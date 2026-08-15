Kommt ein Ex-Bundesliga-Torschützenkönig als El-Mala-Ersatz zum BVB?

Wie die L'Equipe berichtet, gehört Borussia Dortmund zu einer Reihe an Klubs, die sich im Rennen um den 28-Jährigen befinden.

Nachdem mittlerweile Klarheit herrscht, dass ein Transfer von Said El Mala nicht zustande kommen wird, müssen sich die Schwarzgelben nach Alternativen in der Offensive umsehen.

Bei Milan könnte Nkunku nach Informationen von Sky Italiader verpassten Champions-League-Qualifikation zum Opfer fallen. Der Ausfall von wichtigen Einnahmen zwingt die Verantwortlichen der Rossoneri demnach zum Handeln, wobei einige namhafte Spieler den Klub verlassen sollen.

Im System des neuen Milan-Trainers Ruben Amorim hätte Nkunku keinen Platz mehr, was ihn zu einem Top-Kandidaten auf einen Abschied im Sommer mache. Nach Angaben von Transfer-Experte Fabrizio Romano habe der Portugiese dem Angreifer bereits in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass er ohne ihn plant.

Der 28-jährige Offensivakteur, in der Bundesliga einst Torschützenkönig bei RB Leipzig und häufiger auch Transferkandidat des FC Bayern, war erst im vergangenen Jahr vom FC Chelsea für eine Ablösesumme von 37 Millionen Euro ins San Siro gewechselt.