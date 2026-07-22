Der FC Chelsea muss sich eine mögliche Verpflichtung von Alex Scott offenbar vorerst abschminken.

Wie der renommierte Journalist Ben Jacobs berichtet, sind die Blues mit einem Angebot für den Mittelfeldspieler gescheitert. Die gebotenen rund 75 Millionen Euro Ablöse seien dem AFC Bournemouth zu wenig gewesen, heißt es. Die Offerte wurde laut Jacobs umgehend abgelehnt.

Chelseas neuer Trainer Xabi Alonso hat Scott wohl als ein Puzzleteil für den Neuaufbau an der Stamford Bridge ausgemacht. Bournemouth will den 22-Jährigen diesen Sommer allerdings nicht verkaufen, soll vor Chelsea mit dem FC Arsenal, Manchester City und Manchester United schon drei weiteren Premier-League-Giganten abgesagt haben.

Bournemouth würde Scotts 2028 auslaufenden Vertrag gerne verlängern, Gespräche darüber soll es seit März immer wieder mal geben. Allerdings hat der zentrale Mittelfeldmann laut Jacobs aktuell keine Ambitionen, sich über 2028 hinaus an den Tabellensechsten der abgelaufenen Premier-League-Saison zu binden. Auch ein Angebot seitens Bournemouth, für 2027 eine Ausstiegsklausel einzubauen, würde Scott nicht überzeugen.

Alex Scott machte sich mit starken Leistungen für Chelsea und Co. interessant

Sollte der junge Engländer die Vertragsverlängerung final ausschlagen, hätte Bournemouth ihn dennoch gerne zumindest noch ein weiteres Jahr in seinen Reihen. 2027 könnte dann ein millionenschwerer Verkauf anstehen.





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Chelsea blickt sich derweil wohl nach weiteren interessanten potenziellen Neuzugängen für das Mittelfeldzentrum um. Ein möglicher Abgang von Enzo Fernandez würde hier sicherlich neue Dynamik reinbringen. Die Blues sollen zu einem Verkauf des argentinischen Nationalspielers bereit sein, sollte ein Klub mindestens 140 Millionen Euro für Fernandez bieten. Auch bei einem Verbleib des frischgebackenen Vizeweltmeisters ist die Verpflichtung eines neuen zentralen Mittelfeldspielers allerdings gut möglich, heißt es.

Dabei könnte dann möglicherweise noch einmal Scott zum Thema werden. Der hat sich mit konstant guten Leistungen für Bournemouth für die ganz großen englischen Klubs interessant gemacht. Vergangene Saison war Scott absolut gesetzt, machte 37 von 38 Ligaspielen. Dabei gelangen ihm drei Tore und ein Assist.