Im Halbfinale der WM-Qualifikation spielen heute die Slowakei und Kosovo gegeneinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.
Im Halbfinale der Play-offs zur Fußball-WM 2026 treffen, am 26. März, die Slowakei und der Kosovo aufeinander. Los geht es am heutigen Donnerstag um 20.45 Uhr in Bratislava.
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Kosovo in der Slowakei heute live: Wer zeigt / überträgt die Playoffs zur WM 2026 im Live Stream und live im TV?
Wer das Spiel heute live verfolgen möchte, muss auf DAZN
ausweichen, da keine Übertragung im Free-TV stattfindet. Der Streaming-Anbieter zeigt die Partie exklusiv für alle Abonnenten. Los geht es bereits um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, bevor um 20.45 Uhr der Ball rollt.
Anstoßzeit Slowakei gegen Kosovo
Slowakei vs. Kosovo: Aufstellungen
Slowakei vs Kosovo Voraussichtliche Aufstellungen
News über Slowakei
Bereits in der Gruppenphase ließ die Mannschaft ihr Potenzial aufblitzen und sicherte sich hinter der deutschen Auswahl den direkten zweiten Platz in der Qualifikation. Nach zwei Siegen in Folge erlebte die Slowakei im letzten Qualifikationsspiel jedoch ein Debakel. Gegen Deutschland setzte es eine deutliche 0:6-Niederlage.
News über Kosovo
Die Mannschaft brennt auf die erste WM-Teilnahme ihrer Geschichte und wird alles in die Waagschale werfen, um diesen Traum wahr werden zu lassen. Sollte der Sprung ins Play-off-Finale gelingen, wartet dort entweder die Türkei oder Rumänien als letzte Hürde auf dem Weg zur Endrunde.
Form
- Tor erzielt (kassiert)
- 4/8
- Spiele über 2,5 Tore
- 1/5
- Beide Teams haben getroffen
- 0/5
- Tor erzielt (kassiert)
- 6/1
- Spiele über 2,5 Tore
- 0/5
- Beide Teams haben getroffen
- 1/5
Bilanz direkte Duelle
Slowakei vs. Kosovo: Die Tabellen
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