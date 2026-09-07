Der ehemalige Bayern-Star David Alaba ist seit Juli offiziell vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Real Madrid nicht verlängert worden war. Wie es mit dem 34-jährigen Defensivallrounder weitergeht, ist völlig offen – zuletzt gab es Gerüchte um ein Engagement bei Lazio Rom.

Ein Wechsel zu Manchester United ist dagegen offenbar keine Option, wie Manchester Evening News berichtet. Grund dafür sei ein Kurswechsel des Vereins was Neuverpflichtungen anbelangt, wobei sich die Red Devils nicht mehr auf Alt-Stars konzentrieren wollen.

In der Vergangenheit hatte United immer wieder Spieler über dem Zenit verpflichtet, wie beispielsweise Bastian Schweinsteiger, Edinson Cavani oder Cristiano Ronaldo, die im Old Trafford nicht mehr an die Leistung vergangener Tage anknüpfen konnten.

Die Verantwortlichen um Trainer Michael Carrick sollen ihren Fokus deshalb nunmehr vor allem auf junge Spieler mit großem Potenzial legen und weniger auf alternde Stars, die zudem oftmals zu viel Gehalt im Verhältnis zur erbrachten Leistung kosten.

Ein Engagement von Alaba in Manchester ist deshalb ebenso kein Thema, wie eine mögliche Verpflichtung der ebenfalls vereinslosen Abwehrspieler Sergio Ramos (40) oder Daniel Carvajal (34) - obwohl es zuletzt Kritik gab, dass United nach 50 Gegentoren in der abgelaufenen Saison seine Defensive nicht verstärkt hatte.