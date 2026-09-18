Kontakt seit Februar und ein persönliches Treffen: Gelingt dem FC Bayern ein großer Transfercoup?

JJ Gabriel hat zuletzt in England für Aufsehen gesorgt. Wie der Telegraph berichtete, soll das 15-jährige Wunderkind Manchester United unbedingt verlassen wollen und sogar darum gebeten haben, seine Registrierung beim Klub aufzuheben. Der Vorgang habe bei United für einen "Schock" gesorgt und sei "fast beispiellos", hieß es.

Kurz darauf wurden bereits mehrere europäische Topklubs mit dem Offensivtalent in Verbindung gebracht. The Athletic nannte unter anderem Real Madrid, Paris Saint-Germain, den FC Barcelona und den FC Bayern München. Dass die Münchner tatsächlich Interesse haben, berichtet nun auch die Bild. Demnach soll Bayern bereits seit Februar mit Gabriel und dessen Umfeld in Kontakt stehen. Eine zentrale Rolle soll dabei Bastian Wernscheid, Assistent von Sportvorstand Max Eberl, spielen. Laut Bild und tz habe es auch schon ein persönliches Treffen gegeben.

Ein Wechsel nach München wäre allerdings mit einigen Hürden verbunden. Neben der großen Konkurrenz im Werben um das Talent spielen auch die internationalen Transferregeln eine Rolle. Als Engländer dürfte Gabriel grundsätzlich erst ab seinem 18. Geburtstag zu einem europäischen Klub wechseln und dort als Profi spielen. Eine mögliche Ausnahme könnte ein EU-Pass ermöglichen: Sein Vater stammt aus Irland, seine Mutter hat zypriotische Wurzeln.

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund wollte die Spekulationen um einen möglichen Kontakt derweil nicht bestätigen. "Ich spreche nicht über Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen. Wir kennen den Spieler, weil er sehr, sehr talentiert ist - ein außergewöhnliches Talent. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen", erklärte Freund am Rande der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Union Berlin am Freitagabend (20.30 Uhr). Auf die Nachfrage, ob Bayern derzeit mit Gabriel im Austausch stehe, antwortete er unmissverständlich: "Aktuell nicht."

Ohnehin soll Bayern laut Bild nicht zu den Favoriten auf eine Verpflichtung gehören. Stattdessen wird vor allem Real Madrid als möglicher Abnehmer genannt.

Seit wann spielt JJ Gabriel für Manchester United?

Gabriel hat sich seinen Ruf als Top-Talent derweil bereits in jungen Jahren erarbeitet. Seit seinem elften Lebensjahr spielt er für Manchester United und erzielte in der vergangenen Saison 23 Tore in 23 U18-Partien. Auch deshalb wurde er zum besten Spieler der U18-Premier-League gewählt. Im August feierte er zudem sein Profidebüt und wurde zum jüngsten United-Spieler der Klubgeschichte in der ersten Mannschaft.

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Zuletzt machte Gabriel erneut sportlich auf sich aufmerksam: Bei seinem Debüt in der UEFA Youth League erzielte er beim 5:0-Heimsieg gegen Sabah drei Tore. Anschließend soll er laut Telegraph sämtliche Beiträge mit Manchester-United-Bezug aus seinen sozialen Netzwerken entfernt haben.