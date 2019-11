KRC Genk vs. Red Bull Salzburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - alle Infos zur Übertragung der Champions League

In der Champions League trifft Genk auf Salzburg. Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnung heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 5. Spieltag der trifft der auf Red Bull Salzburg. Anstoß der Partie ist am Mittwoch, den 27. November, um 21 Uhr in der Luminus Arena in Genk.

Während es für Genk aufgrund der Konstellation in der Gruppe E lediglich noch um Platz drei geht, benötigen die Gäste aus Salzburg einen Auswärtssieg, um sich im letzten Spiel gegen Liverpool die Chance zu wahren, erstmals ins Achtelfinale der Königsklasse einzuziehen.

Wer setzt sich am heutigen Abend durch?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Champions-League-Partie zwischen Genk und Salzburg heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird. Zudem informieren wir Euch über die Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

KRC Genk vs. Red Bull Salzburg: Die CL-Partie auf einen Blick

Duell KRC Genk - FC Red Bull Salzburg Datum Mittwoch, 27. November 2019 || 21 Uhr Ort Luminus Arena, Genk Zuschauer 21.500 Plätze

KRC Genk vs. Red Bull Salzburg heute live im TV in sehen - geht das?

Zunächst die schlechte Botschaft für diejenigen, die sich in Deutschland befinden und die heutige Begegnung verfolgen möchten: Die Partie zwischen Genk und Salzburg wird hierzulande in voller Länge weder im frei empfangbaren TV noch im Pay-TV übertragen.

Das liegt letztlich daran, dass sich der Pay-TV-Sender Sky und das Streamingportal DAZN die Champions-League-Übertragungen aufteilen - und zwar mittels eines ausgeklügelten Picking-Systems. Alle Infos zum Prozedere findet Ihr hier.

Folglich bedeutet das für die heutige Partie: Genk vs. Salzburg wird im TV nur in Ausschnitten gezeigt, da Sky die Begegnung nur in der Konferenz zeigt.

Um die ganzen 90 Minuten der Partie mitverfolgen zu können, müsst Ihr deswegen auf einen LIVE-STREAM ausweichen. Sämtliche Informationen hierzu findet Ihr weiter unten in diesem Artikel.

KRC Genk vs. Red Bull Salzburg: Die CL-Partie heute live im TV in Österreich anschauen

In Österreich verhält sich die Lage rund um die Übertragungsrechte etwas anders, denn aufgrund der Beteiligung einer österreichischen Mannschaft (Salzburg) gibt es dort einige Unterschiede.

Dementsprechend haben alle Salzburg-Fans und Interessenten, die sich in Österreich befinden, Grund zur Freude: Die kompletten 90 Minuten der Partie zwischen Genk und Salzburg werden heute live im TV übertragen - und zwar bei Sky. Alle Informationen rund um die Mitgliedschaft, Preise und Angebote von Sky Österreich findet Ihr auf der entsprechenden Website.

Sky Österreich überträgt die Partie live im TV auf den Kanälen Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr - also 45 Minuten vor Spielbeginn um 21 Uhr.

KRC Genk vs. Red Bull Salzburg heute im LIVE-STREAM in Deutschland verfolgen

Die Übertragungsrechte für die Champions League werden auch in dieser Saison wieder zwischen DAZN und Sky aufgeteilt. Wann und wo die jeweiligen Spiele live im TV und LIVE-STREAM gezeigt werden, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel.

Insgesamt werden 110 von 138 Spielen der Champions League live und exklusiv in voller Länge bei DAZN im Einzelspiel gezeigt. Der Streamingdienst hat diese Spiele via LIVE-STREAM im Angebot.

KRC Genk vs. Red Bull Salzburg: Die CL-Partie heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Am Mittwochabend ist DAZN für die Übertragung zuständig. Somit überträgt das Streamingportal die Partie zwischen Genk und Salzburg exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM.

Die Vorberichterstattung beginnt bei DAZN kurz vor Anpfiff, welcher um 21 Uhr erfolgen wird. Sobald der Ball rollt, kommentieren Christian Brugger und Experte Helge Payer gemeinsam das Spielgeschehen in Genk.

KRC Genk vs. Red Bull Salzburg: Die CL-Partie heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Wer live bei Genk vs. Salzburg dabei sein möchte, benötigt lediglich ein Abo bei DAZN. Doch bevor dieses beginnt, könnt Ihr das komplette Live-Angebot zunächst im Rahmen eines kostenlosen Probemonats erstmal ausprobieren.

Anschließend kostet das DAZN-Abo lediglich 11,99 Euro im Monat. Oder: Ihr gönnt Euch das Jahresabo für 119,99 Euro und spart damit knapp 24 Euro.

DAZN hat nicht nur die Champions League im Programm, sondern auch eine Vielfalt an weiteren Events, wie zum Beispiel Übertragungen der Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und aus vielen weiteren Top-Ligen und Wettbewerben.

Die zugehörige DAZN-App erhaltet Ihr kostenlos in den jeweiligen Stores:

KRC Genk vs. Red Bull Salzburg heute im LIVE-STREAM in Österreich anschauen

Wer die Partie in Österreich via LIVE-STREAM verfolgen möchte, ist bei Sky genau richtig. Der Pay-TV-Sender geht um 20.15 Uhr auf den Kanälen Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport Austria 1 HD auf Sendung.

Beim Streaming habt Ihr wie gewohnt die Wahl zwischen SkyGo (im TV-Abo enthalten und per App abrufbar) und Sky Ticket (monatlich kündbar).​ Die Übertragung ist deckungsgleich mit der im TV.

Sobald die Aufstellungen von Genk und Salzburg bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

KRC Genk vs. Red Bull Salzburg heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, das heutige Duell im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Dann gibt es noch eine weitere Alternative: der LIVE-TICKER von Goal zu Genk vs. Salzburg!

Keine Chance, keinen Treffer, keine Entscheidung verpassen. Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr während der gesamten 90 Minuten am Ball und versäumt keine relevante Szene aus Genk.

Ihr findet unseren LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App. Diese steht Euch in den gängigen Stores zur Verfügung: