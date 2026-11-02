Erik ten Hag, Ex-Trainer von Cristiano Ronaldo bei Manchester United, hat den ehemaligen Ballon-d'Or-Sieger erneut scharf kritisiert. Die beiden trafen im Sommer 2022 bei den Red Devils aufeinander, als der Niederländer dort den Trainerposten übernahm. Schnell entwickelte sich aber Ärger zwischen ten Hag und Ronaldo, da dieser nicht so oft eingesetzt wurde, wie es sich CR7 selbst vorgestellt hatte. Der Bruch war schließlich nicht mehr zu kitten, sodass Ronaldo seinen Vertrag auflöste und im Winter zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien wechselte.

"Jedes Spitzenteam muss seine Top-Spieler umarmen, aber die Top-Spieler müssen auch für das Team arbeiten. Und das war das Problem mit Ronaldo", sagte ten Hag nun bei ESPN Nederland. "Die Wahrheit ist auch, dass er in den letzten sieben, acht Jahren nicht mehr liefern konnte. Seit der Zeit bei Juventus ist es einfach vorbei", legte der Niederländer nach. Im Sommer 2021 hatte CR7 die Bianconeri in Richtung Old Trafford verlassen.

Rund um den 41-Jährigen gibt es auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft aktuell weiterhin die Diskussion, ob das Team durch das Mitspielen des Superstars ausgebremst wird. Bei der Weltmeisterschaft setzte Coach Roberto Martinez noch voll auf CR7, doch das Turnier verlief aus Portugals Sicht nicht nach Wunsch. Sein Nachfolger Jorge Jesus geriet mit Cristiano Ronaldo bei den vergangenen Länderspielen in der Nations League aneinander, woraufhin CR7 wütend abreiste und öffentlich heftige Vorwürfe an den Coach richtete. Ob und wie es mit ihm in der Nationalmannschaft weitergeht, ist aktuell unklar.

Das hat Real Madrid im Umgang mit CR7 laut Erik ten Hag richtig gemacht

Ten Hag stellte bei seinen Kommentaren Real Madrid als Positivbeispiel heraus, was den Umgang mit CR7 und anderen Superstars angeht. Für die Königlichen hatte der Portugiese zwischen 2009 und 2018 und damit auf dem Höhepunkt seiner Karriere gespielt und mit den Blancos zahlreiche Titel gewonnen. "Das ist die große Gabe von Real Madrid. Sie wissen, wann der richtige Moment gekommen ist, sich von Spielern zu verabschieden. Sie erkennen, wann das Niveau eines Spielers nachlässt. Sie verabschieden Spieler, wenn Außenstehende noch glauben, dass sie auf ihrem Höhepunkt wären, sie aber in Wahrheit nicht mehr liefern können", sagte ten Hag.

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Er hatte bereits im Oktober bei The Athletic gegen Ronaldo gefeuert und über die schwierige gemeinsame Zeit bei Man United berichtet: "Er lief weder mit Ball noch ohne Ball. Der Grund war, dass er sich nicht vorbereitet hatte", hatte der Niederländer damals gesagt.