Einem Bericht der Münchner tz über ein Knöllchen am Grünwalder Stadion hat Jens Lehmann scharf widersprochen und schwere Vorwürfe gegen die Polizei erhoben. Die Münchner Zeitung hatte berichtet, dass der 56-Jährige beim Heimspiel von 1860 München gegen den FC Augsburg II sein Auto in einer abgesperrten Zone rund um die Spielstätte abgestellt haben soll.

Berufend auf Augenzeugen hieß es weiter, Lehmann habe an der Absperrung argumentiert, er habe einen "Termin bei 1860" und gehöre "da dazu". Dennoch rückten wenig später Polizeibeamte an, die dem Wagen des Ex-Nationalhüters ein Knöllchen unter den Scheibenwischer klemmten, während dieser das 2:2-Unentschieden auf den Rängen verfolgt haben soll.

Doch die Schilderungen riefen Lehmanns energischen Widerstand hervor. Auf der Plattform X holte Lehmann zu einer Gegendarstellung aus und schoss dabei scharf. "Zu der Lüge aus der tz", formulierte der ehemalige Profi den Auftakt seines Social-Media-Beitrags und stellte die Geschehnisse aus seiner Sicht völlig anders dar.

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Jens Lehmann kritisiert Polizei München schwer

Demnach habe der Ex-Profi am betreffenden Tag um 15 Uhr lediglich "in der Nähe des Stadions geparkt und wurde von niemandem angesprochen, weil da noch gar kein Parkverbot war". Zudem bestreitet Lehmann vehement, die Partie der Löwen überhaupt besucht zu haben: "Beim Spiel war ich auch nicht."

Dann folgte eine gravierende Anschuldigung: "Was erstaunlich ist wie korrupt die Polizei ist daß die immer irgendwelche Sachen widerrechtlich an die Presse geben und Geld dafür erhalten und was für Lügen von der TZ verbreitet werden und daß Leute in diesen Medien Werbung kaufen dafür dass diese Medien Leute diffamieren", schrieb Lehmann. Eine offizielle Stellungnahme der Polizei München zu diesen Anschuldigungen steht bislang noch aus.

Welcher Ablauf der Geschehnisse letztlich der Realität entspricht, bleibt vorerst unklar. Für Lehmann fügt sich die Episode jedoch in eine Reihe von Vorfällen ein, die in den vergangenen Jahren für Schlagzeilen sorgten.

Jens Lehmann soll Interesse an 1860 München zeigen

Beispielsweise wurde Lehmann Ende 2023 vom Amtsgericht Starnberg laut BR24wegen verschiedene Vorfälle verurteilt. Zum einen wurde ihm vorgeworfen, mit einer Kettensäge in den Händen in die Garage eines Nachbarn eingebrochen zu sein und dort einen Holzbalken angesägt zu haben. Auch sei er aus einem Münchner Parkhaus "Stoßstange an Stoßstange" mit einem anderen Auto gefahren, um die hohen Parkgebühren zu umgehen, und habe Polizisten beleidigt, die ihm den Führerschein entziehen wollten.

Hintergrund des angeblichen Stadionbesuchs bei 1860 könnte das anhaltende Interesse an einem Engagement bei den Münchner Löwen sein. Bereits im Vorfeld der Insolvenz des Drittligisten gab es Berichte, wonach Lehmann im Verbund mit einem Konsortium die Anteile des langjährigen und umstrittenen Investors Hasan Ismaik übernehmen wollte.