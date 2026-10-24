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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Andreas Königl

Konkurrenz für Kylian Mbappe? Real Madrid darf sich auf 150-Tore-Stürmer freuen

La Liga
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Real Madrid U19
E. Alves
Kylian Mbappé

Kylian Mbappe trifft im Moment wie er will - dabei könnte Real Madrid bald einen weiteren treffsicheren Stürmer in seinem Kader haben: den Sohn einer Klublegende.

Enzo Alves, Filius des ehemaligen Top-Stars Marcelo hatte erst im Januar seinen ersten Profi-Vertrag bei den Königlichen unterschrieben. Und laut as dürfte der 17-Jährige nun immer mehr in den Fokus der ersten Mannschaft rücken.

"Der Weg in die erste Mannschaft wird immer klarer", titelte das Blatt und räumte dem Offensivmann gute Chancen ein, auch erste Erfahrungen im Team von Trainer Jose Mourinho zu sammeln.

Alves gilt als eines der größten Talente bei Real sowie im spanischen Fußball und legte einen bemerkenswerten Aufstieg hin, wobei er in der vergangenen Saison mit nur 15 Jahren schon in der U19, der Juvenil A, debütieren durfte und im Derby gegen Atletico sofort ein Tor erzielte.

Unter Alvaro Arbeloa, der mittlerweile in der Premier League beim FC Fulham an der Seitenlinie steht, spielte er auch schon für Real Madrid Castilla, die Reservemannschaft der Königlichen und steht kurz davor, die 200-Tore-Marke für die Real-Jugend zu knacken.

Die Chance auf Spielminuten unter Mourinho dürfte dennoch nicht einfach werden, denn die Konkurrenz ist mit Endrick und Carlos Espi neben Mbappe groß und stark. Doch gerade bei Endrick könnte schon im Januar ein Abschied bevorstehen.

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