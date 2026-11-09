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ISPO Munich 2025Getty Images
Jochen Tittmar

Kritik und Verwunderung? Uli Hoeneß sorgt mit Aussagen zu Jamal Musiala beim FC Bayern München angeblich für Stirnrunzeln

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Laut der tz haben die Aussagen von Uli Hoeneß über Jamal Musiala beim FC Bayern München für Verwunderung gesorgt.

An der Säbener Straße stößt das Vorgehen des Ehrenpräsidenten demnach auf Kritik. Während Hoeneß' inhaltlichen Beweggründe durchaus auf Verständnis treffen sollen, bewerten führende Kreise des FCB die gewählte Tonalität und den Zeitpunkt als überflüssigen Störfaktor.

Der Ehrenpräsident hatte Musialas Lage in der BR-Sendung "Sonntags-Stammtisch" als "Dilemma" eingestuft und infrage gestellt, ob der Offensivmann "jemals wieder diese Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte". Der 23-Jährige verzeichnete laut tz jedoch seit acht Wochen keine diesbezüglichen Aussetzer mehr.

Seit dem Testspiel am 18. August in Heidenheim, bei dem es zum letzten Zusammenbruch gekommen war, griffen die therapeutischen Maßnahmen. Die behandelnden Mediziner justierten die Dosierung der Präparate neu und stellen dem Nationalspieler weiterhin die komplette Wiedererlangung seines vorherigen Leistungsvermögens in Aussicht. Als Nebeneffekt der therapeutischen Wirkstoffe gilt allerdings, dass seine Bewegungsabläufe unmittelbar nach der Verabreichung vorübergehend an Spritzigkeit einbüßen.

Jamal Musiala BayernGetty Images
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Jamal Musiala fehlt dem FC Bayern schon seit längerer Zeit

Am 24. September erlitt der Dribbler dann beim Aufwärmen vor dem Duell der DFB-Auswahl in den Niederlanden einen Muskelfaserriss.

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Weil die Rückkehr auf den Rasen auf sich warten ließ und Musiala erst am vergangenen Donnerstag Teile des Teamtrainings absolvieren konnte, spekulierte Lothar Matthäus am Sonntag in der Sendung Sky90: "Da ist ja auch irgendetwas passiert. Denn sieben Wochen bist du bei einem Faserriss nicht außer Gefecht. Vielleicht ist ein zweiter Faserriss passiert, vielleicht war die Verletzung schlimmer."

Matthäus lag mit seiner Vermutung nicht gänzlich falsch. Während einer Belastungsspitze für Musiala traten Beschwerden auf, woraufhin das Pensum sofort gedrosselt wurde.

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Für Cheftrainer Vincent Kompany bleibt Musiala ungeachtet dessen die zentrale Figur des Münchner Offensivspiels. Der Belgier sicherte seinem Schützling intern fortlaufend Rückendeckung zu. Sportlich unterstrich Musiala seinen Status vor der Zwangspause mit Treffern in der Champions League gegen Bodö sowie im Ligaspiel gegen den 1. FC Union Berlin.

Matthäus deutete die Worte des 74-jährigen Hoeneß derweil als kalkulierte Reizung: "Er hat ihn wahrscheinlich ein bisschen anstacheln wollen, damit er in den nächsten Wochen und Monaten Gas gibt und wieder so zurückkommt. Und für mich wäre das, wenn ich in Jamal Musialas Situation wäre, Motivation genug, um Uli zu zeigen: Ich bin wieder da. Und dann wird sich Uli am meisten freuen, weil Jamal dann wieder ein Gewinn ist."

Geschrieben vonJochen Tittmar

Reporter SPOX und GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.

🎯 Meine Kerngebiete:

Berichterstattung über Borussia Dortmund

Interviews mit aktuellen und ehemaligen Fußball-Protagonisten

Artikel über aktuelle und ehemalige Fußball-Protagonisten oder -klubs

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Ich leide unter chronischem Fernweh und kombiniere daher seit Jahren beide Leidenschaften: Reisen und dabei Fußball gucken. Ein neues Reiseziel gepaart mit einem unbekannten Stadion - das hat sich mit den Jahren fast schon zur Sucht ausgeweitet.

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