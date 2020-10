Kosovo gegen Slowenien: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. - alles zur Übertragung der UEFA Nations League

Kann der Kosovo heute gegen Slowenien den ersten Sieg in der Nations League einfahren? Goal erklärt, wie Ihr das Duell im TV und LIVE-STREAM seht.

Am dritten Spieltag der UEFA ist der am Sonntag in der Gruppe 3 der League C gegen Slowenien gefordert. Anstoß ist um 20.45 Uhr im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina.

Die Hausherren warten auf ihren ersten Sieg in dieser Saison: Gegen Moldawien spielte der Kosovo nur 1:1, gegen setzte es Anfang September eine 1:2-Niederlage.

Die Gäste sind besser in die diesjährige Nations League gestartet: Nach einem 0:0 gegen Griechenland gewann Slowenien gegen Moldawien mit 1:0 und belegt dadurch aktuell den zweiten Platz.

Mehr Teams

Ihr möchtet wissen, wo die Begegnung zwischen dem Kosovo und Slowenien heute im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der UEFA Nations League . Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen , sobald diese verkündet werden.

Kosovo gegen Slowenien heute live sehen: Die Nations League in der Übersicht

Begegnung Kosovo - Slowenien Datum Sonntag, 11. Oktober | 20.45 Uhr Stadion Fadil-Vokrri-Stadion, Pristina

Nations League: Kosovo gegen Slowenien heute im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Angesichts der Fülle an TV-Anbietern ist es nicht einfach, den Überblick zu behalten, welche (Fußball-)Spiele bei welchem Sender übertragen werden. Bei der UEFA Nations League ist die Regelung jedoch ziemlich eindeutig: Alle Duelle ohne deutsche Beteiligung sind bei DAZN zu sehen.

Der Streamingdienst hat sich in dieser Saison die Übertragungsrechte an der UEFA Nations League gesichert und wird somit auch das heutige Aufeinandertreffen zwischen dem Kosovo und Slowenien live und in voller Länge im LIVE-STREAM zeigen.

Schon wenige Minuten vor dem Anstoß um 20.45 Uhr geht DAZN auf Sendung. Um Euch die Vorberichte anschauen zu können, solltet Ihr deshalb ein bisschen früher einschalten. Anschließend seht Ihr bei DAZN die kompletten 90 Minuten zwischen dem Kosovo und Slowenien live.

Damit Ihr auf die Übertragung zugreifen könnt, müsst Ihr allerdings zunächst ein Abonnement abschließen. Dieses kostet aktuell 11,99 Euro monatlich. Ihr habt jedoch auch die Möglichkeit, ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abzuschließen - dann spart Ihr sogar Geld.

Für Neukunden hat DAZN jedoch ein Schmankerl im Angebot. Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr das gesamte Programm nämlich vier Wochen nach Belieben testen. Hat Euch der Gratismonat überzeugt, könnt Ihr das Abo anschließend verlängern - oder ohne Probleme kündigen.

Die DAZN-App könnt Ihr in allen gängigen App-Stores kostenlos herunterladen:

Bildquelle: Getty Images

Kosovo gegen Slowenien: So wird die Nations League im TV gezeigt / übertragen

Zusätzlich zum LIVE-STREAM könnt Ihr die Begegnung zwischen dem Kosovo und Slowenien aber auch auf Eurem Fernseher anschauen, denn: Mit wenigen Handgriffen lässt sich DAZN auch auf jedem modernen TV-Gerät mit Internetverbindung streamen.

Kosovo gegen Slowenien im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV sehen:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an.

Meldet Euch bei DAZN an. Schritt 4: Genießt Kosovo gegen Slowenien im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV!

Wusstet Ihr bereits? Bei DAZN könnt Ihr nicht nur die UEFA Nations League, sondern auch die , , die und die erleben. Diese und viele weitere Wettbewerbe sind nämlich ebenfalls im Angebot des Streamingdienstes enthalten.

In einem separaten Artikel auf unserer Seite haben wir alle LIVE-Übertragungen der nächsten Tage für Euch zusammengefasst. Zudem erhaltet Ihr hier nochmals eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Ihr Euch bei DAZN registrieren könnt. Alle Infos zum Gratismonat von DAZN findet Ihr hier .

Nations League: Die Highlights von Kosovo gegen Slowenien bei DAZN sehen

Eine Funktion, die DAZN einzigartig macht, ist das Re-Live. Damit könnt Ihr Euch alle Übertragungen mehrere Tage nach Ausstrahlung nochmals in voller Länge ansehen. Das ist für alle interessant, die am Sonntag keinen Fernseher zur Verfügung haben, aber dennoch die besten Szenen im Video sehen möchten.

Doch auch für die Highlights von Kosovo gegen Slowenien ist ein DAZN-Abonnement notwendig, ansonsten könnt Ihr leider nicht auf die Zusammenfassung des Duells zugreifen. Deshalb sichert Euch jetzt Euren Gratismonat und erlebt Fußball en masse auf DAZN.

Kosovo gegen Slowenien: Die Aufstellungen in der Nations League

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein.