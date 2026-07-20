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William Saliba France 2026 World CupGetty
Christian Guinin

Kommt ein ehemaliger Star von Manchester City ablösefrei? Arsenal hat offenbar Ersatz für verletzten WM-Fahrer gefuden

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Als Reaktion auf die wohl schwere Verletzung von William Saliba bei der WM hat der FC Arsenal seine Fühler offenbar nach einem ehemaligen Spieler von Manchester City ausgestreckt.

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, ziehen die Verantwortlichen der Gunners eine Verpflichtung von Englands Nationalspieler John Stones in Betracht.

Grund dafür ist der wohl längerfristige Verzicht auf Saliba, der bei der WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien angeschlagen ausgewechselt werden musste.

Der 25-Jährige war ohne gegnerische Einwirkung zu Boden gegangen, zuvor soll er nach Angaben der L'Equipe Innenverteidiger-Kollege Dayot Upamecano zugeflüstert haben: "Ich kann nicht mehr. Mein Rücken ist kaputt."

Medienberichten zufolge hatte Saliba sich die Verletzung bereits Wochen vor dem WM-Turnier im Arenal-Trikot zugezogen. Der Innenverteidiger spielte demnach sowohl im verlorenen Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain als auch in den USA, Frankreich und Kanada mit seinem schweren Handicap.

Er soll von den französischen Ärzten täglich behandelt worden sein und habe unter Schmerzmitteln gespielt. Am Teamtraining hatte Saliba offenbar nicht teilgenommen.

Aller Voraussicht nach muss sich der 25-Jährige nun einer Rückenoperation unterziehen, was ihn eine lange Zeit ausfallen lassen würde. Die L'Equipe spricht von vier bis fünf Monaten, die Saliba den Gunners im schlimmsten Fall fehlen könnte.

John-StonesGetty Images

Kommt John Stones ablösefrei zum FC Arsenal?

Sollte dieses Szenario eintreten, wäre Stones eine mehr als passable Lösung. Mit seinen Auftritten während der WM bei der englischen Nationalmannschaft lieferte der 30-Jährige den Beweis, dass er noch immer auf höchstem Niveau performen kann.

Da Stones' Vertrag bei Manchester City zum 1. Juli nach zehn Jahren ausgelaufen war, wäre der Innenverteidiger sogar ablösefrei zu haben. Als weiterer Interessent gilt Juventus Turin.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.

Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardär Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).

Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen. 

Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League. 

Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen. 

Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft. 

Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994. 

Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.

Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz. 

Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).

Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere". 

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