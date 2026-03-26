Im Halbfinale der Play-offs zur Fußball-WM 2026 treffen, am 26. März, die Slowakei und der Kosovo aufeinander. Los geht es am heutigen Donnerstag um 20.45 Uhr in Bratislava.

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Kosovo in der Slowakei heute live: Wer zeigt / überträgt die Playoffs zur WM 2026 im Live Stream und live im TV?

Anstoßzeit Slowakei gegen Kosovo

Slowakei vs. Kosovo: Aufstellungen

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Slowakei vs. Kosovo: Die Tabellen

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Wer das Spiel heute live verfolgen möchte, muss auf DAZN ausweichen, da keine Übertragung im Free-TV stattfindet. Der Streaming-Anbieter zeigt die Partie exklusiv für alle Abonnenten. Los geht es bereits um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, bevor um 20.45 Uhr der Ball rollt.Bereits in der Gruppenphase ließ die Mannschaft ihr Potenzial aufblitzen und sicherte sich hinter der deutschen Auswahl den direkten zweiten Platz in der Qualifikation. Nach zwei Siegen in Folge erlebte die Slowakei im letzten Qualifikationsspiel jedoch ein Debakel. Gegen Deutschland setzte es eine deutliche 0:6-Niederlage.Die Mannschaft brennt auf die erste WM-Teilnahme ihrer Geschichte und wird alles in die Waagschale werfen, um diesen Traum wahr werden zu lassen. Sollte der Sprung ins Play-off-Finale gelingen, wartet dort entweder die Türkei oder Rumänien als letzte Hürde auf dem Weg zur Endrunde.Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.