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Felix Nmecha (BVB)Getty Images
Finn Fichtner

Kommt jetzt die "astronomische Summe" für den BVB? Newcastle United plant wohl Mega-Angebot für Felix Nmecha

Bundesliga
F. Nmecha
Borussia Dortmund
Newcastle United
Premier League

Borussia Dortmund möchte Felix Nmecha gerne halten. Doch Newcastle United will die noch offene Hintertür offenbar nutzen und bereitet angeblich ein Mega-Angebot vor.

Newcastle United macht im Rennen um Felix Nmecha offenbar ernst. Nach Informationen von Sky haben die Magpies bereits Kontakt mit der Spielerseite aufgenommen. Laut dem jüngsten Bericht plant der England-Klub zudem nun auch ein offizielles Angebot für den Mittelfeldspieler.

Demzufolge scheinen die letzten Aussagen von Ole Book Newcastle überhaupt nicht abzuschrecken. Dortmunds Sportdirektor hatte erklärt, dass ein Wechsel von Nmecha "höchst unwahrscheinlich" sei und er einen Transfer in diesem Sommer "ziemlich sicher ausschließen" kann. Eine kleine Hintertür ließ Bock allerdings offen: "Natürlich kann es theoretisch immer mal wieder astronomische Summen geben."

Der Klub von Nationalspieler Nick Woltemade könnte eine solche Summe womöglich stemmen. Der Arsenal-Wechsel von Kapitän Bruno Guimaraes, für den Nmecha als Ersatz eingeplant sein soll, könnte zeitnah 87,5 Millionen Euro in die Kassen spülen. Zuvor verabschiedete sich bereits Anthony Gordon für mehr als 80 Millionen Euro zum FC Barcelona und Sandro Tonali ging für 108 Millionen Euro plus Boni zu Tottenham.

100 bis 120 Millionen Euro: Newcastle müsste für Nmecha wohl tief in die Tasche greifen

Welche Ablöse für den BVB "astronomisch" genug ist, ist bisher nicht bekannt. Nmecha hatte in diesem Sommer eine Ausstiegsklausel, die allerdings mittlerweile abgelaufen ist. Im kommenden Sommer könnte er laut übereinstimmenden Berichten für 80 Millionen Euro die Schwarzgelben verlassen. Für einen sofortigen Transfer wären wohl 100 bis 120 Millionen Euro fällig, um Book und Borussia überhaupt erst an den Verhandlungstisch zu locken.

Nmecha wechselte 2023 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zum BVB. Nach anfänglichen Schwierigkeiten - auch aufgrund von Verletzungen - etablierte er sich unter Trainer Niko Kovac als Leistungsträger im defensiven Mittelfeld. Dort ist er auch für die kommende Saison neben Jobe Bellingham beim BVB eigentlich fest vorgesehen. In der vergangenen Spielzeit kam er in 42 Pflichtspielen für den deutschen Vizemeister auf fünf Treffer und drei Vorlagen.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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