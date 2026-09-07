Korb für Chelsea! Wunschspieler von Xabi Alonso unterschreibt in Saudi-Arabien

Chelsea-Coach Xabi Alonso hätte ihn gerne verpflichtet, doch Georginio Wijnaldum bleibt lieber in Saudi-Arabien. Der 96-malige niederländische Nationalspieler hat bei Al-Ittihad einen Einjahresvertrag unterschrieben und wird damit nicht in die Premier League zurückkehren.

Dabei hätte sich der mittlerweile 35-Jährige in England bestens ausgekannt: Dort spielte er zunächst ein Jahr lang bei Newcastle United, ehe er von 2016 bis 2021 im Dress des FC Liverpool die erfolgreichste Zeit seiner Karriere erlebte.

Mit den Reds gewann er unter anderem die Champions League und die Meisterschaft. Es folgten Engagements bei der Roma und bei PSG, ehe er drei Jahre lang Al Ettifaqs Trikot trug.

Dort war sein Vertrag in Sommer jedoch ausgelaufen, weshalb Wijnaldum auch nach der Schließung des Transferfensters als vereinsloser Spieler bei Chelsea, mit dem es auch Gespräche gegeben haben soll, hätte unterschreiben können.

Chelsea hat in diesem Sommer mit dem neuen Trainer Xabi Alonso (44) eine spürbare Veränderung in der Transferstrategie vorgenommen. Neben namhaften Stars setzen die Londoner auch auf Routiniers, die ihre Leaderqualitäten in das Team einbringen sollen. So kam neben Stürmer Danny Welbeck (35) auch Wijnaldums langjähriger Liverpool-Mitspieler Jordan Henderson (36).

Auf dem internationalen Transfermarkt kommt es immer wieder zu überraschenden Wendungen, wenn sich hochgehandelte Spielertransfers kurzfristig in eine andere Richtung entwickeln. Solche Wechsel zu Finanzstarken Klubs verändern nicht nur die Dynamik der betroffenen Ligen, sondern beeinflussen möglicherweise auch die langfristigen Meisterschaftsquoten. Fußballfans, die solche Ereignisse aufmerksam verfolgen und ihre eigenen Analysen bei Wetteinsätzen nutzen wollen, informieren sich im Vorfeld gerne über Registrierungsaktionen der Wettanbieter. Ein aktueller bwin Bonus Code bietet hierbei eine Möglichkeit, das Angebot des Buchmachers beim Platzieren von Tipps auf internationale Wettbewerbe kennenzulernen. Die Entwicklungen rund um die Kaderplanungen dürften jedenfalls auch in den kommenden Wochen für reichlich Gesprächsstoff sorgen.