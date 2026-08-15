Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Nkunku MilanGetty Images
Christian Guinin

Kommt ein Ex-Bundesliga-Torschützenkönig als El-Mala-Ersatz zum BVB?

Bundesliga
C. Nkunku
Transfers
Italien Serie A
Borussia Dortmund
AC Mailand
S. El Mala

Bei der AC Milan hat Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Christopher Nkunku offenbar keine Zukunft mehr. Profitiert der BVB von der Situation des Franzosen?

Wie die L'Equipe berichtet, gehört Borussia Dortmund zu einer Reihe an Klubs, die sich im Rennen um den 28-Jährigen befinden.

Nachdem mittlerweile Klarheit herrscht, dass ein Transfer von Said El Mala nicht zustande kommen wird, müssen sich die Schwarzgelben nach Alternativen in der Offensive umsehen.

Bei Milan könnte Nkunku nach Informationen von Sky Italiader verpassten Champions-League-Qualifikation zum Opfer fallen. Der Ausfall von wichtigen Einnahmen zwingt die Verantwortlichen der Rossoneri demnach zum Handeln, wobei einige namhafte Spieler den Klub verlassen sollen.

Im System des neuen Milan-Trainers Ruben Amorim hätte Nkunku keinen Platz mehr, was ihn zu einem Top-Kandidaten auf einen Abschied im Sommer mache. Nach Angaben von Transfer-Experte Fabrizio Romano habe der Portugiese dem Angreifer bereits in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass er ohne ihn plant.

Der 28-jährige Offensivakteur, in der Bundesliga einst Torschützenkönig bei RB Leipzig und häufiger auch Transferkandidat des FC Bayern, war erst im vergangenen Jahr vom FC Chelsea für eine Ablösesumme von 37 Millionen Euro ins San Siro gewechselt.

Klub Freundschaftsspiele
Manchester United crest
Manchester United
MUN
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
Klub Freundschaftsspiele
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
AS Rom crest
AS Rom
ROM
Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen