Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bayer Leverkusen und Besiktas? Transfer von Barcelona-Star bahnt sich wohl an

Mittelfeldtalent Marc Casado vom FC Barcelona könnte in den letzten Zügen des Sommertransferfensters noch in der Bundesliga landen.

Einem Bericht der spanischen Zeitung Mundo Deportivo zufolge bemüht sich Bayer Leverkusen um Casado. Demnach hat der deutsche Meister von 2024 derzeit gemeinsam mit Besiktas die besten Karten auf eine Verpflichtung des Sechsers.

Bahnt sich also ein Transferduell zwischen Bayer und Besiktas an? Was dabei für Leverkusen sprechen würde: Der neue Trainer Carles Martinez war einst Nachwuchscoach bei Barca und kennt La-Masia-Absolvent Casado daher gut. Zudem würde der technisch versierte Mittelfeldmann gut zum Spielstil passen, den Martinez bei Bayer implementieren will.

Wie lange läuft der Vertrag von Marc Casado beim FC Barcelona noch?

Casado steht in Barcelona zwar noch bis 2028 unter Vertrag, allerdings gilt der 22-Jährige schon länger als Verkaufskandidat. Aktuell prüft Casado laut Mundo Deportivo ganz genau, wo er die beste Zukunftsperspektive haben könnte. Die Aussicht auf einen Stammplatz bei Barca ist sehr schlecht, in der vergangenen Saison war Casado zumeist bestenfalls Joker und in den ersten beiden Ligaspielen der neuen Spielzeit stand er jeweils gar nicht im Kader von Trainer Hansi Flick.

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Neben Leverkusen und Besiktas nennt die Mundo Deportivo auch den FC Everton und RB Leipzig als Interessenten für Casado. Beide Klubs seien aktuell aber deutlich weniger konkret dran als Bayer und die Istanbuler. Casado, der auch bei Borussia Dortmund gehandelt wurde, hat für Barcelonas erste Mannschaft bisher insgesamt 75 Pflichtspiele (ein Tor, sieben Assists) absolviert.

Leverkusen kann Verstärkungen indes gut gebrauchen, kassierte bei Martinez' Bundesliga-Debüt am Samstag eine bittere 2:3-Niederlage bei Aufsteiger SV Elversberg.