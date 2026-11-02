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Daniel Buse

"Konnte in den letzten sieben, acht Jahren nicht mehr liefern": Ex-Coach Erik ten Hag erneuert Kritik an Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo
E. ten Hag
Manchester United

Der Ex-Coach lässt kein gutes Haar an CR7, mit dem er im Old Trafford für kurze Zeit zusammengearbeitet hat.

Erik ten Hag, Ex-Trainer von Cristiano Ronaldo bei Manchester United, hat den ehemaligen Ballon-d'Or-Sieger erneut scharf kritisiert. Die beiden trafen im Sommer 2022 bei den Red Devils aufeinander, als der Niederländer dort den Trainerposten übernahm. Schnell entwickelte sich aber Ärger zwischen ten Hag und Ronaldo, da dieser nicht so oft eingesetzt wurde, wie es sich CR7 selbst vorgestellt hatte. Der Bruch war schließlich nicht mehr zu kitten, sodass Ronaldo seinen Vertrag auflöste und im Winter zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien wechselte.

"Jedes Spitzenteam muss seine Top-Spieler umarmen, aber die Top-Spieler müssen auch für das Team arbeiten. Und das war das Problem mit Ronaldo", sagte ten Hag nun bei ESPN Nederland. "Die Wahrheit ist auch, dass er in den letzten sieben, acht Jahren nicht mehr liefern konnte. Seit der Zeit bei Juventus ist es einfach vorbei", legte der Niederländer nach. Im Sommer 2021 hatte CR7 die Bianconeri in Richtung Old Trafford verlassen.

Rund um den 41-Jährigen gibt es auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft aktuell weiterhin die Diskussion, ob das Team durch das Mitspielen des Superstars ausgebremst wird. Bei der Weltmeisterschaft setzte Coach Roberto Martinez noch voll auf CR7, doch das Turnier verlief aus Portugals Sicht nicht nach Wunsch. Sein Nachfolger Jorge Jesus geriet mit Cristiano Ronaldo bei den vergangenen Länderspielen in der Nations League aneinander, woraufhin CR7 wütend abreiste und öffentlich heftige Vorwürfe an den Coach richtete. Ob und wie es mit ihm in der Nationalmannschaft weitergeht, ist aktuell unklar.

Das hat Real Madrid im Umgang mit CR7 laut Erik ten Hag richtig gemacht

Ten Hag stellte bei seinen Kommentaren Real Madrid als Positivbeispiel heraus, was den Umgang mit CR7 und anderen Superstars angeht. Für die Königlichen hatte der Portugiese zwischen 2009 und 2018 und damit auf dem Höhepunkt seiner Karriere gespielt und mit den Blancos zahlreiche Titel gewonnen. "Das ist die große Gabe von Real Madrid. Sie wissen, wann der richtige Moment gekommen ist, sich von Spielern zu verabschieden. Sie erkennen, wann das Niveau eines Spielers nachlässt. Sie verabschieden Spieler, wenn Außenstehende noch glauben, dass sie auf ihrem Höhepunkt wären, sie aber in Wahrheit nicht mehr liefern können", sagte ten Hag.

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Er hatte bereits im Oktober bei The Athletic gegen Ronaldo gefeuert und über die schwierige gemeinsame Zeit bei Man United berichtet: "Er lief weder mit Ball noch ohne Ball. Der Grund war, dass er sich nicht vorbereitet hatte", hatte der Niederländer damals gesagt.

Häufig gestellte Fragen

Mit 41 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.

Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.

Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.

Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.

Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 41 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.

Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.

Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 140 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.

In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.

Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als "Milliardärs-Insel" bekannt ist.

Cristiano Ronaldo besitzt eine multinationale Luxuswagen-Sammlung mit über 40 Fahrzeugen, darunter seltene Hypercars, Klassiker und Alltags-SUVs. Zu den bekanntesten Marken in seinem Besitz gehören Bugatti, Ferrari und Rolls-Royce.

Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.

Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.

Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.

Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf über eine Milliarde Euro geschätzt.

Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 34 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.

Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.

Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.

Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.

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