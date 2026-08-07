Newcastle United macht im Rennen um Felix Nmecha offenbar ernst. Nach Informationen von Sky haben die Magpies bereits Kontakt mit der Spielerseite aufgenommen. Laut dem jüngsten Bericht plant der England-Klub zudem nun auch ein offizielles Angebot für den Mittelfeldspieler.

Demzufolge scheinen die letzten Aussagen von Ole Book Newcastle überhaupt nicht abzuschrecken. Dortmunds Sportdirektor hatte erklärt, dass ein Wechsel von Nmecha "höchst unwahrscheinlich" sei und er einen Transfer in diesem Sommer "ziemlich sicher ausschließen" kann. Eine kleine Hintertür ließ Bock allerdings offen: "Natürlich kann es theoretisch immer mal wieder astronomische Summen geben."

Der Klub von Nationalspieler Nick Woltemade könnte eine solche Summe womöglich stemmen. Der Arsenal-Wechsel von Kapitän Bruno Guimaraes, für den Nmecha als Ersatz eingeplant sein soll, könnte zeitnah 87,5 Millionen Euro in die Kassen spülen. Zuvor verabschiedete sich bereits Anthony Gordon für mehr als 80 Millionen Euro zum FC Barcelona und Sandro Tonali ging für 108 Millionen Euro plus Boni zu Tottenham.

100 bis 120 Millionen Euro: Newcastle müsste für Nmecha wohl tief in die Tasche greifen

Welche Ablöse für den BVB "astronomisch" genug ist, ist bisher nicht bekannt. Nmecha hatte in diesem Sommer eine Ausstiegsklausel, die allerdings mittlerweile abgelaufen ist. Im kommenden Sommer könnte er laut übereinstimmenden Berichten für 80 Millionen Euro die Schwarzgelben verlassen. Für einen sofortigen Transfer wären wohl 100 bis 120 Millionen Euro fällig, um Book und Borussia überhaupt erst an den Verhandlungstisch zu locken.

Nmecha wechselte 2023 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zum BVB. Nach anfänglichen Schwierigkeiten - auch aufgrund von Verletzungen - etablierte er sich unter Trainer Niko Kovac als Leistungsträger im defensiven Mittelfeld. Dort ist er auch für die kommende Saison neben Jobe Bellingham beim BVB eigentlich fest vorgesehen. In der vergangenen Spielzeit kam er in 42 Pflichtspielen für den deutschen Vizemeister auf fünf Treffer und drei Vorlagen.