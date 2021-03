Kosovo vs. Litauen heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung im Überblick

Kosovo und Litauen treffen heute in einem Freundschaftsspiel aufeinander. Goal erklärt, wo die Partie heute im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Am heutigen Mittwoch, 24. März, testen der Kosovo und Litauen ihre Form in einem Freundschaftsspiel. Dieses wird um 20.45 Uhr im Stadiumi Fadil Vokrri in Pristina angepfiffen.

Bevor für die Nationalteams des Kosovo und Litauens am kommenden Sonntag die Qualifikation zur WM 2022 beginnt, treffen die beiden Länder heute in einem Freundschaftsspiel aufeinander.

Die kosovarische Nationalmannschaft spielt in der WM-Qualifikation in Gruppe B gegen Georgien, Griechenland, Spanien und Schweden, Litauen bekommt es in Gruppe C mit Bulgarien, Italien, Nordirland und der Schweiz zu tun.

Kosovo vs. Litauen: Goal hat alle Informationen zum Spiel im TV und LIVE-STREAM für Euch. Zudem zeigen wir Euch hier etwa eine Stunde vor Anpfiff des Spiels die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Kosovo vs. Litauen: Das Freundschaftsspiel im Überblick

Wettbewerb Freundschaftsspiel Begegnung Kosovo vs. Litauen Ort Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina Anpfiff Mittwoch, 24. März, 20.45 Uhr

Kosovo vs. Litauen heute live verfolgen

Das Freundschaftsspiel zwischen dem Kosovo und Litauen könnt Ihr heute nicht im Free-TV verfolgen. Live und exklusiv könnt Ihr es aber bei DAZN sehen, der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte an dem Spiel gesichert. Wie ihr das Spiel bei DAZN empfangen könnt, zeigen wir Euch im nächsten Abschnitt.

Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Bernard Challandes e ka publikuar listën e futbollistëve të ftuar për tri ndeshjet e këtij muaji; miqësoren kundër Lituanisë, dhe dy duelet kualifikuese për Botërorin “Katari 2022” kundër Suedisë, më 28 mars dhe kundër Spanjës, më 31 mars. pic.twitter.com/9Y7AANhm4L — FFK (@FFK_KS) March 17, 2021

Kosovo vs. Litauen: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei DAZN

Die Übertragung des Spieles zwischen Kosovo und Litauen beginnt bei DAZN kurz vor Spielbeginn.

Der Streamingdienst zeigt heute zeitgleich auch die Spiele des ersten Spieltags der WM-Qualifikation live. Dafür besitzt DAZN die exklusiven Live-Übertragungsrechte.

Für Fans des runden Leders bietet DAZN allerhand. Auch die Champions League, die Europa League, ausgewählte Spiele der Bundesliga sowie Spiele aus den europäischen Top-Ligen könnt Ihr im LIVE-STREAM verfolgen. Doch das ist noch nicht alles! Hinzu kommen US-Sport, Tennis, Darts, Wintersport, Kampfsport und vieles mehr. All das könnt Ihr im ersten Monat sogar gratis testen.

Ein Abonnement kostet Euch entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Wie alle Livespiele bei DAZN kann auch die heutige Partie zwischen dem Kosovo und Albanien am TV verfolgt werden. Das ist möglich, da es die kostenlose DAZN-App auch für Smart-TV-Geräte gibt.

Kosovo vs. Litauen: Die Highlights bei DAZN

Die Höhepunkte der Partie zwischen Kosovo und Litauen könnt ihr nach Spielende bei DAZN sehen, ebenso wie das ganze Spiel im Re-Live. Der Streamingdienst zeigt auf seiner Plattform auch die Highlights aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga - diese dann jedoch 40 Minuten nach dem Abpfiff einer Partie.

Kosovo vs. Litauen heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Ihr wollt wissen, mit welchen Startformationen Kosovo und Litauen heute in das Spiel gehen? Etwa eine Stunde vor Spielbeginn erfahrt Ihr das hier.

Kosovo vs. Litauen: Das Testspiel im Ergebnis-TICKER

Auch ohne Bewegtbild könnt Ihr bei der Partie Kosovo vs. Litauen hautnah dabei sein. Goal stellt Euch einen ausführlichen Ergebnis-Ticker zur Verfügung. Mit diesem seid Ihr stets auf dem aktuellen Stand.

Hier geht's zum TICKER Kosovo vs. Litauen

Kosovo vs. Litauen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick