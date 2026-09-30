Kovac stellt ihm "viele Minuten" in Aussicht: BVB-Supertalent trägt sich in die Geschichtsbücher ein

Im Alter von 17 Jahren und vier Monaten erzielte der Offensivspieler beim 4:2 (1:1)-Erfolg gegen Chile in St. Louis in der Nachspielzeit das vierte Tor und wurde damit in seinem zweiten Länderspiel gleich zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der US-Auswahl. Das BVB-Talent löst Christian Pulisic als jüngsten US-Torschützen ab.

Die USA, die bei der Heim-WM im Sommer im Achtelfinale an Belgien gescheitert waren, waren in ihrem zweiten Auftritt nach dem Turnier durch Sebastian Berhalter zunächst in Führung gegangen. Diego Ulloa und Maximiliano Gutierrez drehten die Partie zwischenzeitlich. Der erst 18-jährige Julian Hall sorgte für den Ausgleich, ehe Chris Richards die Gastgeber erneut in Führung brachte. Albert setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Der 17-Jährige gab beim BVB Ende April gegen den SC Freiburg (4:0) sein Bundesliga-Debüt, seitdem wartet er aber auf seine nächste Bewährungsprobe im Liga-Alltag, obwohl er regelmäßig im Spieltagskader steht. Immerhin durfte er beim ungefährdeten 5:0-Sieg der Schwarzgelben im DFB-Pokal über den HEBC Hamburg 90 Minuten lang mitwirken und überzeugte, obwohl er an keinem Treffer direkt beteiligt war.

Kovac schwärmt beim BVB von Mathis Albert

"Ich habe ihm das heute auch noch mal persönlich gesagt, dass ich sehr, sehr zufrieden mit seiner Leistung war", sagte Trainer Niko Kovac hinterher: "Er hat genau das gemacht, was wir von ihm wollten. Er ist ein Eins-gegen-eins-Spieler. Einer, der draufgeht und versucht, den Gegner zu binden, teilweise auch im Eins-gegen-zwei. Wenn er so weitermacht, dann wird er viele Minuten in dieser Saison bekommen. Das, was ich am Dienstag gesehen habe, war sehr gut. Und es berechtigt ihn dazu, im Profikader zu bleiben und auf mehr Minuten zu hoffen."

Albert kam im Sommer 2024 aus der Akademie von Los Angeles Galaxy nach Dortmund und wurde dort in der Jugend sofort Leistungsträger. Intern gilt er beim BVB gemeinsam mit Samuele Inacio als das größte Talent des Klubs. Auch in den USA wird in ihm ein kommender Superstar gesehen.

Zunächst wird sich Albert zumindest beim BVB aber wohl noch etwas gedulden müssen, schließlich reagierten die Dortmunder auf den schwerwiegenden Langzeitausfall von Neuzugang Giannis Konstantelias (Kreuzbandriss) und liehen Ethan Nwaneri vom FC Arsenal aus.

Auch Kovac verwies mit Blick auf Alberts Entwicklung auf die große Konkurrenz in der Dortmunder Offensive und betonte, dass es beim Supertalent nun darum gehe, einfach Minuten zu sammeln - unabhängig von der Mannschaft, in der er das tut. "Es wird auch immer wieder vorkommen, dass er vielleicht in der Youth League, beim Premier League International Cup oder in der zweiten Mannschaft spielt."

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