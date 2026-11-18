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Der BVB und FC Bayern München könnten sich schon bald ein Transferduell um einen hochtalentierten Verteidiger liefern.

Sowohl der BVB als auch FC Bayern München haben offenbar ein Auge auf Jordan Arnolin vom portugiesischen Erstligisten Estoril Praia geworfen. Das berichtet Foot Mercato.

Demnach hätten die Talentspäher der beiden Bundesliga-Rivalen bereits beobachtet, wie sich der erst 18-Jährige nach seinem Durchbruch in dieser Saison bei den Profis macht. Der gelernte Innenverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld agieren kann, stand bislang in fünf von zehn möglichen Ligaspielen auf dem Platz und wusste durchaus zu überzeugen, obwohl sein Verein aktuell Tabellenletzter ist.

Arnolin ist bereits U19-Nationalspieler Portugals und besitzt noch einen Vertrag bis 2029. Welche Ablöse fällig wäre, geht aus dem Bericht außerdem nicht hervor. Allerdings könnte es in naher Zukunft zu einem Wettbieten kommen.

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Neben Borussia Dortmund und dem deutschen Rekordmeister sollen auch der FC Barcelona und OSC Lille ihre Fühler nach Arnolin ausgestreckt haben. Unter anderem beim Spiel der portugiesischen U19 gegen Deutschland (3:2) im Estadio Carlos Osorio hätten sich die Scouts von besagten Klubs ein Bild von dem Teenager gemacht.