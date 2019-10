Kosovo vs. Montenegro: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und Co. - alle Infos zur Übertragung der EM-Qualifikation

In der EM-Qualifikation trifft Kosovo auf Montenegro. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 8. Spieltag der EM-Qualifikation trifft der in der Gruppe A auf Montenegro. Anstoß der Begegnung ist am Montag, den 14. Oktober, um 20.45 Uhr im Fadil-Vokrri-Stadion in der kosovarischen Hauptstadt Pristina.

Kosovo ist bislang ordentlich in die EM-Qualifikation gestartet: Nach fünf absolvierten Spielen steht das Team von Trainer Bernard Challandes mit einer Ausbeute von acht Punkten (zwei Siege, zwei Remis, eine Niederlage) auf dem dritten Tabellenplatz.

Sichert sich der Kosovo heute gegen Montenegro die drei Punkte?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Partie der EM-Quali zwischen Kosovo und Montenegro heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Aufstellungen beider Mannschaften, sobald sie feststehen.

Kosovo vs. Montenegro: Die Partie auf einen Blick

Duell Kosovo - Montenegro Typ EM-Qualifikation, Gruppe A Datum Montag, 14. Oktober | 20.45 Uhr Ort Fadil-Vokrri-Stadion, Pristina (Kosovo) Zuschauer 13.500 Plätze

Kosovo vs. Montenegro heute live im TV verfolgen - geht das?

Zunächst die schlechte Nachricht für alle Interessenten an der heutigen Partie: Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Kosovo und Montenegro wird in heute leider nicht im TV übertragen.

Der Grund dafür ist, dass kein Sender im Besitz der Übertragungsrechte für die EM-Quali ist - das gilt sowohl für frei empfangbare Sender als auch für Pay-TV-Sender.

Zwar werden die Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft im deutschen Fernsehen gezeigt, die Begegnung zwischen Kosovo und Montenegro wird jedoch nirgends zu finden sein.

Trotzdem gibt es natürlich eine Möglichkeit, die Partie heute live und in voller Länge zu verfolgen - und zwar via LIVE-STREAM. Sämtliche Informationen hierzu findet Ihr im folgenden Abschnitt.

Kosovo vs. Montenegro heute im LIVE-STREAM verfolgen - so funktioniert's!

Aufgrund der Tatsache, dass die heutige Begegnung nicht im TV gezeigt wird, muss man auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen, um Kosovo vs. Montenegro verfolgen zu können. Hierfür heißt Eure einzige Anlaufstelle DAZN:

Kosovo vs. Montenegro: Die EM-Quali heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Das Streamingportal DAZN hat sich die Übertragungsrechte für das heutige Aufeinandertreffen gesichert und überträgt folglich die Partie zwischen Kosovo und Montenegro live und in voller Länge.

Die Übertragung beginnt bei DAZN bereits wenige Minuten vor Anstoß, welcher um 20.45 Uhr erfolgen wird. Sobald der Ball im Fadil-Vokrri-Stadion rollt, verpasst Ihr nichts von den Ereignissen in Pristina. Schaltet also rechtzeitig ein!

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu bekommen, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN. Doch bevor dieses Abo beginnt, könnt Ihr den kompletten Service im Rahmen eines kostenlosen Probemonats vier Wochen lang bequem ausprobieren.

Im Anschluss an den Gratismonat kostet das DAZN-Abo 11,99 Euro im Monat . Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo für 119,99 Euro abzuschließen - so spart Ihr Euch hochgerechnet knapp 24 Euro!

Neben zahlreichen EM-Qualifikationsspielen zeigt DAZN unter anderem Spiele der Champions League und Europa League , Bundesliga , Serie A , LaLiga und der Ligue 1. Auch eine Vielzahl an weiteren Sportarten hat das Streamingportal im Angebot.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann hier entlang:

Um DAZN benutzen zu können, benötigt Ihr lediglich die zugehörige App aus dem entsprechenden Store:

Kosovo vs. Montenegro: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt die Partie zwischen Kosovo und Montenegro im LIVE-STREAM verpasst? Kein Problem: Im Nachgang könnt Ihr Euch ganz bequem die Höhepunkte der Begegnung anschauen. DAZN stellt die Highlights kurze Zeit nach Abpfiff zur Verfügung.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das ganze Spiel nochmals im Re-Live zu genießen. Sollten Euch die Highlights also nicht genügen, könnt Ihr die kompletten 90 Minuten der Partie Kosovo vs. Montenegro anschauen.

Wie bereits erwähnt, benötigt es lediglich ein DAZN-Abo und die zugehörige App, um auf das komplette Angebot zugreifen zu können. Die App findet Ihr zum kostenlosen Download in den jeweiligen Stores:

Kosovo vs. Montenegro: Die Partie im LIVE-TICKER verfolgen

Alternativ zur Übertragung via LIVE-STREAM steht Euch noch eine weitere Möglichkeit zur Verfügung, um nichts vom Spielgeschehen zu verpassen: Der LIVE-TICKER von Goal zu Kosovo vs. Montenegro.

Der LIVE-TICKER beginnt bereits rund 20 Minuten vor Spielbeginn und versorgt Euch mit allen wissenswerten Infos rund um die Begegnung. Sobald der Ball rollt, wird das Spielgeschehen im Detail beschrieben und Ihr verpasst keinerlei relevanten Szenen.

Sobald die Aufstellungen von Kosovo und Montenegro bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!