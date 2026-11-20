So seht Ihr Kortrijk gegen Union St.Gilloise mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält.

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Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 12 22. Nov. 2026 - 10:00 Guldensporenstadion

Kortrijk empfängt Union Saint-Gilloise im Guldensporenstadion zu einem Spiel der belgischen First Division A, bei dem das Tabellenschlusslicht auf den Spitzenreiter trifft.

Für Kortrijk kommt die Partie zu einem schwierigen Zeitpunkt. Die Mannschaft von Daniel Beichler hat drei ihrer letzten vier Ligaspiele verloren und steckt als Tabellen-18. tief im Abstiegskampf.

Union Saint-Gilloise reist mit einer völlig anderen Ausgangslage an. Die Mannschaft von David Hubert hat ihre letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen, dabei sowohl in nationalen als auch in europäischen Wettbewerben viele Tore erzielt und nur wenige kassiert.

Die Gäste müssen neben ihren Aufgaben in der Liga auch eine Europa-League-Saison bestreiten. Ihre Qualität auf internationaler Bühne zeigten sie Anfang des Monats mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Celta Vigo.

Für zusätzliches Interesse an dieser Partie sorgt Torhüter Patrik Gunnarsson im Kader von Kortrijk. Der ehemalige Keeper von Brentford kehrte in dieser Saison nach fast 20 Monaten auf bemerkenswerte Weise in den Profifußball zurück. Grund für seine Pause war eine schwere neurologische Erkrankung, durch die er zwischenzeitlich auf einen Rollstuhl angewiesen war.

Kortrijk wird die ganze Widerstandskraft seines Torhüters und des gesamten Kaders brauchen, wenn die Mannschaft gegen Union, das vor diesem Spiel in bestechender Form ist, etwas mitnehmen will.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Kortrijk gegen Union Saint-Gilloise zu sehen.

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