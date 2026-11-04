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LaimerGetty Images
Jonas Rütten

Konrad Laimer trägt sich bei FC Bayern in die CL-Geschichtsbücher ein

Champions League
Atletico Madrid - Bayern München
Atletico Madrid
Bayern München
K. Laimer

Konrad Laimer präsentiert sich derzeit in absoluter Topform beim FC Bayern. Selbst die spanische Presse jubilierte nach seinem historisch guten Auftritt gegen Ateltico Madrid.

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Denn wie der Datenanbieter Opta herausgefunden hat, gelang dem österreichischen Nationalspieler gegen die Rojiblancos ein ganz besonderes Kunststück, das statistisch beinahe einmalig in der Champions League ist.

Laimer verbuchte als nomineller Rechtsverteidiger nämlich 13 Aktionen im gegnerischen Strafraum - eine davon war sein Traumtor zum vorentscheidenden 2:0 in der 74. Minute. Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung (2003/04) war das nur einem Verteidiger vor Laimer gelungen.

Marcelo hatte 2017 ausgerechnet im Viertelfinale gegen den FC Bayern genauso viele Aktionen im Münchner Sechzehner wie Laimer am Dienstagabend. Sinnbildlich für die Münchner Überlegenheit an einem fast perfekten Tag in Madrid ist aber noch eine andere Statistik.

Konrad Laimer wird gegen Atletico zum Matchwinner der Bayern

Denn während Laimer und auch sein Pendant Josip Stanisic auf der linken Seite immer wieder den Offensivgang einlegten, war er defensiv im eigenen Sechzehner nie gefordert. Kein einziges Mal musste er im Strafraum des Rekordmeisters gegen Atletico aushelfen, was auch an der grandiosen Vorwärtsverteidigung von Dayot Upamecano und Jonathan Tah sowie dem aggressiven Gegenpressing des Münchner Kollektivs lag.

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Dass Laimer gemeinsam mit dem überragenden Upamecano der Matchwinner aufseiten der Bayern war, fiel auch der spanischen Presse im Nachgang des Spiels auf. Der 29-Jährige, der von der UEFA zum Spieler des Spiels gewählt wurde, sei "gelaufen, als würde er nie müde werden" und fing in der zweiten Halbzeit dann auch noch an "zu fliegen", schrieb beispielsweise die AS.

Bereits wenige Tage zuvor hatte Laimer im Bundesliga-Topspiel gegen den BVB einen starken Auftritt hingelegt und ebenfalls getroffen. Als "Weltklasse" titulierte Sportvorstand Max Eberl die Leistung des Österreichers dann folgerichtig am Dienstagabend in Madrid und verteilte ein explizites Sonderlob.

"Konny ist wie er ist. Er ist eine Maschine und passt hier perfekt hin. Schon im letzten Jahr, als wir so brillant Fußball gespielt haben, war Konny immer derjenige, der uns die Energie und den Push gegeben hat, wenn wir es gebraucht haben. Und das macht er momentan wieder als Führungsspieler".

Wieso gab es bei Laimers Vertragsverlängerung Ärger bei FC Bayern?

Vor dem Sommer hatte es ein durchaus bemerkenswertes öffentliches Scharmützel bezüglich einer Vertragsverlängerung des polyvalenten Österreichers gegeben, in deren Folge Ehrenpräsident Uli Hoeneß aufgrund der kolportierten Gehaltsforderung des Laimer-Lagers ein Machtwort sprach. Laimer sei "ein Spieler, den ich sehr schätze. Er ist für die Mannschaft extrem wichtig. Aber er ist eben nicht Maradona. Und solche Spieler müssen akzeptieren, dass es Grenzen gibt", sagte Hoeneß damals bei DAZN.

Letztlich konnten sich Verein und Spieler nach der WM auf eine Verlängerung des Vertrags bis 2029 einigen. Der vorausgegangene Rummel? Nicht der Rede wert, wie Laimer anschließend klarstellte.

"Schlussendlich wird immer mehr geschrieben, als am Ende dran ist. So ist das Geschäft. Ihr müsst ja auch euren Job machen, das ist ja auch gut so", sagte Laimer bei einer Medienrunde auf der südkoreanischen Insel Jeju im Sommer. "Ich war immer ganz entspannt. Es hat lange überhaupt keinen Kontakt gegeben und dann irgendwann am Ende hat es wieder mehr Kontakt gegeben. Dann ist es auch relativ schnell gegangen, dass man sich da geeinigt hat, weil von mir aus auch nie was dagegen gesprochen hat. Ich wollte immer hierbleiben."

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