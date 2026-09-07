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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Andreas Königl

Korb für Chelsea! Wunschspieler von Xabi Alonso unterschreibt in Saudi-Arabien

Premier League
G. Wijnaldum
X. Alonso
Transfers
FC Chelsea
Al Ittihad
1. Liga

Der FC Chelsea hätte ihn gerne unter Vertrag genommen, doch Georginio Wijnaldum bleibt lieber in Saudi-Arabien und unterschreibt bei Al-Ittihad.

Chelsea-Coach Xabi Alonso hätte ihn gerne verpflichtet, doch Georginio Wijnaldum bleibt lieber in Saudi-Arabien. Der 96-malige niederländische Nationalspieler hat bei Al-Ittihad einen Einjahresvertrag unterschrieben und wird damit nicht in die Premier League zurückkehren.

Dabei hätte sich der mittlerweile 35-Jährige in England bestens ausgekannt: Dort spielte er zunächst ein Jahr lang bei Newcastle United, ehe er von 2016 bis 2021 im Dress des FC Liverpool die erfolgreichste Zeit seiner Karriere erlebte.

Mit den Reds gewann er unter anderem die Champions League und die Meisterschaft. Es folgten Engagements bei der Roma und bei PSG, ehe er drei Jahre lang Al Ettifaqs Trikot trug.

Dort war sein Vertrag in Sommer jedoch ausgelaufen, weshalb Wijnaldum auch nach der Schließung des Transferfensters als vereinsloser Spieler bei Chelsea, mit dem es auch Gespräche gegeben haben soll, hätte unterschreiben können.

Chelsea hat in diesem Sommer mit dem neuen Trainer Xabi Alonso (44) eine spürbare Veränderung in der Transferstrategie vorgenommen. Neben namhaften Stars setzen die Londoner auch auf Routiniers, die ihre Leaderqualitäten in das Team einbringen sollen. So kam neben Stürmer Danny Welbeck (35) auch Wijnaldums langjähriger Liverpool-Mitspieler Jordan Henderson (36).

Auf dem internationalen Transfermarkt kommt es immer wieder zu überraschenden Wendungen, wenn sich hochgehandelte Spielertransfers kurzfristig in eine andere Richtung entwickeln. Solche Wechsel zu Finanzstarken Klubs verändern nicht nur die Dynamik der betroffenen Ligen, sondern beeinflussen möglicherweise auch die langfristigen Meisterschaftsquoten. Fußballfans, die solche Ereignisse aufmerksam verfolgen und ihre eigenen Analysen bei Wetteinsätzen nutzen wollen, informieren sich im Vorfeld gerne über Registrierungsaktionen der Wettanbieter. Ein aktueller bwin Bonus Code bietet hierbei eine Möglichkeit, das Angebot des Buchmachers beim Platzieren von Tipps auf internationale Wettbewerbe kennenzulernen. Die Entwicklungen rund um die Kaderplanungen dürften jedenfalls auch in den kommenden Wochen für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

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Häufig gestellte Fragen

Er kam am 25. November 1981 zur Welt – in Tolosa, im Baskenland. Seine Wurzeln und seine Art, Fußball zu denken, sind eng mit dieser Region verbunden.

Xabi Alonso hat als Profifußballer eine Weltkarriere hingelegt. Insgesamt 18 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Laufbahn als Fußballer gewinnen. Neben zahlreichen Titeln auf Klub-Ebene, wurde Alonso 2010 Weltmeister. 2008 und 2012 gewann er mit dem spanischen Nationalteam zudem die Europameisterschaft. Auch individuell wurde der frühere Mittelfeldmann in seiner Karriere ausgezeichnet, so wurde er 2003 zum Fußballer des Jahres in Spanien gewählt. 

Xabi Alonso startete 1999 bei Real Sociedad, spielte später für Liverpool, Real Madrid und Bayern München – und gewann dabei zahlreiche Titel, darunter zweimal die Champions League. 2017 beendete er seine Karriere.

Xabi Alonso hat in seiner Karriere bislang insgesamt drei Titel feiern können. In der Saison 2023/24 führte er Bayer Leverkusen zum Double und damit zum Gewinn der deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals. Im Jahr 2024 sicherte sich der Spanier mit den Leverkusenern zudem den Supercup.

Als Spieler konnte Xabi Alonso in seiner Karriere zweimal die Champions League gewinnen: 2005 mit dem FC Liverpool und 2014 mit Real Madrid. Als Trainer konnte sich Alonso bislang jedoch noch nicht den Henkelpott sichern.

Xabi Alonso startete seine Trainertätigkeit bei den Junioren von Real Madrid und im Anschluss bei Real Sociedad B in der dritten spanischen Liga. 2022 heuerte Alonso dann bei Bayer Leverkusen an und traf dort unter anderem auf Florian Wirtz, der unter Alonso zu einem Starspieler reifte. Aber auch mit Jeremie Frimpong oder den Routiniers Jonathan Tah und Granit Xhaka haben in Leverkusen unter Alonso namhafte Spieler gespielt. 2025 wechselte Alonso schließlich zu Real Madrid, wo er unter anderem Kylian Mbappe, Jude Bellingham oder Vinicius Junior trainierte. Aktuell hat er die Stars des FC Chelsea unter seinen Fittichen.

Man schätzt sein Vermögen auf etwa 20 Millionen Dollar, also gut 18,5 Millionen Euro. Ein Großteil stammt noch aus seiner aktiven Zeit – bei Vereinen wie Liverpool, Real Madrid oder den Bayern. Als Trainer bei Real verdient er inzwischen 6 bis 8 Millionen Euro pro Jahr, heißt es. Prämien kommen wohl noch obendrauf.

Drei: Jontxu, Ane und Emma. Seine Frau Nagore und die Familie sind ihm wichtig – das merkt man in Interviews und öffentlichen Auftritten immer wieder.

Seit 2009 ist er mit Nagore Aranburu verheiratet – eine Jugendliebe, die ihn durch alle Stationen begleitet hat.

Die Auszeichnung Welttrainer des Jahres konnte Xabi Alonso während seiner Trainerlaufbahn bislang noch nicht gewinnen. Im Jahr 2024, nachdem er mit Bayer Leverkusen das Double und den Supercup holte, landete der Spanier allerdings in den Top drei bei der Wahl zum Welttrainer des Jahres. Mit 22 zu 26 Punkten musste er sich bei der Verleihung einzig Carlo Ancelotti geschlagen geben. 

Ja – "La Barba Roja", also der rote Bart. In Spanien wurde dieser Spitzname zum Symbol für seine Aura, seine Ruhe und seinen unverwechselbaren Look auf dem Platz.

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