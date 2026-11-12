So sehen Sie Kosovo gegen Israel per VPN

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. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Den offiziellen Anbieter aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Kosovo empfängt Israel im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina. Für beide Teams ist das Duell in der Gruppe 3 der UEFA Nations League B von großer Bedeutung.

Kosovo steht vor diesem Spiel auf Rang zwei der Gruppentabelle. Die Mannschaft von Franco Foda hat Irland in dieser Saison bereits besiegt. Ihre Bilanz in der Nations League ist jedoch uneinheitlich: Zwei Unentschieden und eine Niederlage gegen Österreich haben die Hoffnung auf den Aufstieg erschwert.

Israel steht auf Rang vier, und die Bilanz in der Nations League ist ebenfalls durchwachsen. Die Mannschaft von Ran Ben Shimon verlor im September mit 0:3 gegen Irland und remisierte anschließend in den nächsten beiden Partien. Dazu gehörte auch ein torloses Unentschieden gegen Kosovo im Hinspiel.

Das Unentschieden aus dem Oktober macht das erneute Aufeinandertreffen besonders interessant. Beim letzten Duell im Fadil-Vokrri-Stadion trafen beide Teams nicht, und nun wollen sie unbedingt drei Punkte holen, um ihre Ziele in der Gruppe zu erreichen.

Kosovo kann Tore schießen: In einem Freundschaftsspiel im Juni erzielte das Team drei Tore gegen Andorra. Dem steht Israels zuletzt stabile Defensive gegenüber. Ben Shimons Mannschaft ist seit drei Spielen ungeschlagen, doch Tore gelangen ihr zuletzt nur selten.

Für Foda würde ein Heimsieg die Hoffnung auf eine gute Platzierung zum Abschluss der Gruppenphase erheblich stärken. Die Fans Kosovos erwarten eine bessere Leistung als beim torlosen Unentschieden in der jüngsten Heimpartie ihrer Mannschaft in diesem Wettbewerb.

Hier erfahren Sie, wo Sie das Spiel Kosovo gegen Israel sehen können. Zudem finden Sie die Anstoßzeit und die aktuellen Mannschaftsnews.

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