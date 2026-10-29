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Marko Brkic

Kommt es zum Transfer-Hammer? Arsenal-Star zeigt offenbar Interesse an einem Wechsel zum FC Bayern

Bundesliga
Premier League
Martin Ödegaard
FC Arsenal
Bayern München
Transfers

Martin Ödegaard, Kapitän und Superstar des FC Arsenal, kann sich einen Wechsel zum FC Bayern München in der Zukunft offenbar durchaus vorstellen. Das berichtet Sky.

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Demnach soll es zwischen dem Norweger und dem deutschen Rekordmeister in den vergangenen Jahren immer wieder Kontakt gegeben haben. Zu einem Wechsel kam es bekanntlich nie. Bereits 2014 soll Ödegaard als damals 15-jähriges Ausnahmetalent mehrere Probetrainings mit den Profis des FC Bayern absolviert haben. Trainer der Münchner war zu diesem Zeitpunkt Pep Guardiola. Letztlich entschied sich der zentrale Mittelfeldspieler jedoch gegen den FC Bayern und für einen Wechsel zu Real Madrid.

Mehr als ein Jahrzehnt später zählt Ödegaard - mittlerweile beim FC Arsenal - zu den besten Spielern auf seiner Position, weshalb es immer wieder Abwanderungsgerüchte gibt. Das ist auch den Verantwortlichen beim FC Arsenal bewusst.

Bayern-Chance bei Ödegaard? Arsenal will wohl unbedingt vorzeitig verlängern

Die Londoner sollen im Hintergrund bereits an einer Vertragsverlängerung über 2028 hinaus mit dem 27-Jährigen arbeiten. Unbedingt möchte der Klub vermeiden, dass sein Kapitän in sein letztes Vertragsjahr geht, heißt es. Laut Sky soll es bereits einen ersten informellen Austausch über eine Verlängerung gegeben haben.

Sollte es zu keiner Einigung kommen, könnten sich die Gunners im Sommer mit einem Verkauf beschäftigen. Dem Bericht zufolge sollen bereits Anfragen von mehreren europäischen Topklubs vorliegen. Ein möglicher Abgang ist damit zumindest ein Thema, auch wenn Arsenal seinen Leistungsträger halten möchte.

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Beim FC Bayern wiederum besteht im zentralen Mittelfeld derzeit kein dringender Handlungsbedarf. Mit Spielern wie Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, Jamal Musiala, Ismael Saibari und Lennart Karl sind die Münchner auf dieser Position besonders gut aufgestellt. Eine Verpflichtung Ödegaards stehe deshalb nicht auf der Prioritätenliste. Der Spieler wiederum könne sich einen Wechsel nach München in Zukunft "gut" vorstellen.

Ödegaard wechselte 2021 zunächst auf Leihbasis zum FC Arsenal, ehe ihn die Londoner für rund 35 Millionen Euro fest verpflichteten. Bei den Gunners entwickelte er sich unter Trainer Mikel Arteta schnell zu einem Schlüsselspieler und übernahm schließlich das Kapitänsamt. In der vergangenen Saison führte er Arsenal zum ersten Premier-League-Titel seit der legendären "Invincibles"-Saison 2003/04. In bislang 248 Pflichtspielen für Arsenal kommt Ödegaard auf 46 Tore und 47 Vorlagen.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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