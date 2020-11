Kosovo gegen Moldawien heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung der UEFA Nations League

In der UEFA Nations League bekommt es der Kosovo heute mit Moldawien zu tun. Aber wird das Duell auch im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Am letzten Spieltag der UEFA geht es für den und Moldawien darum, die Play-Outs und den damit verbundenen möglichen Abstieg zu umgehen. In Gruppe 3 der League C belegen die beiden Länder aktuell die hinteren beiden Plätze und haben keinerlei Chancen auf den Gruppensieg.

Der Kosovo musste am vergangenen Spieltag ein 1:2 gegen Tabellenführer Slowenien hinnehmen, Moldawien unterlag am Sonntag mit 0:2. Nun wollen beide Verbände das Szenario der Play-Outs abwenden. Anstoß ist um 20.45 Uhr im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina.

Ihr möchtet wissen, wo die Begegnung zwischen dem Kosovo und Moldawien heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der UEFA Nations League.

Kosovo gegen Moldawien: Die Begegnung in der UEFA Nations League

Begegnung Kosovo - Moldawien Datum Mittwoch, 18. November 2020 | 20.45 Uhr Ort Fadil-Vokrri-Stadion, Pristina

Kosovo gegen Moldawien heute im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Es gibt an dieser Stelle gute Nachrichten für alle, die auch am Mittwoch nicht auf die UEFA Nations League verzichten möchten: Die Begegnung zwischen dem Kosovo und Moldawien wird am Abend live und in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen.

Bis auf die Spiele mit deutscher Beteiligung laufen alle Duelle in der UEFA Nations League bei DAZN. Somit sollte der Streamingdienst auch heute Eure erste Anlaufstelle sein, wenn Ihr einen Fußball-Abend auf der Couch verbringen möchtet.

Die Nations League auf dem TV-Bildschirm erleben

Den LIVE-STREAM von DAZN könnt Ihr Euch sowohl auf einem mobilen Endgerät als auch auf Eurem Smart-TV anschauen. Für beide Varianten benötigt Ihr allerdings die kostenlose DAZN-App, die Euch für alle gängigen Modelle zur Verfügung steht.

Der Streamingdienst lässt sich jedoch auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon-Fire-TV-Stick nutzen. Wenn Ihr Kosovo gegen Moldawien auf Eurem Laptop oder PC schauen wollt, startet Ihr den LIVE-STREAM am besten über die DAZN-Webseite.

Kosovo gegen Moldawien kostenlos auf DAZN sehen

Es gibt jedoch einen Haken: Kostenlos könnt Ihr die Inhalte des Streaminganbieters leider nicht sehen. Stattdessen müsst Ihr zunächst ein Abonnement abschließen, das 11,99 Euro monatlich oder bei Abschluss eines Jahresabos einmalig 119,99 Euro kostet.

Solltet Ihr DAZN bislang nicht kennen, gibt es allerdings die Möglichkeit, den Streamingdienst für vier Wochen zu testen. Neukunden erhalten bei ihrer Anmeldung nämlich den ersten Monat geschenkt. Auf diese Weise könnt Ihr schauen, ob DAZN Euch gefällt.

DAZN: Mehr Livesport-Events bietet keiner

Aber welche Inhalte bekommt Ihr mit einem Abonnement zu sehen? Die Antwort lautet: mehr als 8.000 Livesport-Events. Neben der UEFA Nations League zeigt DAZN auch andere internationale Wettbewerbe wie die und die .

Doch auch die Freitags- und Montagsspiele der und andere nationale Top-Ligen wie die , oder die hat DAZN im Programm. Hinzu kommen viele weitere Sportarten wie Basketball, Football, Eishockey oder Boxen.

In einem gesonderten Artikel auf unserer Seite haben wir Euch das Programm der nächsten Tage übersichtlich zusammengefasst. Zudem erklären wir Euch, wie Ihr Euch bei DAZN registrieren könnt und liefern Euch alle Informationen zum kostenlosen Probemonat.

Kosovo gegen Moldawien: Die Aufstellungen in der UEFA Nations League

Sobald die Verbände bekanntgegeben haben, welche elf Spieler beginnen werden, findet Ihr die Aufstellungen an dieser Stelle.

