Kommt ein ehemaliger Star von Manchester City ablösefrei? Arsenal hat offenbar Ersatz für verletzten WM-Fahrer gefuden

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, ziehen die Verantwortlichen der Gunners eine Verpflichtung von Englands Nationalspieler John Stones in Betracht.

Grund dafür ist der wohl längerfristige Verzicht auf Saliba, der bei der WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien angeschlagen ausgewechselt werden musste.

Der 25-Jährige war ohne gegnerische Einwirkung zu Boden gegangen, zuvor soll er nach Angaben der L'Equipe Innenverteidiger-Kollege Dayot Upamecano zugeflüstert haben: "Ich kann nicht mehr. Mein Rücken ist kaputt."

Medienberichten zufolge hatte Saliba sich die Verletzung bereits Wochen vor dem WM-Turnier im Arenal-Trikot zugezogen. Der Innenverteidiger spielte demnach sowohl im verlorenen Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain als auch in den USA, Frankreich und Kanada mit seinem schweren Handicap.

Er soll von den französischen Ärzten täglich behandelt worden sein und habe unter Schmerzmitteln gespielt. Am Teamtraining hatte Saliba offenbar nicht teilgenommen.

Aller Voraussicht nach muss sich der 25-Jährige nun einer Rückenoperation unterziehen, was ihn eine lange Zeit ausfallen lassen würde. Die L'Equipe spricht von vier bis fünf Monaten, die Saliba den Gunners im schlimmsten Fall fehlen könnte.

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Kommt John Stones ablösefrei zum FC Arsenal?

Sollte dieses Szenario eintreten, wäre Stones eine mehr als passable Lösung. Mit seinen Auftritten während der WM bei der englischen Nationalmannschaft lieferte der 30-Jährige den Beweis, dass er noch immer auf höchstem Niveau performen kann.

Da Stones' Vertrag bei Manchester City zum 1. Juli nach zehn Jahren ausgelaufen war, wäre der Innenverteidiger sogar ablösefrei zu haben. Als weiterer Interessent gilt Juventus Turin.