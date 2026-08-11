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Kommt es zur spektakulären Wiedervereinigung eines der besten Sturm-Trios der Fußballgeschichte? Spannende Gerüchte über Neymars Zukunft

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Zwischen 2014 und 2017 sorgten Lionel Messi, Luis Suarez und Neymar für Begeisterung. Das Sturm-Trio gewann viele Titel und erzielte noch mehr Tore. Nun könnte es zur Wiedervereinigung in der MLS kommen.

Ein Comeback des Offensivtrios Lionel Messi, Neymar und Luis Suárez scheint möglich.

Der frühere brasilianische Mittelfeldspieler Felipe Melo sagte, er habe Informationen, dass Neymar zu Inter Miami wechseln könnte, sobald sein Vertrag bei Santos im kommenden Dezember endet. Damit könnte bei Inter Miami das legendäre MSN-Trio vom FC Barcelona wieder zusammenfinden.

Melo sagte auf YouTube: "Ich habe mit einem Freund von mir gesprochen, der mir vorhin einige Neuigkeiten über Santos erzählt hat. Er sagte mir, dass Neymar in Miami spielen wird. Neymar wird ab dem kommenden Januar für Inter Miami spielen."

Er fuhr fort: "Wenn das passiert, dann bin ich der Erste, der die Neuigkeit hier verkündet. Warten wir ab, was passiert."

Welche Titel gewannen Messi, Suarez und Neymar gemeinsam?

Sollte Neymar tatsächlich in die MLS zu Miami wechseln, würde der berühmte Sturm-Dreizack wieder zusammensein, der zwischen 2014 und 2017 beim FC Barcelona für Furore sorgte und 2015 die Champions League gewann. Die drei kombinierten damaös Technik, Schnelligkeit und Torinstinkt.

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Gemeinsam holten sie bei Barcelona neun Titel, darunter die Champions League, zwei La-Liga-Meisterschaften und die Klub-Weltmeisterschaft. Bereits in ihrer ersten gemeinsamen Saison holten sie unter Luis Enrique das Triple und erzielten dabei insgesamt 122 Tore. Messi traf 58-mal, Neymar 39-mal und Suárez 25-mal, sodass Barcelona seine Gegner mit einer der stärksten Angriffsreihen der Fußballgeschichte bezwang.

Ist Neymar überhaupt noch fit genug?

Die wichtigste Frage ist jedoch, ob Neymar noch auf höchstem Niveau spielen kann. Verletzungen haben seine Karriere in den letzten Jahren belastet und seine Konstanz verringert, doch sein Talent und sein Ruhm stehen außer Frage.

Zuletzt hatte er sein baldiges Karriereende angekündigt.

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