Am heutigen Dienstag, den 31. März, treffen im Playoff-Finale der WM-Qualifikation der Kosovo und die Türkei aufeinander. Das Länderspiel beginnt um 20.45 Uhr im Fadil-Vokrri-Stadion in der kosovarischen Hauptstadt Pristina.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Kosovo vs. Türkei heute live im TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt das Finale der WM Playoffs?

DAZN zeigt sich am Abend für die Übertragung des Playoff-Spiels zwischen dem Kosovo und der Türkei zuständig. Dort seht Ihr die Begegnung exklusiv im TV und Livestream. Kommentiert wird die Partie heute von Guido Hüsgen. Im TV startet die Übertragung der Partie auf DAZN 1 um 20.35 Uhr.

Alternativ habt Ihr heute die Option, das Duell Kosovo vs. Türkei in der Konferenz im TV auf DAZN 2 oder im Livestream, zusammen mit den drei weiteren Playoff-Spielen, live zu verfolgen.

Im Livestream könnt Ihr die DAZN-Übertragung wie gewohnt in der DAZN-App und auf der DAZN-Website live verfolgen.

Anstoßzeit Kosovo gegen Türkei

Kosovo vs. Türkei: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Kosovo

Der Kosovo konnte sich am vergangenen Donnerstag in einer spektakulären Partie gegen die Slowakei durchsetzen und so das Playoff-Endspiel der WM-Qualifikation erreichen.

Die heutigen Gastgeber drehten das Spiel gegen die Slowaken und siegten letztlich im Playoff-Halbfinale mit 4:3.

News über Türkei

Auch die Türkei tat sich im Halbfinale der WM-Playoffs im Duell mit Rumänien schwer. Nach einer blassen ersten Hälfte konnten sich die Türken im zweiten Abschnitt steigen und die Partie am Ende mit 1:0 für sich entscheiden.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams ist bereits einige Jahre her. Im Rahmen der WM-Qualifikation im Jahr 2017 konnte die Türkei die Elf aus dem Kosovo klar mit 4:1 schlagen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Kosovo vs. Türkei: Die Tabellen

Getty Images

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links