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Marko Brkic

Kontakt seit Februar und ein persönliches Treffen: Gelingt dem FC Bayern ein großer Transfercoup?

Bundesliga
Bayern München
H. Kane
J. Gabriel

Der FC Bayern soll großes Interesse an einem Wunderkind haben und bereits seit Februar mit ihm in Kontakt stehen.

JJ Gabriel hat zuletzt in England für Aufsehen gesorgt. Wie der Telegraph berichtete, soll das 15-jährige Wunderkind Manchester United unbedingt verlassen wollen und sogar darum gebeten haben, seine Registrierung beim Klub aufzuheben. Der Vorgang habe bei United für einen "Schock" gesorgt und sei "fast beispiellos", hieß es.

Kurz darauf wurden bereits mehrere europäische Topklubs mit dem Offensivtalent in Verbindung gebracht. The Athletic nannte unter anderem Real Madrid, Paris Saint-Germain, den FC Barcelona und den FC Bayern München. Dass die Münchner tatsächlich Interesse haben, berichtet nun auch die Bild. Demnach soll Bayern bereits seit Februar mit Gabriel und dessen Umfeld in Kontakt stehen. Eine zentrale Rolle soll dabei Bastian Wernscheid, Assistent von Sportvorstand Max Eberl, spielen. Laut Bild und tz habe es auch schon ein persönliches Treffen gegeben.

Ein Wechsel nach München wäre allerdings mit einigen Hürden verbunden. Neben der großen Konkurrenz im Werben um das Talent spielen auch die internationalen Transferregeln eine Rolle. Als Engländer dürfte Gabriel grundsätzlich erst ab seinem 18. Geburtstag zu einem europäischen Klub wechseln und dort als Profi spielen. Eine mögliche Ausnahme könnte ein EU-Pass ermöglichen: Sein Vater stammt aus Irland, seine Mutter hat zypriotische Wurzeln.

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund wollte die Spekulationen um einen möglichen Kontakt derweil nicht bestätigen. "Ich spreche nicht über Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen. Wir kennen den Spieler, weil er sehr, sehr talentiert ist - ein außergewöhnliches Talent. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen", erklärte Freund am Rande der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Union Berlin am Freitagabend (20.30 Uhr). Auf die Nachfrage, ob Bayern derzeit mit Gabriel im Austausch stehe, antwortete er unmissverständlich: "Aktuell nicht."

Ohnehin soll Bayern laut Bild nicht zu den Favoriten auf eine Verpflichtung gehören. Stattdessen wird vor allem Real Madrid als möglicher Abnehmer genannt.

Seit wann spielt JJ Gabriel für Manchester United?

Gabriel hat sich seinen Ruf als Top-Talent derweil bereits in jungen Jahren erarbeitet. Seit seinem elften Lebensjahr spielt er für Manchester United und erzielte in der vergangenen Saison 23 Tore in 23 U18-Partien. Auch deshalb wurde er zum besten Spieler der U18-Premier-League gewählt. Im August feierte er zudem sein Profidebüt und wurde zum jüngsten United-Spieler der Klubgeschichte in der ersten Mannschaft.

Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images

Zuletzt machte Gabriel erneut sportlich auf sich aufmerksam: Bei seinem Debüt in der UEFA Youth League erzielte er beim 5:0-Heimsieg gegen Sabah drei Tore. Anschließend soll er laut Telegraph sämtliche Beiträge mit Manchester-United-Bezug aus seinen sozialen Netzwerken entfernt haben.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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