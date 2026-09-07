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Andreas Königl

Korb für David Alaba! Premier-League-Klub gegen Verpflichtung von Ex-Real-Star

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Transfers
Manchester United
D. Alaba

Ex-Bayern- und Ex-Real-Star David Alaba ist weiterhin ohne Verein. Eine Zukunft bei Manchester United scheint nun ebenfalls ausgeschlossen.

Der ehemalige Bayern-Star David Alaba ist seit Juli offiziell vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Real Madrid nicht verlängert worden war. Wie es mit dem 34-jährigen Defensivallrounder weitergeht, ist völlig offen – zuletzt gab es Gerüchte um ein Engagement bei Lazio Rom.

Ein Wechsel zu Manchester United ist dagegen offenbar keine Option, wie Manchester Evening News berichtet. Grund dafür sei ein Kurswechsel des Vereins was Neuverpflichtungen anbelangt, wobei sich die Red Devils nicht mehr auf Alt-Stars konzentrieren wollen.

In der Vergangenheit hatte United immer wieder Spieler über dem Zenit verpflichtet, wie beispielsweise Bastian Schweinsteiger, Edinson Cavani oder Cristiano Ronaldo, die im Old Trafford nicht mehr an die Leistung vergangener Tage anknüpfen konnten.

Die Verantwortlichen um Trainer Michael Carrick sollen ihren Fokus deshalb nunmehr vor allem auf junge Spieler mit großem Potenzial legen und weniger auf alternde Stars, die zudem oftmals zu viel Gehalt im Verhältnis zur erbrachten Leistung kosten.

Ein Engagement von Alaba in Manchester ist deshalb ebenso kein Thema, wie eine mögliche Verpflichtung der ebenfalls vereinslosen Abwehrspieler Sergio Ramos (40) oder Daniel Carvajal (34) - obwohl es zuletzt Kritik gab, dass United nach 50 Gegentoren in der abgelaufenen Saison seine Defensive nicht verstärkt hatte.

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Häufig gestellte Fragen

Der Verein wurde 1878 als Newton Heath LYR Football Club gegründet und 1902 in Manchester United umbenannt.

Manchester United gehört mehrheitlich der Glazer-Familie. Zusätzlich ist Sir Jim Ratcliffe mit seiner INEOS-Gruppe als Minderheitseigentümer eingestiegen und verantwortet den sportlichen Bereich des Klubs.

Das Stadion von Manchester United wird Old Trafford genannt.

In das Stadion von Manchester United passen rund 74.300 Zuschauer. Das Old Trafford ist damit eines der größten Fußballstadien in England.

Manchester United hat in seiner Vereinsgeschichte insgesamt 70 Titel gesammelt und zählt damit zu den erfolgreichsten Fußballklubs der Welt. International gewann der Klub zweimal die Champions League sowie einmal den Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen unter anderem ein Europa-League-Titel, ein Triumph im Europapokal der Pokalsieger, ein UEFA-Supercup, der Weltpokalsieg sowie der Gewinn der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Manchester United hat 20 nationale Meisterschaften gewonnen.

Ryan Giggs ist mit 963 Pflichtspielen Rekordspieler von Manchester United.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Manchester United ist Wayne Rooney. Er erzielte 253 Pflichtspieltore für den Klub und löste damit 2017 den langjährigen Rekord von Bobby Charlton ab.

Bei Manchester United haben bereits einige Stars gespielt, wie z.B.: George Best, Bobby Charlton, Ryan Giggs, Paul Scholes, Eric Cantona, Roy Keane, Peter Schmeichel, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, David Beckham, Rio Ferdinand oder Zlatan Ibrahimovic.

Manchester United hatte im Laufe seiner Geschichte sehr prägende und berühmte Trainer. Der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte ist Sir Alex Ferguson, der von 1986 bis 2013 im Amt war und sämtliche Titel gewinnen konnte. Außerdem waren Trainer für Jose Mourinho oder Louis Van Gaal Trainer von Manchester United.

Der Spitzname von Manchester United lautet "Red Devils". Oft wird der Klub auch einfach "United" genannt.

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