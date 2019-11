Kosovo vs. England: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

Der Kosovo trifft in der EM-Qualifikation heute auf England. Wir liefern Euch alle Infos, wie Ihr die Partie live im TV und LIVE-STREAM erleben könnt.

EM-Qualifikation, letzter Spieltag der Gruppe A: England gastiert am Sonntagabend im Kosovo. Die Partie wird in der kosovarischen Hauptstadt Pristina ausgetragen. Anstoß ist um 18 Uhr.

Ist Raheem Sterling gegen den wieder mit dabei? Vor dem Duell der Engländer gegen Montenegro flog der Top-Star von Manchester City aus dem Kader. Was war passiert? Sterling geriet im Training mit Joe Gomez aneinander.

Später schrieb Sterling via Instagram: Es habe einen "Wortwechsel" zwischen ihm und Gomez gegeben, mittlerweile habe man sich aber wieder versöhnt. "Wir sind in einem emotionalen Sport tätig und und ich bin Manns genug, zuzugeben, wenn die Emotionen mit mir durchgehen", stellte er klar.

Kosovo vs. : Wir erklären Euch in diesem Artikel, wie Ihr das EM-Qualifikationsspiel heute Abend live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Highlights bei DAZN, unseren LIVE-TICKER von Goal und die Aufstellungen beider Teams.

Kosovo vs. England: Das Duell in der EM-Qualifikation im Überblick

Duell Kosovo vs. England Typ EM-Qualifikation, Gruppe A Datum Sonntag, 17. November 2019 | 18 Uhr Ort Fadil-Vokrri-Stadion (Pristina, Kosovo) Zuschauer 13.500 Plätze

Kosovo vs. England heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Ihr wollt das Duell zwischen dem Kosovo und England heute live und in voller Länge genießen? Dann müsst Ihr DAZN einschalten. Nur der Streamingdienst ist heute für die Übertragung der EM-Qualifikation verantwortlich. Alle Informationen zum LIVE-STREAM bei DAZN erhaltet Ihr in diesem Abschnitt.

Wer fährt zur Europameisterschaft und wer bleibt zuhause? Die letzten zwei entscheidenden Spieltage der EM-Qualifikation seht ihr ab Donnerstag live auf DAZN! pic.twitter.com/FfTBqxUsJv — DAZN DE (@DAZN_DE) November 12, 2019

DAZN zeigt / überträgt Kosovo vs. England heute im LIVE-STREAM

DAZN ist heute Abend Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr die EM-Qualifikation live sowie in voller Länge erleben wollt. Nur DAZN zeigt Kosovo vs. England heute im LIVE-STREAM. Somit verpasst Ihr beim Streamingdienst Eures Vertrauens keine Sekunde des letzten Spieltags der EM-Qualifikationsgruppe A.

Los geht's mit der Übertragung pünktlich, wenige Minuten vor dem Anpfiff, um 18 Uhr. Das Duell zwischen dem Kosovo und England begleiten für Euch im LIVE-STREAM die folgenden beiden DAZN-Fachmänner:

DAZN zeigt / überträgt Kosovo vs. England heute kostenlos im LIVE-STREAM - so funktioniert der Gratismonat!

Habt Ihr Bock, Kosovo vs. England heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN zu genießen? Der Streamingdienst schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage komplett gratis. Was müsst Ihr dafür tun? Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN! Und schon könnt Ihr Kosovo vs. England kostenlos im LIVE-STREAM erleben sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis testen.

Das ist noch längst nicht alles: DAZN überträgt alle Spiele der EM-Qualifikation - ohne deutsche Beteiligung - in voller Länge im LIVE-STREAM. Ohnehin zeigt der Streamingdienst pro Jahr mehr als 8.000 Livesport-Events. Da ist für jeden etwas dabei.

Bock auf Spitzenfußball? DAZN zeigt die Champions League und Europa League, die Bundesliga und Serie A, LaLiga und die Ligue 1. All das und zahlreiche weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe seht Ihr im LIVE-STREAM bei DAZN .

