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Mathis AlbertGetty Images
Jonas Rütten

Kovac stellt ihm "viele Minuten" in Aussicht: BVB-Supertalent trägt sich in die Geschichtsbücher ein

Bundesliga
USA - Chile
USA
Chile
Freundschaftsspiele
M. Albert
N. Kovac
Borussia Dortmund

BVB-Youngster Mathis Albert hat sich in die Geschichtsbücher der US-Nationalmannschaft eingetragen.

Im Alter von 17 Jahren und vier Monaten erzielte der Offensivspieler beim 4:2 (1:1)-Erfolg gegen Chile in St. Louis in der Nachspielzeit das vierte Tor und wurde damit in seinem zweiten Länderspiel gleich zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der US-Auswahl. Das BVB-Talent löst Christian Pulisic als jüngsten US-Torschützen ab.

Die USA, die bei der Heim-WM im Sommer im Achtelfinale an Belgien gescheitert waren, waren in ihrem zweiten Auftritt nach dem Turnier durch Sebastian Berhalter zunächst in Führung gegangen. Diego Ulloa und Maximiliano Gutierrez drehten die Partie zwischenzeitlich. Der erst 18-jährige Julian Hall sorgte für den Ausgleich, ehe Chris Richards die Gastgeber erneut in Führung brachte. Albert setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Der 17-Jährige gab beim BVB Ende April gegen den SC Freiburg (4:0) sein Bundesliga-Debüt, seitdem wartet er aber auf seine nächste Bewährungsprobe im Liga-Alltag, obwohl er regelmäßig im Spieltagskader steht. Immerhin durfte er beim ungefährdeten 5:0-Sieg der Schwarzgelben im DFB-Pokal über den HEBC Hamburg 90 Minuten lang mitwirken und überzeugte, obwohl er an keinem Treffer direkt beteiligt war.

Kovac schwärmt beim BVB von Mathis Albert

"Ich habe ihm das heute auch noch mal persönlich gesagt, dass ich sehr, sehr zufrieden mit seiner Leistung war", sagte Trainer Niko Kovac hinterher: "Er hat genau das gemacht, was wir von ihm wollten. Er ist ein Eins-gegen-eins-Spieler. Einer, der draufgeht und versucht, den Gegner zu binden, teilweise auch im Eins-gegen-zwei. Wenn er so weitermacht, dann wird er viele Minuten in dieser Saison bekommen. Das, was ich am Dienstag gesehen habe, war sehr gut. Und es berechtigt ihn dazu, im Profikader zu bleiben und auf mehr Minuten zu hoffen."

Albert kam im Sommer 2024 aus der Akademie von Los Angeles Galaxy nach Dortmund und wurde dort in der Jugend sofort Leistungsträger. Intern gilt er beim BVB gemeinsam mit Samuele Inacio als das größte Talent des Klubs. Auch in den USA wird in ihm ein kommender Superstar gesehen.

Zunächst wird sich Albert zumindest beim BVB aber wohl noch etwas gedulden müssen, schließlich reagierten die Dortmunder auf den schwerwiegenden Langzeitausfall von Neuzugang Giannis Konstantelias (Kreuzbandriss) und liehen Ethan Nwaneri vom FC Arsenal aus.

Auch Kovac verwies mit Blick auf Alberts Entwicklung auf die große Konkurrenz in der Dortmunder Offensive und betonte, dass es beim Supertalent nun darum gehe, einfach Minuten zu sammeln - unabhängig von der Mannschaft, in der er das tut. "Es wird auch immer wieder vorkommen, dass er vielleicht in der Youth League, beim Premier League International Cup oder in der zweiten Mannschaft spielt."

Mathis AlbertGetty Images


Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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