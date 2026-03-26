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Lena Krey

Kosovo in der Slowakei heute live: Wer zeigt / überträgt die Playoffs zur WM 2026 im Live Stream und live im TV?

Slowakei - Kosovo
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WM-Qualifikation

Im Halbfinale der WM-Qualifikation spielen heute die Slowakei und Kosovo gegeneinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Im Halbfinale der Play-offs zur Fußball-WM 2026 treffen, am 26. März, die Slowakei und der Kosovo aufeinander. Los geht es am heutigen Donnerstag um 20.45 Uhr in Bratislava.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Kosovo in der Slowakei heute live: Wer zeigt / überträgt die Playoffs zur WM 2026 im Live Stream und live im TV?

DAZNHier ansehen
Wer das Spiel heute live verfolgen möchte, muss auf DAZN ausweichen, da keine Übertragung im Free-TV stattfindet. Der Streaming-Anbieter zeigt die Partie exklusiv für alle Abonnenten. Los geht es bereits um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, bevor um 20.45 Uhr der Ball rollt.

Anstoßzeit Slowakei gegen Kosovo

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WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA Playoff-Spiele
National Football Stadium

Slowakei vs. Kosovo: Aufstellungen

Slowakei vs Kosovo Voraussichtliche Aufstellungen

SlowakeiHome team crest

4-3-3

Aufstellung

5-3-2

Home team crestKOS
1
M. Dubravka
2
P. Pekarik
14
M. Skriniar
4
A. Obert
16
D. Hancko
8
O. Duda
19
T. Rigo
22
S. Lobotka
15
D. Strelec
20
D. Duris
7
L. Sauer
1
A. Muric
3
F. Aliti
15
M. Vojvoda
4
I. Krasniqi
5
L. Dellova
19
D. Gallapeni
8
F. Muslija
6
E. Rexhbecaj
14
V. Berisha
11
F. Asllani
18
V. Muriqi

5-3-2

KOSAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • F. Calzona

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • F. Foda

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Slowakei

Bereits in der Gruppenphase ließ die Mannschaft ihr Potenzial aufblitzen und sicherte sich hinter der deutschen Auswahl den direkten zweiten Platz in der Qualifikation. Nach zwei Siegen in Folge erlebte die Slowakei im letzten Qualifikationsspiel jedoch ein Debakel. Gegen Deutschland setzte es eine deutliche 0:6-Niederlage.

News über Kosovo

Die Mannschaft brennt auf die erste WM-Teilnahme ihrer Geschichte und wird alles in die Waagschale werfen, um diesen Traum wahr werden zu lassen. Sollte der Sprung ins Play-off-Finale gelingen, wartet dort entweder die Türkei oder Rumänien als letzte Hürde auf dem Weg zur Endrunde.

Form

SVK
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/8
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
0/5

KOS
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/1
Spiele über 2,5 Tore
0/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

Slowakei vs. Kosovo: Die Tabellen

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