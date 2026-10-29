Demnach soll es zwischen dem Norweger und dem deutschen Rekordmeister in den vergangenen Jahren immer wieder Kontakt gegeben haben. Zu einem Wechsel kam es bekanntlich nie. Bereits 2014 soll Ödegaard als damals 15-jähriges Ausnahmetalent mehrere Probetrainings mit den Profis des FC Bayern absolviert haben. Trainer der Münchner war zu diesem Zeitpunkt Pep Guardiola. Letztlich entschied sich der zentrale Mittelfeldspieler jedoch gegen den FC Bayern und für einen Wechsel zu Real Madrid.

Mehr als ein Jahrzehnt später zählt Ödegaard - mittlerweile beim FC Arsenal - zu den besten Spielern auf seiner Position, weshalb es immer wieder Abwanderungsgerüchte gibt. Das ist auch den Verantwortlichen beim FC Arsenal bewusst.

Bayern-Chance bei Ödegaard? Arsenal will wohl unbedingt vorzeitig verlängern

Die Londoner sollen im Hintergrund bereits an einer Vertragsverlängerung über 2028 hinaus mit dem 27-Jährigen arbeiten. Unbedingt möchte der Klub vermeiden, dass sein Kapitän in sein letztes Vertragsjahr geht, heißt es. Laut Sky soll es bereits einen ersten informellen Austausch über eine Verlängerung gegeben haben.

Sollte es zu keiner Einigung kommen, könnten sich die Gunners im Sommer mit einem Verkauf beschäftigen. Dem Bericht zufolge sollen bereits Anfragen von mehreren europäischen Topklubs vorliegen. Ein möglicher Abgang ist damit zumindest ein Thema, auch wenn Arsenal seinen Leistungsträger halten möchte.

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Beim FC Bayern wiederum besteht im zentralen Mittelfeld derzeit kein dringender Handlungsbedarf. Mit Spielern wie Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, Jamal Musiala, Ismael Saibari und Lennart Karl sind die Münchner auf dieser Position besonders gut aufgestellt. Eine Verpflichtung Ödegaards stehe deshalb nicht auf der Prioritätenliste. Der Spieler wiederum könne sich einen Wechsel nach München in Zukunft "gut" vorstellen.

Ödegaard wechselte 2021 zunächst auf Leihbasis zum FC Arsenal, ehe ihn die Londoner für rund 35 Millionen Euro fest verpflichteten. Bei den Gunners entwickelte er sich unter Trainer Mikel Arteta schnell zu einem Schlüsselspieler und übernahm schließlich das Kapitänsamt. In der vergangenen Saison führte er Arsenal zum ersten Premier-League-Titel seit der legendären "Invincibles"-Saison 2003/04. In bislang 248 Pflichtspielen für Arsenal kommt Ödegaard auf 46 Tore und 47 Vorlagen.