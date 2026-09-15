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FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Nino Duit

Konkurrenz belebt das Geschäft: Ein Seuchenvogel ist beim FC Bayern der heimliche Gewinner des Saisonstarts

Bundesliga
FEATURES
Bayern München
A. Davies

Alphonso Davies erlebte zuletzt schwierige Zeiten und verlor seinen Status als unumstrittener Linksverteidiger Nummer eins des FC Bayern. Sein Saisonstart verlief jedoch vielversprechend. Ist Davies auf dem Weg zurück zu alter Stärke?

Trotz Lennart Karls Führungstor Mitte der ersten Halbzeit tat sich der FC Bayern am Sonntag gegen Aufsteiger SV Elversberg lange sehr schwer. Die Quittung war der Ausgleich in Minute 61, worauf Trainer Vincent Kompany mit einem Vierfachwechsel reagierte - und der zeigte Wirkung. Plötzlich drehten die Münchner auf, erspielten sich Chance um Chance und trafen durch Harry Kane zum Sieg.

Gekommen waren Leader Joshua Kimmich, die Wirbler Jamal Musiala und Luis Diaz - sowie Alphonso Davies. Der 25-jährige Kanadier belebte die linke Seite und traf kurz vor Schluss beinahe zum 3:1. Nach einem Assist gegen den VfB Stuttgart und seinem sehenswerten Treffer gegen FK Bodö/Glimt wäre es bereits sein dritter Scorerpunkt der noch jungen Spielzeit gewesen. Aber auch so geht Davies beim FC Bayern als heimlicher Gewinner des Saisonstarts durch. Und das kommt durchaus überraschend.

Aufgrund der Sommer-Verpflichtung von Nathaniel Brown für 50 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt sieht sich Davies beim FC Bayern mit einer neuen Situation konfrontiert: Erstmals seit seinem großen Durchbruch 2020 ist er nicht mehr unumstrittener Linksverteidiger Nummer eins, tatsächlich startete er sogar eher als Außenseiter in den Konkurrenzkampf mit dem Neuzugang und galt bisweilen sogar als Verkaufskandidat.

Alphonso Davies verfolgte zuletzt das Verletzungspech

Diese komplizierte Situation war die logische Konsequenz der vergangenen Jahre. Davies stagnierte lange, bekam Anfang 2025 aber dennoch eine lukrative Vertragsverlängerung. Kolportiertes Grundgehalt: 15 Millionen Euro, das durch Boni noch deutlich ansteigen kann. Handgeld: 22 Millionen Euro. Kurz darauf riss er sich das Kreuzband und fiel ein Dreivierteljahr aus. Anschließend strauchelte er mit wiederkehrenden gesundheitlichen Problemen. Sportliche Leistungen und Verdienst passten nicht mehr zusammen. 

Wegen eines Muskelbündelrisses fehlte Davies im Endspurt der vergangenen Saison und spielte bei der langersehnten Heim-WM nur 16 Minuten für Kanada. Abermals angeschlagen kehrte er nach München zurück, trainierte zunächst individuell und stand bei allen Testspielen zusammengerechnet nur 66 Minuten auf dem Platz. Neuzugang Brown spielte sich derweil mit guten Leistungen in den Fokus und bewies dabei auch seine Variabilität.

Aufgrund personeller Not in der Offensive begann Brown beim 2:1-Sieg im Supercup gegen Borussia Dortmund auf der Zehn und erzielte das wegweisende Führungstor. Als Linksverteidiger agierte Josip Stanisic, den Davies im Laufe der zweiten Halbzeit ersetzte. 

imago-sport-1083309910.jpgIMAGO

Davies sammelte die meisten Minuten aller Linksverteidiger

Wie auf allen Positionen rotierte Trainer Vincent Kompany seitdem auch links hinten munter durch, den insgesamt besten Eindruck aller Kandidaten machte dabei Davies. Tatsächlich sammelte er in den sechs Pflichtspielen zusammengerechnet sogar mehr Einsatzminuten als Brown und Stanisic. 

Als durchaus wegweisend darf sein Startplatz beim Champions-League-Auftakt gegen Bodö/Glimt angesehen werden, als Kompany insgesamt seine vermeintlich beste Elf aufbot. Brown saß derweil 90 Minuten lang auf der Bank. Aufgrund des engen Spielplans werden sämtliche Spieler auf ihre Einsatzminuten kommen. Wer in den absoluten Topspielen links hinten beginnt, ist Stand jetzt noch nicht absehbar. Fest steht aber: Der neue Konkurrenzkampf scheint Davies nicht zu hemmen, sondern zu beflügeln.

Ähnlich wie Brown auf der Zehn könnte übrigens auch Davies im Laufe der Saison weiter vorne zu Einsätzen kommen. Seit der Leihe von Arijon Ibrahimovic zum FC Augsburg fehlt ein klarer Ersatz für Luis Diaz auf dem linken Flügel. Eine Position, die Davies für die kanadische Nationalmannschaft schon öfter bekleidet hat.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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