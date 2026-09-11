"Kos durfte das Krankenhaus verlassen": Mutter von BVB-Neuzugang Karetsas nennt den Grund für den Zusammenbruch gegen Villarreal

Die Ursache für den Zusammenbruch von BVB-Mittelfeldspieler Konstantinos Karetsas (18) im Champions-League-Spiel gegen den FC Villarreal am Dienstagabend (3:2) ist offenbar gefunden.

Karetsas' Mutter Irena Kitsinis erklärte der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws, dass tatsächlich eine Dehydrierung zum Kollaps des Teenagers auf dem Rasen geführt habe: "Die Durchblutungsstörungen sollen auf einen Flüssigkeitsmangel zurückzuführen sein."

Von einer Dehydrierung als Ursache hatte HLNbereits am Mittwoch berichtet, von Borussia Dortmund gibt es noch keine offizielle Stellungnahme. Die Mutter des Spielers verriet auch, dass ihr Filius mittlerweile nicht mehr im Krankenhaus sei: "Kos durfte das Krankenhaus verlassen, das ist eine große Erleichterung. Beim Verein ist man sehr vorsichtig und will durch verschiedene Tests alles tun, um jegliche Risiken auszuschließen."

Noch am Donnerstag hatte Borussia Dortmunds Sportchef Ole Book am Rande des Trainings der Westfalen erklärt, Karetsas weile noch im Krankenhaus, um sich weiteren Tests zu unterziehen. Zu dem Zeitpunkt habe es laut Book weiter keine eindeutige Diagnose gegeben. "Es laufen weitere Untersuchungen, wir wollen der Sache schon ganz genau auf den Grund gehen", so der Sportdirektor. Immerhin: Karetsas gehe es "den Umständen entsprechend gut".

Angesichts des Status quo wird der 30-Millionen-Euro-Neuzugang von KRC Genk auch nicht Teil des Spieltagskaders von Cheftrainer Niko Kovac für das anstehende Bundesligaduell mit Aufsteiger SC Paderborn sein. Es sei "schon klar, dass wir da erstmal die Gesundheit des Spielers und des Menschen in den Vordergrund stellen", so Book.

Karetsas war beim Champions-League-Auftakt gegen den LaLiga-Klub nach 23 Minuten im Signal Iduna Park ohne Fremdeinwirkung plötzlich auf den Boden gesackt. Zuvor hatte er noch ein ganz normales Dribbling angezogen und einen Pass gespielt. Dann hob er jedoch den Arm und bat um Behandlung. Wenig später eilten Sanitäter herbei, der Teenager wurde begleitet vom Applaus der Zuschauer und mit Tränen in den Augen vom Platz getragen.

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Angesprochen darauf, ob man Karetsas' Zusammenbruch mit jenem des Dänen Christian Eriksen bei der EM 2021 vergleichen könne, sagte Book: "Es sieht nicht so aus, dass es in diese Richtung geht." Bei Eriksen war damals ein Herzstillstand die Ursache.

BVB-Trainer Kovac ist bei Karetsas "positiver Dinge"

Für den BVB wäre ein längerer Ausfall von Karetsas ein schwerer Schlag. Mit Giannis Konstantelias hatte sich ein weiterer Neuzugang bereits bei seinem ersten Bundesligaauftritt gegen den HSV am ersten Spieltag das Kreuzband gerissen und wird lange nicht zur Verfügung stehen.

Als sein Ersatz wurde Ethan Nwaneri vom FC Arsenal noch kurzfristig vor Ende der Transferperiode ausgeliehen. Nwaneri wurde am Dienstag für Karetsas eingewechselt. Auch in der Defensive plagen die Dortmunder aktuell Verletzungssorgen. Kovac musste beim Duell gegen Villarreal Nico Schlotterbeck, Emre Can und Filippo Mane wegen unterschiedlicher Blessuren ersetzen.

Dortmunds Cheftrainer Niko Kovac meinte am Donnerstag auf seiner Pressekonferenz, dass bei Karetsas "positiver Dinge" sei: "Ich habe auch mit ihm schon gesprochen. Wir hoffen, dass er in der näheren Zukunft wieder mit uns dabei ist."