Kommt jetzt Markus Krösche? Sportchef des FC Liverpool tritt zurück

Sportdirektor Richard Hughes (47) verlässt den englischen Spitzenklub FC Liverpool vorzeitig. Das teilten die Reds in einem offiziellen Statement am Samstag mit.

Hughes hört in Liverpool auf eigenen Wunsch auf, um sich"einer neuen Herausforderung zu stellen", so die Sprachregelung. Während seine nächste Aufgabe offiziell noch nicht bekannt ist, gilt es als offenes Geheimnis, dass er als Sportchef beim Saudi-Spitzenklub Al-Hilal anheuert.

Hughes war nach zehn Jahren als Technischer Direktor beim Premier-League-Rivalen AFC Bournemouth 2024 an die Anfield Road gewechselt. In seine Amtszeit fielen unter anderem der Gewinn der englischen Meisterschaft 2025 sowie die denkwürdige Transferperiode im Sommer 2025, als Liverpool seinen Ausgabenrekord pulverisierte und unter anderem Florian Wirtz und Alexander Isak für jeweils deutlich mehr als 100 Millionen Euro verpflichtete.

Präsident Mike Gordon von Liverpool-Besitzer Fenway Sports Group lobte Hughes' Arbeit "zu Beginn einer Phase des Wandels" ausdrücklich und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft.

Der Schotte selbst erklärte: "Mein Dank gilt den Eigentümern für ihre Unterstützung und Führung, den Mitarbeitern des Vereins auf allen Ebenen, die so viel dafür tun, dass der FC Liverpool das ist, was er ist, den Spielern, die einen so enormen Beitrag leisten, und den Fans, die die Mannschaft in großer Zahl unterstützen, wann und wo auch immer die Spiele stattfinden."

Wie es auf der Kommandobrücke des 20-maligen englischen Meisters weitergeht, ist noch offen. Liverpool teilte einzig mit, dass der Prozess der Nachfolgersuche "läuft".

Wird Markus Krösche beim FC Liverpool Nachfolger von Richard Hughes?

Gemäß Sport1 zählt zu den möglichen Hughes-Nachfolgern auch Markus Krösche (45). Der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt steht am Main noch bis 2028 unter Vertrag. Allerdings soll er eine Ausstiegsklausel haben, die für mehrere Spitzenvereine gilt. Neben dem FC Bayern und Borussia Dortmund eben auch für Liverpool. In dem Fall wäre Krösche für eine festgeschriebene Ablöse zwischen drei und vier Millionen Euro zu haben. Konkret soll das Interesse aus England aber bislang nicht sein.

Getty Images

Sportlich hat Liverpool mittlerweile einen ordentlichen Saisonstart hingelegt. Nach zwei Remis (jeweils 2:2 gegen Newcastle United und Nottingham Forest) gelang am Freitagabend bei Aufsteiger Ipswich Town der erste Dreier. Isak schnürte beim 2:0-Erfolg für die Mannschaft des neuen Trainers Andoni Iraola einen Doppelpack.