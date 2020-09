Kosovo vs. Griechenland: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - Hier läuft die UEFA Nations League live

Kosovo und Griechenland starteten beide mit einem Unentschieden in die Nations League, nun steht das direkte Duell an. Goal weiß, wo es gezeigt wird.

Der 2. Spieltag der UEFA steht an und liefert in Gruppe C der Liga 3 das Duell zwischen und . Anstoß im Fadil-Vokrri-Stadion der kosovarischen Hauptstadt Pristina ist heute Abend (Sonntag) um 20.45 Uhr.

Am ersten Spieltag konnte sich kein Team der Gruppe einen Sieg holen. Kosovo glich spät gegen Moldawien aus (1:1), Griechenland trennte sich von Slowenien mit 0:0.

Der 2. Spieltag der Nations League wird live übertragen. Lest Euch deshalb alle Informationen zum Spiel Kosovo gegen Griechenland im TV und LIVE-STREAM durch!

Kosovo vs. Griechenland: Der zweite Spieltag der UEFA Nations League

Duell Kosovo - Griechenland Datum Sonntag, 06. September 2020 | 20.45 Uhr Ort Fadil-Vokrri-Stadion, Pristina (Kosovo)

Kosovo vs. Griechenland: Wo läuft die UEFA Nations League heute Abend im LIVE-STREAM?

Kosovo und Griechenland haben hierzulande einige Fans, die das Spiel gerne live und in voller Länge sehen würden. Doch geht das überhaupt? Goal klärt auf.

Kosovo vs. Griechenland: Hier läuft das Spiel im LIVE-STREAM

Der Streaming-Anbieter DAZN konnte sich ein großes Rechtepaket an der Nations League sichern und zeigt fast alle Partien des Wettbewerbs live. Auch Kosovo gegen Griechenland läuft heute Abend im LIVE-STREAM von DAZN!

Pünktlich zum Anstoß um 20.45 Uhr könnt Ihr Euch auf der Plattform reinklicken und die 90 Minuten aus Pristina live verfolgen. Das Spiel wird dort komplett übertragen.

Alle DAZN-Abonnenten können den LIVE-STREAM am PC, Laptop, Tablet, Smartphone oder Smart-TV abrufen. Wer noch kein Abo abgeschlossen hat, kann es sich heute noch spontan und sogar kostenlos besorgen.

Der erst Monat bei DAZN ist nämlich umsonst! Erst nach Ablauf des Probemonats treten Kosten auf, dann zahlt Ihr 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro für das Jahresabo.

Alle wichtigen Infos zur Anmeldung könnt Ihr unter diesem Link nachlesen.

Η νέα εμφάνιση της Εθνικής μας για τους αγώνες #nationsleague Τυχερή και καλοφόρετη!!! pic.twitter.com/aZ3XN5mXhn — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) September 2, 2020

Kosovo vs. Griechenland: Wird die UEFA Nations League heute Abend live im TV gezeigt?

Drei Anbieter konnten sich Rechte an der UEFA Nations League verschaffen. Neben DAZN zeigen auch das ARD und ZDF Spiele des Wettbewerbs. Die beiden öffentlich-rechtlicher Sender übertragen allerdings nur die -Spiele.

Das bedeutet, dass kein Spiel ohne deutsche Beteiligung live im Fernsehen läuft. Kosovo gegen Griechenland könnt ihr also ausschließlich via LIVE-STREAM von DAZN verfolgen.

Mithilfe der kostenlosen DAZN-App ist die Plattform jedoch auch auf dem Smart-TV verfügbar. Alternativ könnt Ihr auch die Playstation oder den Amazon Fire TV Stick mit dem Fernseher verbinden und DAZN darüber streamen.

Alle Informationen zur Registrierung bei DAZN findet Ihr nochmals unter diesem Link.

Kosovo vs. Griechenland: Die Highlights des Spiels laufen auf DAZN

DAZN zeigt im Laufe des Sonntags neun Spiele der Nations League. Verständlich also, wenn nicht alle Spiele live geguckt werden können. Doch keine Sorge, auf der Plattform stehen jederzeit die Highlights auf Abruf bereit.

Wem die Highlights nicht reichen, kann sich die Partien auch im Re-Live ansehen. Einzige Voraussetzung ist hierfür jedoch wieder das DAZN-Abo.

Kosovo vs. Griechenland: Goal informiert Euch per LIVE-TICKER über die UEFA Nations League

Wie immer könnt Ihr Euch auf Goal verlassen, wenn es um die aktuellen Nachrichten aus der Fußballwelt geht. Auf der Webseite findet Ihr auch zur Nations League einen TICKER, der Euch mit allen Geschehnissen aus dem Kosovo versorgt.

Der TICKER informiert Euch über alle Tore, Assists, Karten und Wechsel - somit seid ihr immer auf Ballhöhe. Klickt Euch über diesen Link zum kostenlosen TICKER von Goal!

Kosovo vs. Griechenland in der UEFA Nations League: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen findet Ihr in diesem Abschnitt kurz vor Anpfiff, sobald sie offiziell verkündet wurden.

Schaut dafür später noch einmal vorbei!

UEFA Nations League: Die Übertragung von Kosovo vs. Griechenland in der Übersicht