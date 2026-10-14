Eintracht Frankfurt steckt tief in der Krise und muss davon ab auch noch die Causa Robin Koch moderieren. Lothar Matthäus fällte nun ein hartes Urteil über die SGE und Trainer Adi Hütter.

Der Rekordnationalspieler zeigte sich gegenüber der Sport Bild verwundert über die öffentliche Demontage des Kapitäns nach der 0:6-Klatsche gegen RB Leipzig am Wochenende und richtete sich dahingehend an den Coach der Hessen: "Die deutlichen Aussagen über Robin Koch haben mich überrascht. Dass er bei der Auswechslung seines Kapitäns von einer Erlösung spricht, war unglücklich. Das sieht nicht gut aus."

Hütter hatte Koch bereits in der Pause ausgewechselt und anschließend mit deutlichen Worten in die Pflicht genommen. Am Donnerstag wischte der Österreicher dann jegliche Zweifel an der Stellung des Nationalspielers beiseite. "Er wird spielen und auch Kapitän bleiben. Da gibt es keine Frage und Diskussion", sagte er vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln am Freitagabend.

Wie ist der Stand bei Adi Hütter und Robin Koch?

"Am Ende des Tages geht es immer um Leistung. Die erwarte ich auch von einem Führungsspieler", erklärte Hütter. Koch wisse das, in dieser Woche hätten die beiden häufiger darüber gesprochen. Er hätte gegen RB "auch alle anderen austauschen können", sagte er, Koch habe "es eingesehen und nicht als schlimm empfunden. Er hat es sehr gut aufgefasst."

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Matthäus, der Hütter bereits seit 20 Jahren kennt, schlug in eine ähnliche Kerbe und fällte ein hartes Urteil über das Auftreten der Eintracht in Leipzig: "Er muss wirklich unzufrieden mit ihm sein. Ich vermute, dass die erste Hälfte in Leipzig einfach das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Rein von der Leistung her hätte man nämlich alle auswechseln müssen."

Nach fünf Spieltagen rangieren die ambitionierten Hessen auf einem enttäuschenden Platz 14 in der Bundesliga-Tabelle. Zu einer mickrigen Ausbeute von fünf Punkten gesellen sich satte 16 Gegentore, womit Frankfurt die derzeit drittschlechteste Defensive vor Union Berlin (-17) und Borussia Mönchengladbach (-18) stellt.