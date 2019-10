Kosovo gegen Gibraltar: LIVE-STREAM, TV, Aufstellungen – das Testspiel heute live sehen

Der Kosovo trifft heute auf Gibraltar. Wir erklären Euch, wie Ihr das Testspiel beider Nationen im LIVE-STREAM und TV sehen könnt.

Showdown in Pristina. Nach starken Ergebnissen in den vergangenen Monaten testet das Nationalteam des heute gegen Gibraltar. Wenige Wochen nach der 3:5-Niederlage in England geht der Kosovo heute als klarer Favorit ins Spiel und einige Experten erwarten sogar einen hohen Sieg.

Gegen Gibraltar soll dementsprechend heute Selbstvertrauen für das wichtige Spiel gegen Montenegro am Mittwoch gesammelt werden, wo es in der EM-Qualifikation um alles geht. Mit einem Sieg gegen das Nachbarland könnte ein großer Schritt in Richtung Qualifikation gemacht werden.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel zwischen Kosovo und Gibraltar heute im LIVE-STREAM und TV sehen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Aufstellungen beider Teams.

Kosovo gegen Gibraltar: Alle Informationen im Überblick

Duell

Duell Kosovo vs. Gibraltar Datum 10. Oktober 2019, 18.00 Uhr Ort Fadil-Vokrri-Stadion, Pristina Zuschauer 13.429 Plätze

Kosovo gegen Gibraltar heute im LIVE-STREAM sehen

Gute Nachrichten für die zahlreichen Fußballfans aus dem Kosovo. Das Testspiel zwischen Kosovo und Gibraltar wird heute live bei DAZN übertragen. Beginn der Übertragung ist um kurz vor 18.00 Uhr – wenige Minuten vor dem Anpfiff der Partie.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr lediglich einen DAZN-Account haben. Monatlich kostet die Nutzung 11,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Der erste Monat ist dabei sogar kostenlos. Ihr könnt Kosovo gegen Gibraltar also heute kostenlos schauen, sofern Ihr Euren Probemonat aktiviert.

Alternativ kann DAZN im Jahrespass abonniert werden – für 119,99 Euro – also knapp zehn Euro pro Monat.

Kosovo gegen Gibraltar live im TV sehen

Das wichtigste vorweg: Kosovo gegen Gibraltar wird in heute nicht live im TV übertragen. Die einzige Möglichkeit, das Spiel zu sehen, ist der Streamingdienst DAZN.

Mithilfe der DAZN-App kann das Spiel jedoch auf zahlreichen Smart-TVs gestreamt werden. Fans ohne Smart-TV können mit Zubehör wie dem Amazon-Fire-TV-Stick ebenfalls sehen – sofern die DAZN-App installiert ist, die kostenfrei in allen gängigen Stores geladen werden kann.

Kosovo gegen Gibraltar: Die Aufstellungen

Noch ist offen, wie der Kosovo und Gibraltar heute ins Spiel gehen werden. Sobald die Aufstellungen offiziell sind, informieren wir Euch an dieser Stelle.