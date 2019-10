Kopa Trophy 2019: Havertz und Sancho unter den Nominierten

Nicht nur die 30 Kandidaten für den Gewinn des Ballon d'Or 2019 stehen fest. Auch die zehn nominierten Spieler für die neu geschaffene Kopa Trophy wurden von France Football verkündet. Darunter befinden sich mit Kai Havertz von und Borussia Dortmunds Jadon Sancho auch zwei Profis aus der .

Die beiden Offensivspieler müssen sich dabei großer Konkurrenz erwehren: Unter anderem zählen Atletico Madrids Rekordeinkauf Joao Felix und der neue Juventus-Star Matthijs de Ligt zu den weiteren Nominierten.

Congratulations to Jadon @Sanchooo10 who was nominated for the Kopa Trophy 2019, awarded to the world's best U21 player! ⭐️ pic.twitter.com/TgESUzwVyX