Korb für alle Topklubs? FC Brügge erteilt Nicolo Tresoldi offenbar Wechselverbot für Winter-Transferfenster

Wie einem Bericht der belgischen Tageszeitung Het Nieuwsblad zu entnehmen ist, in welchem ein namentlich nicht genanntes Vorstandsmitglied des FC Brügge zu Wort kommt, sind die Türen für einen Wechsel des 22-Jährigen zunächst geschlossen.

Dort heißt es, das Tresoldi "unverkäuflich" sei und es deshalb "völlig irrelevant" wäre, ob interessierte Klubs sich im anstehenden Winter-Transferfenster darum bemühen würden, den Angreifer aus seinem Arbeitspapier herauszukaufen und selbst unter Vertrag nehmen zu wollen.

Aufgrund starker Leistungen in der laufenden Spielzeit soll der Deutsch-Italiener bei gleich mehrere Topklubs ganz oben auf der Wunschliste stehen. Während in den vergangenen Monaten der BVB, Inter Mailand, der FC Barcelona, Atletico Madrid, Tottenham Hotspur und der FC Arsenal gehandelt wurden, soll aktuell vor allem die AC Milan eine Verpflichtung des Torjägers vorantreiben.

Die Gazzetta dello Sport berichtete jüngst, ein Tresoldi-Transfer sei bei Klubbesitzer Gerry Cardinale zur Chefsache geworden. Der US-Amerikaner habe verfügt, dass die sportliche Leitung die Bedingungen eines möglichen Transfers abklopfen sollte. Anschließend habe es Kontakt zu Tresoldis Beratern gegeben, um wegen eines Deals vorzufühlen.

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Cardinale wolle persönlich über die Fortschritte informiert werden. Offen sei, ob man im Januar oder erst im kommenden Sommer einen Anlauf auf eine Verpflichtung unternehmen werde. Den neuesten Berichten nach müssten die Rossoneri wohl bis zum Start der neuen Spielzeit warten.

Nach wettbewerbsübergreifend 14 Pflichtspielen steht Tresoldi nun schon bei zwölf Treffern. Am vergangenen Wochenende erst markierte er beim 3:2-Erfolg von Club Brügge gegen VV St. Truiden in der Jupiler Pro League alle drei Tore - es war bereits sein dritter Dreierpack in den vergangenen 26 Tagen.

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Nicolo Tresolidi kann sich zwischen Italien und Deutschland entscheiden

Der 22-Jährige war 2025 für 7,5 Millionen Euro von Hannover 96 nach Brügge gewechselt und besitzt dort noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Dem Vernehmen nach hätten die Belgier schon im Sommer eine Ablösesumme in Höhe von 35 Millionen Euro für die Dienste des Stürmers aufgerufen, mittlerweile soll sein Marktwert jenseits der 50 Millionen Euro liegen.

Neben den anhalten Transfergerüchten um seine Person ist auch die Frage nach der Zukunft Tresoldis in der Nationalmannschaft noch nicht gänzlich geklärt. Geboren in Italien besitzt der 22-Jährige seit dem Jahr 2022 auch die deutsche Staatsangehörigkeit, könnte neben der Squadra Azzurra also auch für das DFB-Team auflaufen.

Er fehlte zuletzt im 44-Mann-Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp, trat aber gleichzeitig für die deutsche U21 an, für die er in 27 Länderspielen schon 16 Tore erzielt hat. Eine Entscheidung über seine Nationalmannschaftszukunft will er erst nach der Junioren-Europameisterschaft im kommenden Sommer fällen.