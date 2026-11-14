So seht Ihr Kosovo gegen Israel mit einem VPN

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. Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Anbieter auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Kosovo empfängt Israel im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina zu einer Partie der Gruppe 3 in Liga B der UEFA Nations League, die für beide Mannschaften von großer Bedeutung ist.

Kosovo geht als Gruppenzweiter in dieses Spiel. Die Mannschaft von Franco Foda hat Irland im bisherigen Wettbewerb bereits besiegt. Ihre Leistungen in der Nations League waren allerdings wechselhaft: Zwei Unentschieden und eine Niederlage gegen Österreich haben das Rennen um den Aufstieg erschwert.

Israel geht als Vierter in die Partie und zeigte in der Nations League ebenfalls wechselhafte Leistungen. Die Mannschaft von Ran Ben Shimon verlor im September mit 0:3 gegen Irland, bevor sie in den nächsten beiden Spielen jeweils ein Unentschieden holte, darunter ein torloses Remis gegen Kosovo im Hinspiel.

Dieses Unentschieden im Oktober sorgt für eine interessante Ausgangslage vor dem erneuten Duell. Beim letzten Aufeinandertreffen im Fadil-Vokrri-Stadion gelang keiner der beiden Mannschaften ein Treffer. Nun wollen beide unbedingt drei Punkte holen, um ihre Ziele in der Gruppe weiter verfolgen zu können.

Kosovos Offensivstärke, die sich beim 3:0 gegen Andorra in einem Freundschaftsspiel im Juni zeigte, steht Israels jüngster defensiver Stabilität gegenüber. Die Mannschaft von Ben Shimon ist seit drei Spielen ungeschlagen, Tore fielen ihr zuletzt aber schwer.

Für Foda wäre ein Heimsieg ein großer Schritt zu einem guten Abschneiden in der Gruppe. Kosovos Fans werden eine stärkere Leistung erwarten als beim torlosen Unentschieden im letzten Heimspiel in diesem Wettbewerb.