mensch er ist", befand Papin die sehr offensive Herangehensweise des Stürmerstars von Real Madrid in der Sendung Rothen s'enflamme des früheren PSG-Stars Jerome Rothen bei RMC Sport für kontraproduktiv.

Mbappe hatte in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich betont, dass er sich selbst als Top-Favoriten auf den Gewinn des Ballon d'Or 2026 betrachte, sagte unter anderem: "In der vergangenen Saison war niemand besser als ich." Letztlich wurde der Franzose allerdings nur Zweiter, verlor das Rennen gegen Bayern-Torjäger Harry Kane knapp und muss damit weiter auf seinen ersten Ballon d'Or warten.

Kylian Mbappe mit Cristiano Ronaldo verglichen

Papin gab derweil zu bedenken, dass Mbappe die Eigenwerbung eigentlich "nicht nötig" haben sollte, bedenke man seinen Status als Real-Superstar und Kapitän der französischen Nationalmannschaft. "Mbappe erinnert mich ein wenig an Cristiano Ronaldo: Alle anderen mussten ihm zu Diensten sein", zog Papin mit Blick auf die Eitelkeiten des 27-Jährigen einen in diesem Fall wenig schmeichelhaften Vergleich zu CR7.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
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Papin, unter anderem von 1994 bis 1996 beim FC Bayern aktiv, hatte den Ballon d'Or 1991 (in Diensten von Olympique Marseille) selbst gewonnen. Zweifel daran, dass Mbappe rein fußballerisch gesehen das Zeug für den Gewinn des prestigeträchtigen Awards hat, hegt der 62-Jährige keineswegs: "In puncto Effizienz ist er nicht weit von dem entfernt, was Cristiano Ronaldo geleistet hat. Aber seine Kommunikationskampagne hat gegen ihn gearbeitet."

Kylian Mbappe entschied zuletzt den Clasico

Er sei sicher, dass Mbappe den Ballon d'Or eines Tages noch gewinnen werde, betonte Papin. "Er hat die nötigen Qualitäten dafür. Es war keine Frage von jetzt oder nie. Es war eine gute Gelegenheit, ja, aber er hat noch einen Weg vor sich."

Schon kommendes Jahr, wenn die aktuelle Saison Grundlage der Bewertung sein wird, dürfte Mbappe aller Voraussicht nach wieder zu den Anwärtern auf den Ballon d'Or zählen. Schließlich ist der Franzose herausragend in die Spielzeit gestartet, hat in wettbewerbsübergreifend bisher 13 Einsätzen für Real bereits 14-mal getroffen und zudem drei Assists geliefert. Unter anderem entschied er am vergangenen Wochenende den Clasico bei Erzrivale FC Barcelona mit einem Doppelpack zugunsten der Königlichen.

Häufig gestellte Fragen

Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.

Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.

Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.

Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.

Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.

Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.

Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.

Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.

Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.

Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.

Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.

Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.

Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.

Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.

Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.

Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.

Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.

Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.

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