Kosovo vs. England heute live im TV verfolgen - geht das?

Die schlechte Nachricht für alle deutschen Fußballfans: Das Duell zwischen dem Kosovo und England wird nicht live im deutschen TV übertragen - weder im Free- noch im Pay-TV. Der Grund? Kein deutscher TV-Sender besitzt die Rechte an der Übertragung der EM-Qualifikation für die Spiele ohne deutsche Beteiligung.

Somit könnt Ihr das Aufeinandertreffen am Sonntagabend weder live in der ARD oder im ZDF noch bei RTL, Sport 1, Sky oder anderen deutschen Sportkanälen verfolgen.

DAZN zeigt / überträgt Kosovo vs. England im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

Mit DAZN habt Ihr die Möglichkeit, das EM-Qualifikationsspiel auf Eurem Fernseher zu schauen. Allerdings läuft Kosovo vs. England nicht live im klassischen TV. DAZN ist ein reiner Streamingdienst und überträgt alle Livesport-Events ausschließlich im LIVE-STREAM. Doch aufgepasst: Ein Smart-TV ist die Lösung!

DAZN bringt Euch Kosovo vs. England heute im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV! Wie geht das? Ganz einfach. Die kostenlose App des Streamingdienstes ist auf allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar.

Bock auf Kosovo vs. England heute im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Dann befolgt diese Anleitung:

Kosovo vs. England: So seht Ihr die Highlights bei DAZN

Ihr habt das Duell zwischen dem Kosovo und England im LIVE-STREAM bei DAZN verpasst? Kein Problem. Wir legen Euch folgende Alternative wärmstens ans Herz:

Die Highlights zu Kosovo vs. England bei DAZN!

Der Streamingdienst lädt Euch bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff eine ausführliche Zusammenfassung der Partie auf die Plattform. Bei DAZN verpasst Ihr somit keine kritische Szene, keine Tore und erst recht keine Entscheidung.

Doch damit nicht genug: Reichen Euch die Highlights bei DAZN nicht aus? Dann hat der Streamingdienst genau das richtige für Euch. Bei DAZN könnt Ihr Euch Kosovo vs. England komplett im Re-Live ansehen. So erlebt Ihr die vollen 90 Minuten zwischen beiden Nationalmannschaften noch einmal in voller Länge.

Damit aber immer noch nicht genug: Die Highlights zu Kosovo vs. England sind längst noch nicht alles, was DAZN zu bieten hat. Der Streamingdienst zeigt Euch alle Highlights der EM-Qualifikation wenige Minuten nach dem Abpfiff. Außerdem könnt Ihr Euch jedes Duell der EM-Quali noch einmal im Re-Live anschauen.

Auch die Highlights sowie das Re-Live zu den Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft bekommt Ihr bei DAZN.

Kosovo vs. England heute im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Chance, die EM-Qualifkation heute im LIVE-STREAM bei DAZN zu erleben? Macht doch nichts. Wir haben genau die richtige Alternative für Euch:

In unserem unserem TICKER verpasst Ihr keinen Treffer und erst recht keine Entscheidung. Wenn Ihr während des gesamten Spiels zwischen dem Kosovo und England stets auf dem Laufenden bleiben wollt, klickt Euch in unseren TICKER von Goal.

Kosovo vs. England: Die Aufstellungen

Milot Rashica und Co.: Mit welcher Startelf geht der Kosovo ins letzte Spiel der EM-Qualifikation? Raheem Sterling, Harry Kane und Co.: Mit welcher Anfangself läuft die englische Nationalmannschaft im Kosovo auf? Wir verraten Euch die Aufstellungen beider Teams knapp eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle.

Kosovo vs. England: EM-Qualifikation, die Tabelle der Gruppe A

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. England 6 26:6 15 2. Tschechien 6 11:9 12 3. Kosovo 6 12:10 11 4. Montenegro 7 3:15 3 5. Bulgarien 7 5:17 3

Wer zeigt / überträgt Kosovo vs. England heute live? Die Übertragung der EM-Qualifikation im Überblick