Linksverteidiger Ismail Jakobs von Galatasaray hat überraschend seinen Rücktritt aus der senegalesischen Nationalmannschaft verkündet. "Als Junge bin ich zur Nationalmannschaft gekommen und gehe nun als Mann", schrieb Jakobs zu seiner Entscheidung bei Instagram.

Als Begründung führte der 27-Jährige an, dass er sich fortan auf seine Vereinskarriere konzentrieren wolle und sich zudem "mehr Zeit für mich selbst und meine Familie" wünsche. "Denn Zeit ist kostbar und manche Momente kommen nie wieder."

Jakobs, in Köln geboren und beim FC einst Profi geworden, hatte in der U21 noch das DFB-Trikot getragen. 2021 war er an der Seite von Florian Wirtz oder Nico Schlotterbeck mit Deutschlands Junioren U21-Europameister geworden, entschied sich ein Jahr später jedoch für den Verbandswechsel zum Senegal und lief fortan für das A-Nationalteam des Heimatlandes seines Vaters auf.

"Dank des Senegal konnte ich mir meine Kindheitsträume erfüllen und Momente erleben, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde", betonte Jakobs. "Als Sohn eines senegalesischen Vaters war es für mich etwas sehr Besonderes, nicht nur meinen eigenen Traum, sondern auch den meines Vaters zu verwirklichen."

Ismail Jakobs hatte 2022 Länderspieldebüt für Senegal gefeiert

Der Linksfuß, 2024 von der AS Monaco zu Galatasaray gewechselt, hatte im September 2022 für Senegal debütiert. Wenig später war er bei der WM 2022 ab dem zweiten Gruppenspiel Stammkraft, lieferte einen Assist und erreichte mit den Afrikanern das Achtelfinale, in dem man an England scheiterte (0:3).

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Insgesamt absolvierte Jakobs 33 Länderspiele, nahm dabei an vier großen Turnieren teil. Das größte Highlight war der Triumph beim Afrika-Cup Anfang des Jahres. Der gebürtige Kölner war als Stammspieler ins Turnier gegangen, büßte seinen Platz allerdings im weiteren Verlauf ein. Dennoch hatte er vier Einsätze (ein Assist) und wurde im Finale gegen Gastgeber Marokko eine Viertelstunde vor dem Abpfiff eingewechselt.

Senegal hatte das Endspiel im Januar sportlich mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen. Aufgrund der tumultartigen Vorkommnisse während des Skandalspiels wurde Jakobs und Co. der Titel im Frühjahr nachträglich allerdings aberkannt und am grünen Tisch Marokko zugesprochen. Der senegalesische Fußballverband kündigte daraufhin an, die Entscheidung vor dem CAS anfechten zu wollen.

Ismail Jakobs stand bei der WM 2026 in Senegals Kader

Bei der WM im vergangenen Sommer stand Jakobs bei zwei von vier Partien in der Startelf Senegals, so auch beim unglücklichen Sechzehntelfinal-Aus gegen Belgien. Bis kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit hatten die Senegalesen 2:0 geführt, ehe sich die Belgier doch noch in die Verlängerung retteten und in dieser letztlich mit 3:2 die Oberhand behielten. Es war Jakobs' letzter Auftritt für sein Nationalteam.

Bei Galatasaray ist der Abwehrmann auf der linken Seite meist gesetzt, kam diese Saison wettbewerbsübergreifend schon auf zwölf Einsätze. Jakobs' Vertrag beim türkischen Meister läuft kommenden Sommer aus.