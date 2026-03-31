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Kosovo vs. Türkei heute live im TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt das Finale der WM Playoffs?

Kosovo - Türkei
Kosovo
Türkei
WM-Qualifikation

In den WM-Playoffs kommt es heute zum Finale zwischen dem Kosovo und der Türkei. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Dienstag, den 31. März, treffen im Playoff-Finale der WM-Qualifikation der Kosovo und die Türkei aufeinander. Das Länderspiel beginnt um 20.45 Uhr im Fadil-Vokrri-Stadion in der kosovarischen Hauptstadt Pristina.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Kosovo vs. Türkei heute live im TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt das Finale der WM Playoffs?

DAZNHier ansehen

DAZN zeigt sich am Abend für die Übertragung des Playoff-Spiels zwischen dem Kosovo und der Türkei zuständig. Dort seht Ihr die Begegnung exklusiv im TV und Livestream. Kommentiert wird die Partie heute von Guido Hüsgen. Im TV startet die Übertragung der Partie auf DAZN 1 um 20.35 Uhr.

Alternativ habt Ihr heute die Option, das Duell Kosovo vs. Türkei in der Konferenz im TV auf DAZN 2 oder im Livestream, zusammen mit den drei weiteren Playoff-Spielen, live zu verfolgen. 

Im Livestream könnt Ihr die DAZN-Übertragung wie gewohnt in der DAZN-App und auf der DAZN-Website live verfolgen.

WM-Qualifikation
Kosovo crest
Kosovo
KOS
Türkei crest
Türkei
TUR

Anstoßzeit Kosovo gegen Türkei

crest
WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA Playoff-Spiele
Fadil Vokrri Stadium

Kosovo vs. Türkei: Aufstellungen

Kosovo vs Türkei Voraussichtliche Aufstellungen

KosovoHome team crest

5-3-2

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestTUR
1
A. Muric
5
L. Dellova
15
M. Vojvoda
21
A. Hajdari
13
K. Hajrizi
19
D. Gallapeni
6
E. Rexhbecaj
8
F. Muslija
20
V. Hodza
11
F. Asllani
18
V. Muriqi
23
U. Cakir
20
F. Kadioglu
18
Mert Müldür
14
Abdülkerim Bardakci
4
S. Akaydin
16
Ismail Yüksek
11
K. Yildiz
10
H. Calhanoglu
8
Arda Güler
9
B. Yilmaz
7
K. Akturkoglu

4-2-3-1

TURAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • F. Foda

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Montella

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Kosovo

Der Kosovo konnte sich am vergangenen Donnerstag in einer spektakulären Partie gegen die Slowakei durchsetzen und so das Playoff-Endspiel der WM-Qualifikation erreichen.

Die heutigen Gastgeber drehten das Spiel gegen die Slowaken und siegten letztlich im Playoff-Halbfinale mit 4:3.

News über Türkei

Auch die Türkei tat sich im Halbfinale der WM-Playoffs im Duell mit Rumänien schwer. Nach einer blassen ersten Hälfte konnten sich die Türken im zweiten Abschnitt steigen und die Partie am Ende mit 1:0 für sich entscheiden. 

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams ist bereits einige Jahre her. Im Rahmen der WM-Qualifikation im Jahr 2017 konnte die Türkei die Elf aus dem Kosovo klar mit 4:1 schlagen.

Form

KOS
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

TUR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
15/4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

KOS

Letzte 3 Spiele

TUR

0

Siege

0

Unentschieden

3

Siege

2

Erzielte Tore

12
Spiele über 2,5 Tore
2/3
Beide Teams haben getroffen
2/3

Kosovo vs. Türkei: Die Tabellen

Arda Güler TürkeiGetty Images

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