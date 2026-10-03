Demonstrativ gelassen hat Montella auf die Kritik an seiner Person und die immer lauter werdenden Rufe nach seiner Entlassung reagiert. "Ich möchte der aktuellen Kritik nicht zu viel Gehör schenken. Mit diesen Spielern sind wir nach 24 Jahren wieder zur Weltmeisterschaft gefahren und in Liga A aufgestiegen", sagte der 52-jährige Italiener nach der 0:3-Niederlage der Türkei am Freitagabend in Lüttich gegen Belgien.

Nach drei Spielen gegen starke Konkurrenz steht Montellas Team mit null Punkten und 1:8 Toren, zuvor unterlag man Frankreich 0:1 und Italien 1:4, am Ende der Tabelle der Gruppe 1.

"Statistisch gesehen war es ein ausgeglichenes Spiel. Auf diesem Niveau darf man keine Fehler machen. Wenn man sie macht, verzeiht der Gegner sie nicht", sagte Montella, der die Zugehörigkeit zur höchsten Spielklasse der UEFA Nations League als "Privileg und keine Strafe" bezeichnete und als Ansporn zur Weiterentwicklung.

Getty Images

Auf wen musste Montella in der Nations League verzichten?

In der Tat war Montellas Team in Belgien keineswegs derart unterlegen, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Die Türkei hatte mehr Torabschlüsse, mehr Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, mehr Ecken und einen nur unwesentlich niedrigeren xG-Wert als die siegreichen Belgier, für die Kevin De Bruyne (2) und Romelu Lukaku trafen. Auch für Frankreich und Italien war Montellas Team ein beinahe ebenbürtiger Gegner.

Doch die Ergebnisse sprechen deutlich gegen Montella, zumal sich das Muster, das während der Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer zu beobachten war, nun nahtlos fortsetzte: Die Türkei spielt keinen schlechten Fußball, präsentiert sich aber offensiv erschreckend ineffizient und verliert Spiele nicht selten durch individuelle Fehler.

In der Nations League kam erschwerend hinzu, dass mit Hakan Calhanoglu und Kenan Yildiz zwei absolute Topspieler bislang gar nicht eingesetzt werden konnten. In Lüttich fehlt mit Can Uzun von Eintracht Frankfurt ein weiterer hochkarätiger Spieler.

Was fordern türkische Medien und welche Namen werden gehandelt?

Die türkische Presse ruft ungeachtet dessen nach der Ablösung Montellas. "Von Montella sollte man sich jetzt umgehend trennen. Und jetzt tretet endlich alle zurück und geht!", schrieb etwa Hürriyet nach der jüngsten Niederlage. "Montella hat dieser Mannschaft nichts mehr zu geben. Der türkische Fußball steckt in der Krise."

"Arrivederci Vincenzo Montella!", hieß es bei A Spor und Fotomac wünschte sich schon nach dem Italien-Spiel am vergangenen Montag: "Geh nach Hause!"

Mit Eddie Howe und Thomas Frank brachte Hürriyet auch schon zwei potenzielle Nachfolger ins Spiel. Die einflussreiche Tageszeitung bezeichnete das Festhalten am Trainer nach dem Vorrunden-Aus bei der WM bereits als Fehler.

Wie ist Montellas Bilanz als türkischer Nationaltrainer?

Montella übernahm das Amt des türkischen Nationaltrainers vor fast exakt drei Jahren. Er startete mit drei Siegen, davon einem sehr beachteten 3:2 in Berlin gegen die Auswahl des DFB.

Bei der EM 2024 in Deutschland erreichte die Türkei das Viertelfinale, das frühe Aus beim diesjährigen Turnier in den USA, Mexiko und Kanada wurde als große Negativüberraschung bewertet. Von 39 Spielen unter dem Italiener gewann die Türkei 21 bei 13 Niederlagen.